Aktualizacja: 17.10.2025 16:02 Publikacja: 17.10.2025 15:50
Dwóch nieznanych sprawców zaatakowało biuro rajowe PO
Foto: PAP, Leszek Szymański
Biuro miało zaatakować dwóch mężczyzn. Jeden – jak relacjonuje Witold Zembaczyński – rzucił butelką z łatwopalną substancją w drzwi (poseł mówił o „koktajlu Mołotowa”), a drugi próbował je podpalić.
- Mieliśmy tutaj akt autentycznego terroru - relacjonował Zembaczyński. Z jego relacji wynika, że jeden ze świadków - klientów znajdującej się w tym samym budynków kawiarni - „odepchnął podpalacza i próbował go ująć” .
Zembaczyński mówił, że nie ma żadnych wątpliwości co do celu ataku. - Wynika to z adresu, ze sposobu działania i z tego co uciekinier wykrzykiwał. Były to hasła antyplatformerskie, antyKO – mówił Zembaczyński. Jak dodał sprawca zbiegł, a na miejscu pracują policyjni technicy. Policja zabezpieczyła monitoring z miejsca ataku.
- Drzwi są całe osmolone. Na szczęście nie doszło do poparzenia postronnych osób – podkreślił poseł KO. - Adresatem tego aktu terroru jest zdecydowanie nasze biuro – podsumował. - Tutaj naprawdę komuś coś mogło się stać - stwierdził też.
Więcej informacji wkrótce
Biuro miało zaatakować dwóch mężczyzn. Jeden – jak relacjonuje Witold Zembaczyński – rzucił butelką z łatwopalną substancją w drzwi (poseł mówił o „koktajlu Mołotowa”), a drugi próbował je podpalić.
Kontrowersyjne zachowania, awans do elitarnej jednostki policji, a w finale wpadka z mefedronem i zwolnienie – u...
„Człowiek to najlepszy firewall” – to hasło tegorocznej konferencji Akademii cyberPEKAO – wydarzenia edukacyjnego zorganizowanego przez Bank Pekao S.A. Spotkanie było poświęcone jednemu z najważniejszych współczesnych wyzwań: jak budować odporność na cyberzagrożenia?
Ten wielki spór polityczny, od Waszyngtonu, po to co dzieje się na wschód od Polski, po wojnę ukraińsko-rosyjską...
„Czy Pani/Pana zdaniem rząd koalicji KO-PSL-Polska 2050-Nowa Lewica przetrwa do końca kadencji?” - takie pytanie...
– Pan prezydent trzema swoimi wetami zmusił rząd do tego, żeby zaczął pracować – mówił w TV Trwam Zbigniew Boguc...
Rozbudowa szybkich sieci ładowania jest szczególnie ważna dla wzrostu sprzedaży samochodów ciężarowych, bez których trudno myśleć o dekarbonizacji – ocenia Małgorzata Kulis, dyrektor zarządzająca Volvo Trucks Polska.
Między prezydentem Karolem Nawrockim a rządem Donalda Tuska w ciągu kilku miesięcy doszło do wielu sporów, a z s...
Dziś wszystkie technologie, które będą pomagały przemysłowi w prognozowaniu i optymalizowaniu zużycia energii, są już dostępne. Redukcja strat i przestojów czy zwiększanie elastyczności systemu nigdy nie były prostsze – mówi Anna Nowak-Jaworska, prezeska Schneider Electric Polska.
Masz aktywną subskrypcję?
Zaloguj się lub wypróbuj za darmo
wydanie testowe.
nie masz konta w serwisie? Dołącz do nas