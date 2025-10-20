Rzeczpospolita
Wydarzenia
Reklama

Donald Tusk ostro o Jarosławie Kaczyńskim: Podpalacz z Żoliborza

Donald Tusk w mediach społecznościowych ostro skrytykował prezesa PiS Jarosława Kaczyńskiego, zarzucając mu winę za „narastającą falę przemocy w Polsce”.

Publikacja: 20.10.2025 20:25

Donald Tusk ostro o Jarosławie Kaczyńskim: Podpalacz z Żoliborza

Foto: PAP/Marcin Gadomski

Ada Michalak

Donald Tusk we wpisie opublikowanym w mediach społecznościowych odniósł się do incydentu, do którego doszło w ostatnim czasie w Warszawie –  zaatakowano wejście do Biura Krajowego Platformy Obywatelskiej przy ulicy Wiejskiej. Premier skomentował także słowa Roberta Bąkiewicza, które padły na wiecu PiS. Szef rządu ostro skrytykował przy tym Jarosława Kaczyńskiego, którego nazwał „podpalaczem z Żoliborza”. 

Donald Tusk o słowach Bąkiewicza i ataku na biuro PO

– Tydzień temu na wiecu PiS-u Jarosław Kaczyński poprosił o głos Roberta Bąkiewicza, mówiąc: to dzielny i mądry człowiek – mówi Donald Tusk na opublikowanym w mediach społecznościowych materiale wideo. premier przytoczył także fragment wystąpienia lidera Ruchu Obrony Granic. 

Czytaj więcej

Lider Ruchu Obrony Granic Robert Bąkiewicz (C) na manifestacji zwolenników Prawa i Sprawiedliwości n
Prawo karne
„Chwasty trzeba powyrywać”. Słowa Bąkiewicza pod lupą prokuratury

Jak zauważył szef rządu, „kilka dni później w Warszawie Krzysztof B. usiłował podpalić siedzibę Platformy Obywatelskiej przy użyciu koktajlu Mołotowa”–. Krzysztof B. już siedzi. Robert Bąkiewicz ma zarzuty i czeka na kolejne. A cała polityczna odpowiedzialność za narastającą falę przemocy w Polsce i też za ten atak spada na „Podpalacza z Żoliborza” Jarosława Kaczyńskiego – zaznaczył polityk w nagraniu na portalu X.

Reklama
Reklama

Co Robert Bąkiewicz powiedział podczas wiecu PiS? 

Podczas manifestacji PiS, która odbyła się 11 października, lider Ruchu Obrony Granic przemawiał do tłumu obok Jarosława Kaczyńskiego, Beaty Szydło i Przemysława Czarnka. Politycy PiS mówili m.in. o sprzeciwie wobec nielegalnej migracji i umowie z Mercosurem. W pewnym momencie Robert Bąkiewicz krzyczał do mikrofonu: „Nie bójcie się tego, że oni próbują nas zastraszyć. Nie bójcie się prokuratur, sądów. Ci ludzie zapłacą za to cenę. I ta droga na Grunwald musi być taka, że sprawiedliwość musi zapaść. Że te chwasty trzeba z polskiej ziemi powyrywać i napalm na tę ziemię rzucać, żeby nigdy nie odrosły! Tu jest Polska!”.

Czytaj więcej

Dwóch nieznanych sprawców zaatakowało biuro rajowe PO
Polityka
Warszawa: Atak na Biuro Krajowe Platformy Obywatelskiej

Niedługo po wiecu PiS – bo 17 października – nieznani sprawcy zaatakowali wejście do Biura Krajowego Platformy Obywatelskiej przy ulicy Wiejskiej w Warszawie. W budynek rzucono butelką z łatwopalną substancją. Biuro partii Tuska próbowano także podpalić. Sprawca ataku został zatrzymany w poniedziałek rano przez funkcjonariuszy z Komendy Stołecznej oraz Komendy Rejonowej policji Warszawa I. Zatrzymany to 44-letni Polak. Jest mieszkańcem powiatu łosickiego (woj. mazowieckie). Jak podały służby, mężczyzna „w maju tego roku został zatrzymany do gróźb karalnych na portalu X w kierunku zabójstwa premiera Donalda Tuska”. Sprawa w czerwcu trafiła do sądu z aktem oskarżenia. Czynności są w toku.

© Licencja na publikację
© ℗ Wszystkie prawa zastrzeżone
Źródło: rp.pl

Polityka Partie Polityczne Prawo i Sprawiedliwość (PiS) Platforma Obywatelska (PO) Osoby Donald Tusk Jarosław Kaczyński

Donald Tusk we wpisie opublikowanym w mediach społecznościowych odniósł się do incydentu, do którego doszło w ostatnim czasie w Warszawie –  zaatakowano wejście do Biura Krajowego Platformy Obywatelskiej przy ulicy Wiejskiej. Premier skomentował także słowa Roberta Bąkiewicza, które padły na wiecu PiS. Szef rządu ostro skrytykował przy tym Jarosława Kaczyńskiego, którego nazwał „podpalaczem z Żoliborza”. 

Donald Tusk o słowach Bąkiewicza i ataku na biuro PO

Pozostało jeszcze 83% artykułu
/
artykułów
Czytaj dalej. Subskrybuj
Reklama
Nietykalna sierżant „Doris”. Drugie życie tajnej policjantki
Policja
Nietykalna sierżant „Doris”. Drugie życie tajnej policjantki
Bank Pekao uczy cyberodporności
Materiał Promocyjny
Bank Pekao uczy cyberodporności
Michał Szczerba
Polityka
Michał Szczerba o przedwyborczych postulatach KO: Były konkrety, ale rzeczywistość je zweryfikowała
Ryszard Legutko - polski filozof, profesor Uniwersytetu Jagiellońskiego, eseista i polityk związany
Polityka
Były europoseł PiS: KO ma w sondażach 30 proc.? Ludzie, którzy wierzą w Tuska jak muzułmanie w Mahometa
Władimir Putin
Polityka
Gen. Różański: Putin dokonuje ludobójstwa i znajdzie się na terenie UE. Prowokacja
Stacje ładowania dla ciężarówek pilnie potrzebne
Materiał Promocyjny
Stacje ładowania dla ciężarówek pilnie potrzebne
Karol Nawrocki
Polityka
Powstanie partia Karola Nawrockiego? Chcą tego wyborcy opozycji
Nowy Ursus to wyjątkowy projekt mieszkaniowy w historii Ronsona
Materiał Promocyjny
Nowy Ursus to wyjątkowy projekt mieszkaniowy w historii Ronsona
Reklama
Reklama
e-Wydanie