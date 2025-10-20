Donald Tusk ostro o Jarosławie Kaczyńskim: Podpalacz z Żoliborza

Aktualizacja: 20.10.2025 20:58 Publikacja: 20.10.2025 20:25
Foto: PAP/Marcin Gadomski
Donald Tusk we wpisie opublikowanym w mediach społecznościowych odniósł się do incydentu, do którego doszło w ostatnim czasie w Warszawie – zaatakowano wejście do Biura Krajowego Platformy Obywatelskiej przy ulicy Wiejskiej. Premier skomentował także słowa Roberta Bąkiewicza, które padły na wiecu PiS. Szef rządu ostro skrytykował przy tym Jarosława Kaczyńskiego, którego nazwał „podpalaczem z Żoliborza”.
– Tydzień temu na wiecu PiS-u Jarosław Kaczyński poprosił o głos Roberta Bąkiewicza, mówiąc: to dzielny i mądry człowiek – mówi Donald Tusk na opublikowanym w mediach społecznościowych materiale wideo. premier przytoczył także fragment wystąpienia lidera Ruchu Obrony Granic.
Czytaj więcej
Prokuratura w Warszawie z urzędu zajęła się sobotnimi ksenofobicznymi wypowiedziami Roberta Bąkie...
Jak zauważył szef rządu, „kilka dni później w Warszawie Krzysztof B. usiłował podpalić siedzibę Platformy Obywatelskiej przy użyciu koktajlu Mołotowa”–. Krzysztof B. już siedzi. Robert Bąkiewicz ma zarzuty i czeka na kolejne. A cała polityczna odpowiedzialność za narastającą falę przemocy w Polsce i też za ten atak spada na „Podpalacza z Żoliborza” Jarosława Kaczyńskiego – zaznaczył polityk w nagraniu na portalu X.
Podczas manifestacji PiS, która odbyła się 11 października, lider Ruchu Obrony Granic przemawiał do tłumu obok Jarosława Kaczyńskiego, Beaty Szydło i Przemysława Czarnka. Politycy PiS mówili m.in. o sprzeciwie wobec nielegalnej migracji i umowie z Mercosurem. W pewnym momencie Robert Bąkiewicz krzyczał do mikrofonu: „Nie bójcie się tego, że oni próbują nas zastraszyć. Nie bójcie się prokuratur, sądów. Ci ludzie zapłacą za to cenę. I ta droga na Grunwald musi być taka, że sprawiedliwość musi zapaść. Że te chwasty trzeba z polskiej ziemi powyrywać i napalm na tę ziemię rzucać, żeby nigdy nie odrosły! Tu jest Polska!”.
Czytaj więcej
Nieznani sprawcy zaatakowali wejście do Biura Krajowego Platformy Obywatelskiej przy ulicy Wiejsk...
Niedługo po wiecu PiS – bo 17 października – nieznani sprawcy zaatakowali wejście do Biura Krajowego Platformy Obywatelskiej przy ulicy Wiejskiej w Warszawie. W budynek rzucono butelką z łatwopalną substancją. Biuro partii Tuska próbowano także podpalić. Sprawca ataku został zatrzymany w poniedziałek rano przez funkcjonariuszy z Komendy Stołecznej oraz Komendy Rejonowej policji Warszawa I. Zatrzymany to 44-letni Polak. Jest mieszkańcem powiatu łosickiego (woj. mazowieckie). Jak podały służby, mężczyzna „w maju tego roku został zatrzymany do gróźb karalnych na portalu X w kierunku zabójstwa premiera Donalda Tuska”. Sprawa w czerwcu trafiła do sądu z aktem oskarżenia. Czynności są w toku.
© Licencja na publikację
© ℗ Wszystkie prawa zastrzeżone
Źródło: rp.pl
Donald Tusk we wpisie opublikowanym w mediach społecznościowych odniósł się do incydentu, do którego doszło w ostatnim czasie w Warszawie – zaatakowano wejście do Biura Krajowego Platformy Obywatelskiej przy ulicy Wiejskiej. Premier skomentował także słowa Roberta Bąkiewicza, które padły na wiecu PiS. Szef rządu ostro skrytykował przy tym Jarosława Kaczyńskiego, którego nazwał „podpalaczem z Żoliborza”.
Kontrowersyjne zachowania, awans do elitarnej jednostki policji, a w finale wpadka z mefedronem i zwolnienie – u...
„Człowiek to najlepszy firewall” – to hasło tegorocznej konferencji Akademii cyberPEKAO – wydarzenia edukacyjnego zorganizowanego przez Bank Pekao S.A. Spotkanie było poświęcone jednemu z najważniejszych współczesnych wyzwań: jak budować odporność na cyberzagrożenia?
Jaką ocenę należy wystawić rządowi Donalda Tuska? Co z przedwyborczymi obietnicami Koalicji Obywatelskiej m.in....
Zwolennicy Koalicji Obywatelskiej to „ludzie, którzy wierzą w Donalda Tuska, jak muzułmanie w swojego Mahometa i...
Władimir Putin miał być pariasem, a okazuje się, że wkracza coraz bardziej na salony - mówił w rozmowie z RMF FM...
Rozbudowa szybkich sieci ładowania jest szczególnie ważna dla wzrostu sprzedaży samochodów ciężarowych, bez których trudno myśleć o dekarbonizacji – ocenia Małgorzata Kulis, dyrektor zarządzająca Volvo Trucks Polska.
Większość ankietowanych nie chciałaby powstania ugrupowania pod patronatem Karola Nawrockiego. Zwolenników takie...
Chcemy, żeby Nowy Ursus był czymś więcej niż projektem na 1,5 tys. mieszkań, żeby każdy nabywca otrzymywał więcej niż sam lokal - całe doświadczenie życia w dobrze zaprojektowanej przestrzeni - mówi Boaz Haim, prezes spółki Ronson Development.
Masz aktywną subskrypcję?
Zaloguj się lub wypróbuj za darmo
wydanie testowe.
nie masz konta w serwisie? Dołącz do nas