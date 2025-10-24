Rzeczpospolita
W Katowicach trwa konwencja prawicy. Prezes PiS śni o potędze, Donald Tusk gra dalej

Ogromna liczba uczestników konwencji PiS ma sprawiać wrażenie, że w Katowicach wykuwa się program. Ale najprawdopodobniej znajduje się on w głowie Jarosława Kaczyńskiego, w końcu w partii przyjęto dogmat o nieomylności prezesa.

Publikacja: 24.10.2025 16:06

Prezes PiS Jarosław Kaczyński podczas wystąpienia na konwencji programowej Prawa i Sprawiedliwości w

Prezes PiS Jarosław Kaczyński podczas wystąpienia na konwencji programowej Prawa i Sprawiedliwości w Katowicach

Foto: PAP/Art Service

Estera Flieger

Z tego artykułu dowiesz się:

  • Jakie są strategiczne plany Jarosława Kaczyńskiego dotyczące przyszłości Prawa i Sprawiedliwości?
  • Jakie znaczenie dla ma konwencja PiS w kontekście konfliktu z Konfederacją?
  • Czym charakteryzują się wewnętrzne napięcia w ramach Prawa i Sprawiedliwości?
  • Jaką rolę odgrywają w katowickiej konwencji debaty i liczba uczestników?

W Katowicach rozpoczął się kongres PiS „Myśląc Polska”. Impreza zakończy się w sobotę. To seria ponad stu debat, w których wezmą udział politycy oraz osoby związane z prawicą. Uczestników i uczestniczek łącznie jest ok. 600. W tym czasie jednoczyć będzie się Platforma Obywatelska. Ale z weekendowej bitwy na konwencję, pomimo rozmachu, PiS nie musi wyjść zwycięsko – rozmówcy „Rzeczpospolitej” są zgodni: to jeszcze nie wybory, mecz się nie zakończył, a sędziują Polacy.

Jarosław Kaczyński ma sen o potędze. Donald Tusk wcale się nie boi

– PiS najpewniej liczy na to, że rozrusza struktury. Jednak w sobotę uwaga skupi się na Koalicji Obywatelskiej, która zresztą skutecznie o to zabiega, kontrolując przepływ informacji na temat tego, co się wydarzy – mówi dr Maciej Onasz, politolog z Uniwersytetu Łódzkiego. – PiS chce również zakomunikować, że podczas gdy Koalicja Obywatelska zajmuje się szyldem, prawica przygotowuje program dla Polski, która wymaga naprawy po rządach Donalda Tuska. 

Na co liczy lider PiS? – Jarosław Kaczyński ma swój sen o potędze: buduje opowieść o powrocie do władzy i samodzielnych rządach, by zmobilizować wyborców oraz struktury swojej partii, pokazać im, że podejmując wysiłek, wygranie wyborów i stworzenie jednopartyjnego rządu jest możliwe. Podczas gdy wynik wyborów w 2027 r. nie jest przesądzony – uważa dr hab. Maria Wincławska, prof. Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu. 

Ale zdaniem politolożki nie przestraszył się tego Donald Tusk: – Ani po liderze Koalicji Obywatelskiej, ani po jej najbardziej zaangażowanych wyborcach nie widać, że przyjęli, iż wszystko stracone. Wręcz przeciwnie, piłka jest w grze, a wynik wyborczy nie jest przesądzony. Do wyborów pozostały jeszcze dwa lata.

Czytaj więcej

Czy Polacy chcą, aby świat wreszcie się zmienił, ale oczekują, że potrzeby te zaspokoją politycy sta
Plus Minus
PiS i PO nie rozumieją Polaków, ale mają sposób na wymuszanie głosów

Na konwencji w Katowicach stare nowe twarze PiS 

Prof. Jarosław Flis przypomina, że „przegrywając wybory PiS pokornieje, a wygrywając głupieje”. Konwencja może posłużyć „wewnętrznemu ładowaniu akumulatorów”, ale i dzielić – źródłem konfliktu ma być wg. doniesień medialnych obecność Jacka Kurskiego. Ma to jeszcze inny wymiar. „Lańsko, jakie dostał w europejskich wyborach (gdzie swoją drogą głosuje sam beton) to za słaby sygnał?” – dziwi się w serwisie X analityk Daniel Pers. I liczy: „Wedle naszych danych PiS cofnął się na pułap Karola Nawrockiego (pierwsza tura), wedle już trzech pracowni – jeszcze niżej”. Analityk twierdzi, że PiS, „chcąc odzyskać wyborców, czemu ma służyć starcie z Konfederacją”, w rzeczywistości „traci coraz więcej” oraz ironizuje, że widząc na konwencji w pierwszych rzędach „nowe twarze” – to m.in. Jacek Sasin i Antoni Macierewicz – „te dwa miliony zdezerterowanych wyborców przebiera nogami, by wrócić do PiS”.

Czy w Katowicach powstaje program? A może taka liczba paneli i uczestników stanowi wyłącznie „element pokazowy?” – Jeśli Jarosław Kaczyński jest do czegoś przekonany, nikt go od tego nie odwiedzie. W partii przyjęto dogmat o nieomylności prezesa, ale możliwe, że są sprawy, w których stanowisko się uciera. Powstaje pytanie, czy konwencja to właśnie ta przestrzeń – mówi socjolog z Uniwersytetu Jagiellońskiego. 

Na szum medialny zwraca uwagę także Paweł Królikowski, politolog i analityk: – Ogromna liczba uczestników ma sprawiać wrażenie, że na konwencji wykuwa się poważny program. Organizatorzy liczą na określony efekt: dyskusje stały się modne – właściwie nie ma dnia bez dużej debaty, zwłaszcza w mediach, które rozwijają się w internecie.

PiS licytuje się na nieporozumienia z Konfederacją. A w samej partii są chętni do roli kandydata na premiera

Swoje znaczenie konwencja programowa ma w kontekście rywalizacji, która toczy się na dwóch poziomach. Po pierwsze, to konflikt pomiędzy PiS a Konfederacją. Prof. Flis, w rozmowie z „Rzeczpospolitą” nazywa to „licytacją na nieporozumienia”. Inna rzecz, to dynamika. – W 2018 r. PiS szedł do wyborów samorządowych, ogłaszając mecz Zjednoczona Prawica kontra reszta świata. Ale podczas kolejnych w 2024 r. była to już gra PiS po stronie każdego, kto walczy z PO – komentuje socjolog. 

Czytaj więcej

Jarosław Kaczyński, Karol Nawrocki, Sławomir Mentzen
Polityka
Sondaż: Czy Karol Nawrocki zbliży do siebie PiS i Konfederację? Opinia Polaków

– Nie ma wśród uczestników nikogo z Konfederacji, ale są osoby jej bliskie. Podczas gdy trwa wymiana ciosów pomiędzy PiS a Konfederacją, konwencja jest próbą zakomunikowania, że partia Jarosława Kaczyńskiego jest w stanie się otworzyć na wszystkich, którzy myślą podobnie – dodaje Królikowski.

Prof. Wincławska zwraca uwagę na to, że Jarosław Kaczyński usiłuje zmarginalizować Konfederację i Konfederację Korony Polskiej. – Temu służyło jego wystąpienie na zorganizowanym niedawno marszu o imigracji, podczas którego lider PiS adresował przekaz do wyborców Sławomira Mentzena i Grzegorza Brauna. Puścił do nich oko, chwaląc Przemysława Czarnka i Roberta Bąkiewicza. Wysyłał sygnał, że jego partia potrafi działać równie ostrymi metodami i zajmuje równie zdecydowane stanowisko – komentuje politolożka. 

Po drugie,  w samej partii Jarosława Kaczyńskiego trwa rywalizacja o wpływy – w rozmowie z „Rzeczpospolitą” prof. Flis wylicza jej głównych uczestników: dziś są to Przemysław Czarnek, Mateusz Morawiecki i Rafał Bochenek. A inaczej: chodzi o to, który z nich będzie kandydatem na premiera.

– PiS nie jest monolitem, w partii są obozy. Jarosław Kaczyński nie musi dziś podejmować żadnej decyzji, ani wskazywać kandydata na premiera. Wysyłając różne sygnały, testuje reakcje wyborców. Partia korzysta także z badań opinii publicznej, które potrafi następnie wykorzystać zarówno w aspekcie proponowanych rozwiązań, jak i wskazywania osób, które mają stać się twarzami ugrupowania – przekonuje prof. Wincławska. 

