– Mamy i takie zapowiedzi kryzysów lub już kryzysy o ogromnej wadze, które są przez bardzo dużą część społeczeństwa, może z pominięciem tego naszego twardego zaplecza, niedostrzegalne. To są kryzysy dotyczące przyszłości naszego państwa. Jego być albo nie być. Istnienia albo nieistnienia. To są te wszystkie plany Unii Europejskiej, a dokładnie plany Brukseli i Berlina, by dokonać takiej zmiany sytuacji w Europie, sytuacji politycznej, sytuacji w wymiarze prawnym, można powiedzieć konstytucyjnym, bo to się odnosi do konstytucji każdego z tych państw, by w istocie nie wszystkie, ale wszystkie poza dwoma, czyli Niemcami i Francją, być może jeszcze jakieś inne się znajdą, państwa, w tym Polska, w gruncie rzeczy przestały istnieć, albo przynajmniej w bardzo wysokim stopniu przestały istnieć, przestały być suwerenne. O tym też będziemy musieli tutaj rozmawiać, bo ta świadomość powinna w naszym kraju narastać – kontynuował.

Jarosław Kaczyński: Potrzeba generalnej reformy służby zdrowia w Polsce

Kaczyński podkreślił, że na podstawie badań stwierdzono, że trzy tematy, które interesują wyborców to służba zdrowia, bezpieczeństwo i gospodarka. – Te kwestie muszą być ważne dla tych wszystkich, którzy mają ambicje przejęcia sterów państwa i mają też ambicje, jestem o tym głęboko przekonany, by tym państwem dobrze, uczciwie i we właściwym kierunku właśnie kierować – powiedział.

– Potrzebna jest generalna reforma służby zdrowia. Generalna reforma służby zdrowia to jest przedsięwzięcie uwikłane głównie dzięki obecnemu kształtowi organizacyjnemu, sytuacji właścicielskiej w służbie zdrowia, w ogromną ilość interesów. To jest dzisiaj przeszło 6 proc. PKB. To są rzeczywiście bardzo znaczne pieniądze i związane z tym interesy – wymieniał prezes PiS.

– Poczucie bezpieczeństwa Polaków zostało poważnie naruszone, stąd tak wysoka pozycja tej problematyki, kiedy zadaje się pytanie o najważniejsze sprawy. Świętym obowiązkiem nas wszystkich jest przygotowanie takiego programu, którego realizacja spowoduje, iż obywatele będą się czuli bezpieczniejsi, niż czują się dzisiaj we wszystkich sprawach, na wszystkich poziomach. Jestem przekonany, że taki program można nie tylko skonstruować, nie tylko napisać, ale co dużo ważniejsze, także zrealizować – powiedział prezes PiS.

Jarosław Kaczyński: Przede wszystkim gospodarka

– Mamy w finansach publicznych bardzo ciężki kryzys. To jest już rysowanie się dużego, jak nie wielkiego, kryzysu gospodarczego, także bezrobocia. Może to być droga ku wielkiemu kryzysowi. Ona bardzo często biegnie poprzez kryzys finansów publicznych. Jeśli chcemy patrzeć na to w tym wymiarze, to musimy powiedzieć sobie jasno. Przede wszystkim gospodarka, przede wszystkim naprawa finansów publicznych. Jak zaczynaliśmy nasze rządy w 2005 r.? Od naprawy finansów publicznych – mówił.