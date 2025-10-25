Pogrzeb Platformy Obywatelskiej i narodziny partii Koalicja Obywatelska to nie jest dobra wiadomość dla Jarosława Kaczyńskiego. Nawet jeśli politycznie wydarzenie nie jest doniosłe, to wizerunkowo daje punkty premierowi. Donaldowi Tuskowi udało się coś, co nie powiodło się prezesowi PiS.

Zjednoczona Prawica skończyła się politycznym zabójstwem partii Jarosława Gowina, publicznymi kłótniami Mateusza Morawieckiego ze Zbigniewem Ziobrą i frakcją Beaty Szydło oraz wewnętrznym konfliktem w Suwerennej Polsce, która istnieje już tylko teoretycznie. W atmosferze wewnętrznych sporów obóz Jarosława Kaczyńskiego oddał władzę.

Czy PiS zachęca czy straszy powrotem Kurskiego, Morawieckiego i Ziobry?

Podczas piątkowego kongresu programowego PiS przypomniało swoich wszystkich pierwszoplanowych aktorów, którzy odepchnęli wyborców od partii i partię od sterów władzy. Promowanie Jacka Kurskiego czy Zbigniewa Ziobry jest dobre tylko dla twardego elektoratu PiS. Stawianie na Mateusza Morawieckiego drażni wyborców Konfederacji, którzy pamiętają choćby Polski Ład. Podłożeniem się jest szerokie krytykowanie Unii Europejskiej przy braku krytyki Rosji.

Oglądając kongres PiS, z Kurskim, Morawieckim i Ziobrą na pierwszym planie można było się zastanawiać, czy partia Kaczyńskiego zachęca do głosowania na siebie czy lojalnie przed tym przestrzega.