Tusk dziś nie myśli o jakimś zwrocie KO w prawą stronę, by szukać możliwości nawiązania współpracy z Konfederacją. O gospodarce czy finansach publicznych, a więc tematach, w których można byłoby szukać nici porozumienia ze Sławomirem Mentzenem Tusk nie mówił praktycznie wcale

Wektory znów są różne, ale zasadnicza myśl ta sama. Druga strona – dla Tuska PiS, dla Kaczyńskiego KO – suwerenności zagraża. Czyli nie jest tylko zła, ale jest również niebezpieczna dla najbardziej żywotnych narodowych interesów. Wybierając nas, wybierasz suwerenność, wybierając ich, suwerenność tracisz. Tertium non datur.

PiS straszy Niemcami? Donald Tusk ostrzega przed Rosją

Jest wreszcie trzecie podobieństwo wystąpienia Tuska do wystąpień Jarosława Kaczyńskiego. To łączenie drugiej strony politycznego sporu z aktorem zewnętrznym, który dybie na polską wolność. U Kaczyńskiego są to, rzecz jasna, Niemcy, działający pod przykrywką Unii Europejskiej. Prezes PiS wprost nazywa KO „partią niemiecką”, a Donalda Tuska prezes PiS nazywał „niemieckim agentem” nawet z mównicy sejmowej. Tusk dużą część swojego wystąpienia poświęcił temu, by połączyć PiS z Rosją. Premier robił to wprawdzie subtelniej niż jego polityczni konkurenci, nie określał bowiem swoich politycznych przeciwników wprost mianem „partii rosyjskiej”. Zwracał jednak uwagę i na to, że w retoryce Kaczyńskiego o zagrożeniu ze strony Niemiec i UE jest bardzo dużo, a o Rosji – znacznie mniej. Zwracał też uwagę, że za wszystkimi działaniami, które w ostatnich latach osłabiały UE, stali w ten czy inny sposób Rosjanie. Wreszcie mówił, że w każdym kraju Unii przebiega wewnętrzny front, w którym jedna strona opowiada się za wartościami Zachodu, a druga gra w rosyjskim chórze. A skoro KO wybiera Zachód i UE, to – zgodnie z tą narracją – wiadomo kto jest po drugiej stronie.

W jaki sposób Donald Tusk chce utrzymać władzę w Polsce?

Wyznaczenie takiego pola bitwy w nadchodzących wyborach parlamentarnych oznacza, że Tusk dziś nie myśli o jakimś zwrocie KO w prawą stronę, by szukać możliwości nawiązania współpracy z Konfederacją. O gospodarce czy finansach publicznych, a więc tematach, w których można byłoby szukać nici porozumienia ze Sławomirem Mentzenem Tusk nie mówił praktycznie wcale. Konfederatów i ich wyborców odstręczać będzie z pewnością jawny euroentuzjazm Tuska. Ale premier najwyraźniej zamierza zagrać w inną grę – chce jeszcze raz zjednoczyć wokół siebie wszystkich tych, którzy boją się powrotu PiS do władzy. Tak jak PiS chciał w 2023 roku wygrać wybory strachem przed powrotem Tuska, tak Tusk chce najwyraźniej wygrać wybory strachem przed powrotem Kaczyńskiego. Zapewne liczy na to, że po czterech latach pamięć o rządach PiS u wyborców, którzy dali władzę obecnej koalicji 15 października 2023 roku będzie na tyle żywa, że uda się jeszcze raz zbudować wokół niej większość. Zapewne w najbliższych miesiącach Tusk, KO i, zapewne, prokuratura zrobią wiele, by tę pamięć ożywiać przyspieszeniem rozliczeń rozmaitych mniejszych i większych afer z lat 2015-2023. Politycznie zaś można się spodziewać powrotu idei wspólnej listy. Tusk w pewnym momencie powiedział, że choć „dobro musi zwyciężać zło”, to jednak „musi być silne”, bo „w polityce dla słabych nie ma litości, a ludzie dobrzy muszą być zjednoczeni”. Wydaje się niemal pewne, że nie miał na myśli wyłącznie zjednoczenia PO z Inicjatywą Polską i Nowoczesną.