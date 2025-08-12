Rzeczpospolita
Prawo
Rezerwacja przez Booking nieprzejrzysta i nieczytelna? UOKiK stawia warunki

Konsumenci zawierali umowy, nie zdając sobie sprawy z tego, że nie przysługuje im ochrona z tytułu przepisów prawa konsumenckiego, ani nie wiedząc kto jest odpowiedzialny za realizację usługi zakwaterowania: Booking czy podmiot wynajmujący.

Publikacja: 12.08.2025 12:43

Foto: Adobe Stock

Jan Skoumal

Jak wykazało postępowanie Prezesa UOKiK, Booking.com miał stosować praktyki naruszające zbiorowe interesy konsumentów. Klienci platformy mieli być niewłaściwie informowani o tym, czy wynajmujący jest przedsiębiorcą - nie wiedzieli tym samym, za co odpowiada platforma, a za co podmioty oferujące noclegi. UOKiK zobowiązał spółkę do zmian, dostosowujących jej platformę do norm unijnej dyrektywy Omnibus.

UOKiK nakłada obowiązki zmian na Booking.com

– Od ponad dwóch lat weryfikujemy, jak w praktyce platformy e-commerce poradziły sobie z obowiązkami informacyjnymi wynikającymi z dyrektywy Omnibus. Kluczowe jest, by użytkownik takiej platformy, zanim podejmie decyzję zakupową, wiedział, czy zawiera umowę z przedsiębiorcą, czy z podmiotem nim niebędącym. Jako konsumenci potrzebujemy jasnych zasad i czytelnych informacji, szczególnie tam, gdzie decyzje podejmujemy w kilka sekund, kilkoma kliknięciami – mówi Prezes UOKiK Tomasz Chróstny.

Zarzuty Prezesa UOKiK dotyczą braku jasnej informacji o tym, czy podmiot od którego rezerwuje się nocleg jest przedsiębiorcą - gdy zaś użytkownik platformy rezerwował nocleg u podmiotu niebędącego przedsiębiorcą, był nieprawidłowo informowany o zmianie zakresu ochrony prawnej.

„Nieczytelny był też podział obowiązków między Booking.com a dostawcami usług, co w przypadku np. składania reklamacji miało kluczowe znaczenie dla konsumentów rezerwujących noclegi” – czytamy w komunikacie UOKiK.

Jak czytamy, w efekcie konsumenci zawierali umowy, nie zdając sobie sprawy z tego, że nie przysługuje im ochrona z tytułu przepisów prawa konsumenckiego, ani nie wiedząc kto jest odpowiedzialny za realizację usługi zakwaterowania: platforma czy podmiot wynajmujący. 

„Informacje te były rozproszone, niejednoznaczne lub dostępne dopiero po kliknięciu w dodatkowe linki i regulaminy – co utrudniało świadome podejmowanie decyzji” – czytamy w komunikacie.

UOKiK: rekompensaty dla użytkowników platformy Booking

Booking.com zobowiązał się do likwidacji naruszeń oraz ich skutków: spółka nie tylko wprowadzi zmiany, dzięki którym przejrzystość platformy wzrośnie, ale też przyzna użytkownikom rekompensaty. Skorzystać z nich mogą osoby, które rezerwowały nocleg w terminie między 1 stycznia 2023 roku a dniem wprowadzenia tych zmian (wprowadzone one zostaną w ciągu miesiąca od uprawomocnienia się decyzji UOKiK).

„Konsumencie, jeśli w tym czasie dokonywałeś rezerwacji noclegu na Booking.com, możesz złożyć reklamację, powołując się na decyzję zobowiązującą wydaną przez Prezesa UOKiK. Reklamacja musi dotyczyć jednej z kwestii, o których mowa w decyzji. Szczegóły można znaleźć w sentencji” – apeluje Prezes UOKiK.

O zasadach przyznania rekompensat spółka ma poinformować klientów – zarówno obecnych, jak i byłych.

Źródło: rp.pl

Organizacje Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów (UOKiK) Konsumenci Booking.com

