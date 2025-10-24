Rzeczpospolita
Wydarzenia
Reklama

Konwencja PiS. Jarosław Kaczyński ostrzega przed planami UE. „To kwestia być albo nie być Polski”

W Katowicach rozpoczęła się dwudniowa konwencja programowa PiS pod hasłem „Myśląc: Polska”. Prezes Jarosław Kaczyński w swoim wystąpieniu ostrzegał przed zbliżającym się kryzysem gospodarczym i planami Unii Europejskiej, by suwerenne państwa, poza Niemcami i Francją, przestały istnieć.

Aktualizacja: 24.10.2025 11:51 Publikacja: 24.10.2025 10:56

Prezes PiS Jarosław Kaczyński (C) podczas wystąpienia programowego w trakcie konwencji programowej P

Prezes PiS Jarosław Kaczyński (C) podczas wystąpienia programowego w trakcie konwencji programowej Prawa i Sprawiedliwości w Międzynarodowym Centrum Kongresowym w Katowicach

Foto: PAP/Jarek Praszkiewicz

Przemysław Malinowski

Z tego artykułu się dowiesz:

  • Jakie tematy będą omawiane podczas konwencji programowej PiS?
  • Jakie zagrożenia dla suwerenności Polski przedstawia Jarosław Kaczyński w kontekście planów Unii Europejskiej?
  • Jakie są główne obawy dotyczące sytuacji gospodarczej w Polsce według Jarosława Kaczyńskiego?

Konwencja programowa Prawa i Sprawiedliwości ma składać się z ponad 120 paneli dyskusyjnych, w których weźmie udział ponad 600 osób. Wydarzenie organizowane w Katowicach jest elementem przygotowań partii do wyborów parlamentarnych w 2027 roku. Podobne konwencje PiS organizował przed wyborami w 2015 i 2019 roku.

Reklama
Reklama

Czytaj więcej

Donald Tusk i Jarosław Kaczyński
Polityka
Przed weekendowymi konwencjami: Zarówno PiS, jak i PO potrzebują nowych twarzy

Prezes PiS: Przed nami kryzysy dotyczące być albo nie być Polski

Spotkanie rozpoczęło się od wypowiedzi prezesa PiS Jarosława Kaczyńskiego. – Mamy w tym momencie kryzys, generalny kryzys naszego państwa. Kryzys, który po części jest dostrzegany przez społeczeństwo, już się toczy – oświata, kultura, mieszkalnictwo. Taki, który jeszcze do końca nie jest dostrzegany, przynajmniej przez dużą część społeczeństwa, ale który jest nieunikniony, który wyraźnie się zarysowuje. To jest kryzys gospodarczy – mówił.

Reklama
Reklama

– Mamy i takie zapowiedzi kryzysów lub już kryzysy o ogromnej wadze, które są przez bardzo dużą część społeczeństwa, może z pominięciem tego naszego twardego zaplecza, niedostrzegalne. To są kryzysy dotyczące przyszłości naszego państwa. Jego być albo nie być. Istnienia albo nieistnienia. To są te wszystkie plany Unii Europejskiej, a dokładnie plany Brukseli i Berlina, by dokonać takiej zmiany sytuacji w Europie, sytuacji politycznej, sytuacji w wymiarze prawnym, można powiedzieć konstytucyjnym, bo to się odnosi do konstytucji każdego z tych państw, by w istocie nie wszystkie, ale wszystkie poza dwoma, czyli Niemcami i Francją, być może jeszcze jakieś inne się znajdą, państwa, w tym Polska, w gruncie rzeczy przestały istnieć, albo przynajmniej w bardzo wysokim stopniu przestały istnieć, przestały być suwerenne. O tym też będziemy musieli tutaj rozmawiać, bo ta świadomość powinna w naszym kraju narastać – kontynuował.

Jarosław Kaczyński: Potrzeba generalnej reformy służby zdrowia w Polsce

Kaczyński podkreślił, że na podstawie badań stwierdzono, że trzy tematy, które interesują wyborców to służba zdrowia, bezpieczeństwo i gospodarka. – Te kwestie muszą być ważne dla tych wszystkich, którzy mają ambicje przejęcia sterów państwa i mają też ambicje, jestem o tym głęboko przekonany, by tym państwem dobrze, uczciwie i we właściwym kierunku właśnie kierować – powiedział.

– Potrzebna jest generalna reforma służby zdrowia. Generalna reforma służby zdrowia to jest przedsięwzięcie uwikłane głównie dzięki obecnemu kształtowi organizacyjnemu, sytuacji właścicielskiej w służbie zdrowia, w ogromną ilość interesów. To jest dzisiaj przeszło 6 proc. PKB. To są rzeczywiście bardzo znaczne pieniądze i związane z tym interesy – wymieniał prezes PiS.

Czytaj więcej

Kataryna: Hipokryzję prawicy ws. „ataków na małżeństwo” może sprawdzić jedna poprawka
Plus Minus
Kataryna: Hipokryzję prawicy ws. „ataków na małżeństwo” może sprawdzić jedna poprawka

– Poczucie bezpieczeństwa Polaków zostało poważnie naruszone, stąd tak wysoka pozycja tej problematyki, kiedy zadaje się pytanie o najważniejsze sprawy. Świętym obowiązkiem nas wszystkich jest przygotowanie takiego programu, którego realizacja spowoduje, iż obywatele będą się czuli bezpieczniejsi, niż czują się dzisiaj we wszystkich sprawach, na wszystkich poziomach. Jestem przekonany, że taki program można nie tylko skonstruować, nie tylko napisać, ale co dużo ważniejsze, także zrealizować – powiedział prezes PiS.

Jarosław Kaczyński: Przede wszystkim gospodarka

– Mamy w finansach publicznych bardzo ciężki kryzys. To jest już rysowanie się dużego, jak nie wielkiego, kryzysu gospodarczego, także bezrobocia. Może to być droga ku wielkiemu kryzysowi. Ona bardzo często biegnie poprzez kryzys finansów publicznych. Jeśli chcemy patrzeć na to w tym wymiarze, to musimy powiedzieć sobie jasno. Przede wszystkim gospodarka, przede wszystkim naprawa finansów publicznych. Jak zaczynaliśmy nasze rządy w 2005 r.? Od naprawy finansów publicznych – mówił.

Reklama
Reklama

– Mogliśmy walczyć z wielkimi kryzysami, z COVID-em. Mogliśmy walczyć z różnego rodzaju mniejszymi brakami. Mogliśmy reagować w sposób właściwy, chociaż dzisiaj często bywa przedmiotem bardzo ostrej, niesprawiedliwej i niemądrej krytyki, na wojnę na Ukrainie, później jakoś dawać sobie radę także z inflacją, z putinflacją. Każdy, kto twierdzi, że przyczyny były inne niż właśnie ta wojna, ten po prostu kłamie, a każdy twierdzi, że ta walka była prowadzona niewłaściwie, też kłamie i dzisiejsza niska inflacja jest właśnie tej walki wynikiem, a nie żadnych zabiegów tego pożal się Boże rządu – kontynuował.


– Mamy dzisiaj dwie opcje. Opcję niemiecko-brukselską, ten nowy traktat. Do czego to się sprowadza? Powstaje w gruncie rzeczy jedno państwo, ale państwo hegemonialne. To jest taka koncepcja, która ma, w tym oczywiście wymiarze, który jest w historii możliwym, bo historia nigdy się nie kończy, finalistyczny. To znaczy, że to wszystko, co zaczęło się po drugiej wojny światowej, ma zostać sfinalizowane jako wielkie zwycięstwo Niemiec i powstanie czegoś w rodzaju nowego imperium. Jak my się w tym odnajdziemy? Kto wierzy w to, że jakiś naród niemający własnego ośrodka decyzji politycznych, będzie w stanie załatwiać dobrze swoje interesy, że inni będą te interesy załatwiać, to jest w wielkim błędzie. Ten po prostu nic nie rozumie z historii, nic nie rozumie z mechanizmu życia publicznego – powiedział Kaczyński.

Czytaj więcej

Donald Tusk ostro o Jarosławie Kaczyńskim: Podpalacz z Żoliborza
Polityka
Donald Tusk ostro o Jarosławie Kaczyńskim: Podpalacz z Żoliborza

– Nam proponuje się, byśmy się takich instrumentów sami pozbawili. To następuje krok po krok. To nie jest perspektywa dziesięcioleci, to jest perspektywa lat – dodał.

Prezes PiS mówi o demokracji zbrojnej. „Niemcy nam chcą zabrać państwo. USA nie” 

– Druga koncepcja została przedstawiona przez Donalda Trumpa na posiedzeniu Zgromadzenia Ogólnego Narodów Zjednoczonych. Ona nie była przedstawiona precyzyjnie, to nie jest coś, co ma charakter jakiegoś traktatu czy nawet jakiegoś porozumienia typu dżentelmeńskiego. Ona ma charakter czegoś bardzo ogólnego, ale jest propozycją niezwykle ważną, bo to jest propozycja zorganizowania państw demokratycznych, tych naprawdę demokratycznych, w wymiarze światowym w ten sposób, by była to swego rodzaju demokracja zbrojna. Każde z tych państw musi wydawać co najmniej 5 proc. PKB na obronę. To jest sporo, chociaż mniej niż wydawały państwa NATO przy końcu lat osiemdziesiątych przed załamaniem się systemu komunistycznego, bo wtedy ta przeciętna była prawie 6 proc. – mówił.

– Sam wysoki poziom wydatków na zbrojenie wcale nie blokuje rozwoju gospodarczego. (...) To propozycja, co tu dużo mówić, jest nową, szerszą i potężniejszą wersją pax Americana, ale czego od nas nie chcą? Nie chcą nam zabrać państwa. Niemcy chcą nam zabrać państwo. Francuzi razem z nimi, nie wiem dlaczego. Biurokracja europejska się aż do tego pali. Amerykanie nie. Jest wyraźne podkreślenie, że to mają być państwa suwerenne – dodał.

Reklama
Reklama


© Licencja na publikację
© ℗ Wszystkie prawa zastrzeżone
Źródło: rp.pl

Polityka Partie Polityczne Prawo i Sprawiedliwość (PiS) Miejsca Polska śląskie Katowice Osoby Jarosław Kaczyński

Z tego artykułu się dowiesz:

  • Jakie tematy będą omawiane podczas konwencji programowej PiS?
  • Jakie zagrożenia dla suwerenności Polski przedstawia Jarosław Kaczyński w kontekście planów Unii Europejskiej?
  • Jakie są główne obawy dotyczące sytuacji gospodarczej w Polsce według Jarosława Kaczyńskiego?
Pozostało jeszcze 96% artykułu

Konwencja programowa Prawa i Sprawiedliwości ma składać się z ponad 120 paneli dyskusyjnych, w których weźmie udział ponad 600 osób. Wydarzenie organizowane w Katowicach jest elementem przygotowań partii do wyborów parlamentarnych w 2027 roku. Podobne konwencje PiS organizował przed wyborami w 2015 i 2019 roku.

Prezes PiS: Przed nami kryzysy dotyczące być albo nie być Polski

Pozostało jeszcze 95% artykułu
/
artykułów
Czytaj dalej. Subskrybuj
Reklama
Nietykalna sierżant „Doris”. Drugie życie tajnej policjantki
Policja
Nietykalna sierżant „Doris”. Drugie życie tajnej policjantki
W poszukiwaniu nowego pokolenia prezesów: dlaczego warto dbać o MŚP
Materiał Promocyjny
W poszukiwaniu nowego pokolenia prezesów: dlaczego warto dbać o MŚP
Maciej Wąsik i Mariusz Kamiński
Polityka
Bartosz Arłukowicz: Mariusz Kamiński i Maciej Wąsik zaglądali nam do sypialni
Wkład regionalnych oddziałów IPN (na zdjęciu siedziba oddziału w Lublinie) w lokalne życie naukowe i
Polityka
Sondaż: Czy IPN powinien zostać zlikwidowany? Wyborcy różnych partii mocno podzieleni
Michał Płociński, zastępca redaktora naczelnego „Rzeczpospolitej”, Estera Flieger, dziennikarka i pu
Polityka
„Rzecz w tym”: Boimy się mówić prawdę o Niemczech? Estera Flieger tłumaczy polsko-niemieckie tabu
Stacje ładowania dla ciężarówek pilnie potrzebne
Materiał Promocyjny
Stacje ładowania dla ciężarówek pilnie potrzebne
Donald Tusk i Jarosław Kaczyński
Polityka
Przed weekendowymi konwencjami: Zarówno PiS, jak i PO potrzebują nowych twarzy
Prawnik 4.0 – AI, LegalTech, dane w codziennej praktyce
Materiał Promocyjny
Prawnik 4.0 – AI, LegalTech, dane w codziennej praktyce
Reklama
Reklama
e-Wydanie