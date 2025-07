Rosyjski szantaż na okupowanych terenach Ukrainy

Autorzy wniosku wzywają Międzynarodowy Trybunał Karny do rozszerzenia śledztwa w sprawie zbrodni popełnionych przez Rosję tak, aby objęło ono również system finansowy, który jest wykorzystywany do sprawowania kontroli nad zajętymi terytoriami i finansowania zbrodniczej wojny.

We wniosku wymieniono trzy rosyjskie banki: PSB (bank sektora zbrojeniowego), MRB Bank i CMRBank. Mieszkańcom Donbasu i innych terenów okupowanych proponowano w nich otwieranie kont po tym, jak rosyjscy okupanci zakazali obiegu hrywny ukraińskiej i siłą zmusili ludzi do wymiany pieniędzy na ruble.

Aby jednak móc otworzyć konto, mieszkańcy okupowanych terytoriów Ukrainy musieli przyjąć obywatelstwo rosyjskie – cytuje argumenty wnioskujących FT. Zmuszanie ludzi szantażem do zmiany obywatelstwa, by otrzymać podstawowe usługi, jest sprzeczne z prawem międzynarodowym.

Biznes musi nauczyć się reagować na zbrodnie

Wszystko to działo się za wiedzą i zgodą wymienionych urzędników. To oni wspierali swoimi działaniami trzy wspomniane banki. Dlatego LexCollective wzywa Międzynarodowy Trybunał Karny do podjęcia działań przeciwko Siłuanowowi, który od 14 lat kieruje rosyjskim resortem finansów, oraz Nabiullinie, która od 2013 r. kieruje Bankiem Rosji, m.in. w związku z ich działalnością polegającą na finansowaniu wojny i okupacji ukraińskich regionów.

– Jeśli MTK zdecyduje się kontynuować sprawę, z pewnością wniesie ogromny wkład w rozwój nowej, rzadko wykorzystywanej dziedziny prawa. Będzie jednak napotykał poważne przeszkody w powiązaniu swoich orzeczeń z istniejącymi precedensami, ponieważ jest ich bardzo niewiele – podkreśla Federica D’Alessandro.