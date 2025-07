Ustawa o imprezach turystycznych nakłada jedynie obowiązek zawarcia umowy ubezpieczenia od następstw nieszczęśliwych wypadków i kosztów leczenia, i to tylko w przypadku umów o imprezy turystyczne za granicą. Wymóg ten nie wynika z dyrektywy w tej sprawie, polski ustawodawca wprowadził go z własnej inicjatywy.

– Z jednej strony można powiedzieć, że poprawia to sytuację klienta, bo ma zapewnione tego rodzaju ubezpieczenie. Z drugiej jednak – z ustawy nie wynika wyraźnie zakres tego ubezpieczenia, jego obowiązkowy standard. W praktyce prowadzi to czasem do tego, że w ramach podstawowej ceny organizator proponuje klientowi najtańszy wariant, a za wyższe trzeba dopłacić. Nie każdy klient dobrze zna się na tej tematyce i może zakładać, że ten minimalny wariant jest również odpowiedni. W praktyce czasami się to kończy tym, że środki z ubezpieczenia kosztów leczenia nie są wystarczające na pokrycie wszystkich kosztów związanych z leczeniem lub transportem klienta do kraju – mówi Cybula

Dodaje, że w praktyce organizatorzy turystyki czasami wykorzystują ubezpieczenia NNW i KL jako pretekst do przekierowania klienta, który występuje z pewnymi roszczeniami związanymi z doznanym wypadkiem do ubezpieczyciela. Czyli klient występuje z reklamacją do organizatora, a ten odpisuje, że może on wystąpić do ubezpieczyciela. Ale to, że ubezpieczyciel może być zobowiązany do wypłaty świadczenia, nie oznacza, że zwalnia to organizatora z jego odpowiedzialności.

Kto ryzykuje ten… nie dostaje pieniędzy. Na co uważać przy „ekstremalnych” aktywnościach na wakacjach

– W przypadku sportów podwyższonego ryzyka warto zwrócić uwagę, czy są one objęte ubezpieczeniem. W tym zakresie trzeba zachować pewną ostrożność, bowiem klientowi może się wydawać, że jakiś sport nie jest związany z podwyższonym ryzykiem, a ubezpieczyciel w ogólnych warunkach ubezpieczenia za taki będzie go jednak uznawał, co oznacza, że objęcie go ubezpieczeniem wymaga zapłacenia dodatkowej składki – wskazuje Piotr Cybula.