- Moim zdaniem wyrok TSUE nie jest przełomowy w takim sensie, by miał przywrócić w krajowych sądach teorię salda, bo nie ma takiej możliwości w polskich przepisach – mówi nam Wojciech Bochenek, z kancelarii Bochenek, Ciesielski i Wspólnicy. – To orzeczenie dla konsumentów jest więc powiedzmy neutralne, a dla banków niesie spore wyzwania i konieczność modyfikacji strategi w złożonych już pozwach – ocenia Bochenek.

W punktu widzenia klientów, ich prawo do rozliczeń zgodnych z teorią dwóch kondykcji zostało bowiem utrzymane. Banki za to nie będą mogły pozywać klientów o zwrot całego kapitału, a jedynie o to, co ewentualnie zostało do spłaty, uznając jednocześnie nieważność umowy kredytowej.

- Po stronie sądów oznacza to jeszcze więcej pracy. A banki będą musiały poważnie zrewidować swoje strategie dotyczące kontrpozwów i to szybko. W trwających już postępowaniach z powództwa banku, część roszczeń może okazać się niezasadna i banki w tym obszarze przegrają swoje sprawy. To będzie miało również przełożenie na kolejne sprawy z udziałem banków, gdyż z końcem tego roku przedawnianiu ulegają sprawy rozpoczęte w 2022 r. – zaznacza Bochenek.