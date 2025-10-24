Aktualizacja: 24.10.2025 11:51 Publikacja: 24.10.2025 10:56
Prezes PiS Jarosław Kaczyński (C) podczas wystąpienia programowego w trakcie konwencji programowej Prawa i Sprawiedliwości w Międzynarodowym Centrum Kongresowym w Katowicach
Foto: PAP/Jarek Praszkiewicz
Konwencja programowa Prawa i Sprawiedliwości ma składać się z ponad 120 paneli dyskusyjnych, w których weźmie udział ponad 600 osób. Wydarzenie organizowane w Katowicach jest elementem przygotowań partii do wyborów parlamentarnych w 2027 roku. Podobne konwencje PiS organizował przed wyborami w 2015 i 2019 roku.
Spotkanie rozpoczęło się od wypowiedzi prezesa PiS Jarosława Kaczyńskiego. – Mamy w tym momencie kryzys, generalny kryzys naszego państwa. Kryzys, który po części jest dostrzegany przez społeczeństwo, już się toczy – oświata, kultura, mieszkalnictwo. Taki, który jeszcze do końca nie jest dostrzegany, przynajmniej przez dużą część społeczeństwa, ale który jest nieunikniony, który wyraźnie się zarysowuje. To jest kryzys gospodarczy – mówił.
– Mamy i takie zapowiedzi kryzysów lub już kryzysy o ogromnej wadze, które są przez bardzo dużą część społeczeństwa, może z pominięciem tego naszego twardego zaplecza, niedostrzegalne. To są kryzysy dotyczące przyszłości naszego państwa. Jego być albo nie być. Istnienia albo nieistnienia. To są te wszystkie plany Unii Europejskiej, a dokładnie plany Brukseli i Berlina, by dokonać takiej zmiany sytuacji w Europie, sytuacji politycznej, sytuacji w wymiarze prawnym, można powiedzieć konstytucyjnym, bo to się odnosi do konstytucji każdego z tych państw, by w istocie nie wszystkie, ale wszystkie poza dwoma, czyli Niemcami i Francją, być może jeszcze jakieś inne się znajdą, państwa, w tym Polska, w gruncie rzeczy przestały istnieć, albo przynajmniej w bardzo wysokim stopniu przestały istnieć, przestały być suwerenne. O tym też będziemy musieli tutaj rozmawiać, bo ta świadomość powinna w naszym kraju narastać – kontynuował.
Kaczyński podkreślił, że na podstawie badań stwierdzono, że trzy tematy, które interesują wyborców to służba zdrowia, bezpieczeństwo i gospodarka. – Te kwestie muszą być ważne dla tych wszystkich, którzy mają ambicje przejęcia sterów państwa i mają też ambicje, jestem o tym głęboko przekonany, by tym państwem dobrze, uczciwie i we właściwym kierunku właśnie kierować – powiedział.
– Potrzebna jest generalna reforma służby zdrowia. Generalna reforma służby zdrowia to jest przedsięwzięcie uwikłane głównie dzięki obecnemu kształtowi organizacyjnemu, sytuacji właścicielskiej w służbie zdrowia, w ogromną ilość interesów. To jest dzisiaj przeszło 6 proc. PKB. To są rzeczywiście bardzo znaczne pieniądze i związane z tym interesy – wymieniał prezes PiS.
– Poczucie bezpieczeństwa Polaków zostało poważnie naruszone, stąd tak wysoka pozycja tej problematyki, kiedy zadaje się pytanie o najważniejsze sprawy. Świętym obowiązkiem nas wszystkich jest przygotowanie takiego programu, którego realizacja spowoduje, iż obywatele będą się czuli bezpieczniejsi, niż czują się dzisiaj we wszystkich sprawach, na wszystkich poziomach. Jestem przekonany, że taki program można nie tylko skonstruować, nie tylko napisać, ale co dużo ważniejsze, także zrealizować – powiedział prezes PiS.
– Mamy w finansach publicznych bardzo ciężki kryzys. To jest już rysowanie się dużego, jak nie wielkiego, kryzysu gospodarczego, także bezrobocia. Może to być droga ku wielkiemu kryzysowi. Ona bardzo często biegnie poprzez kryzys finansów publicznych. Jeśli chcemy patrzeć na to w tym wymiarze, to musimy powiedzieć sobie jasno. Przede wszystkim gospodarka, przede wszystkim naprawa finansów publicznych. Jak zaczynaliśmy nasze rządy w 2005 r.? Od naprawy finansów publicznych – mówił.
– Mogliśmy walczyć z wielkimi kryzysami, z COVID-em. Mogliśmy walczyć z różnego rodzaju mniejszymi brakami. Mogliśmy reagować w sposób właściwy, chociaż dzisiaj często bywa przedmiotem bardzo ostrej, niesprawiedliwej i niemądrej krytyki, na wojnę na Ukrainie, później jakoś dawać sobie radę także z inflacją, z putinflacją. Każdy, kto twierdzi, że przyczyny były inne niż właśnie ta wojna, ten po prostu kłamie, a każdy twierdzi, że ta walka była prowadzona niewłaściwie, też kłamie i dzisiejsza niska inflacja jest właśnie tej walki wynikiem, a nie żadnych zabiegów tego pożal się Boże rządu – kontynuował.
– Nam proponuje się, byśmy się takich instrumentów sami pozbawili. To następuje krok po krok. To nie jest perspektywa dziesięcioleci, to jest perspektywa lat – dodał.
– Druga koncepcja została przedstawiona przez Donalda Trumpa na posiedzeniu Zgromadzenia Ogólnego Narodów Zjednoczonych. Ona nie była przedstawiona precyzyjnie, to nie jest coś, co ma charakter jakiegoś traktatu czy nawet jakiegoś porozumienia typu dżentelmeńskiego. Ona ma charakter czegoś bardzo ogólnego, ale jest propozycją niezwykle ważną, bo to jest propozycja zorganizowania państw demokratycznych, tych naprawdę demokratycznych, w wymiarze światowym w ten sposób, by była to swego rodzaju demokracja zbrojna. Każde z tych państw musi wydawać co najmniej 5 proc. PKB na obronę. To jest sporo, chociaż mniej niż wydawały państwa NATO przy końcu lat osiemdziesiątych przed załamaniem się systemu komunistycznego, bo wtedy ta przeciętna była prawie 6 proc. – mówił.
– Sam wysoki poziom wydatków na zbrojenie wcale nie blokuje rozwoju gospodarczego. (...) To propozycja, co tu dużo mówić, jest nową, szerszą i potężniejszą wersją pax Americana, ale czego od nas nie chcą? Nie chcą nam zabrać państwa. Niemcy chcą nam zabrać państwo. Francuzi razem z nimi, nie wiem dlaczego. Biurokracja europejska się aż do tego pali. Amerykanie nie. Jest wyraźne podkreślenie, że to mają być państwa suwerenne – dodał.
