Jak wykazało postępowanie Prezesa UOKiK, Booking.com miał stosować praktyki naruszające zbiorowe interesy konsumentów. Klienci platformy mieli być niewłaściwie informowani o tym, czy wynajmujący jest przedsiębiorcą - nie wiedzieli tym samym, za co odpowiada platforma, a za co podmioty oferujące noclegi. UOKiK zobowiązał spółkę do zmian, dostosowujących jej platformę do norm unijnej dyrektywy Omnibus.

Reklama Reklama

UOKiK nakłada obowiązki zmian na Booking.com

– Od ponad dwóch lat weryfikujemy, jak w praktyce platformy e-commerce poradziły sobie z obowiązkami informacyjnymi wynikającymi z dyrektywy Omnibus. Kluczowe jest, by użytkownik takiej platformy, zanim podejmie decyzję zakupową, wiedział, czy zawiera umowę z przedsiębiorcą, czy z podmiotem nim niebędącym. Jako konsumenci potrzebujemy jasnych zasad i czytelnych informacji, szczególnie tam, gdzie decyzje podejmujemy w kilka sekund, kilkoma kliknięciami – mówi Prezes UOKiK Tomasz Chróstny.

Zarzuty Prezesa UOKiK dotyczą braku jasnej informacji o tym, czy podmiot od którego rezerwuje się nocleg jest przedsiębiorcą - gdy zaś użytkownik platformy rezerwował nocleg u podmiotu niebędącego przedsiębiorcą, był nieprawidłowo informowany o zmianie zakresu ochrony prawnej.

„Nieczytelny był też podział obowiązków między Booking.com a dostawcami usług, co w przypadku np. składania reklamacji miało kluczowe znaczenie dla konsumentów rezerwujących noclegi” – czytamy w komunikacie UOKiK.