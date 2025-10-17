Biuro miało zaatakować dwóch mężczyzn. Jeden – jak relacjonuje Witold Zembaczyński – rzucił butelką z łatwopalną substancją w drzwi (poseł mówił o „koktajlu Mołotowa”), a drugi próbował je podpalić.

Poseł KO, Witold Zembaczyński: Akt autentycznego terroru

- Mieliśmy tutaj akt autentycznego terroru - relacjonował Zembaczyński. Z jego relacji wynika, że jeden ze świadków - klientów znajdującej się w tym samym budynków kawiarni - „odepchnął podpalacza i próbował go ująć” .

Zembaczyński mówił, że nie ma żadnych wątpliwości co do celu ataku. - Wynika to z adresu, ze sposobu działania i z tego co uciekinier wykrzykiwał. Były to hasła antyplatformerskie, antyKO – mówił Zembaczyński. Jak dodał sprawca zbiegł, a na miejscu pracują policyjni technicy. Policja zabezpieczyła monitoring z miejsca ataku.

- Drzwi są całe osmolone. Na szczęście nie doszło do poparzenia postronnych osób – podkreślił poseł KO. - Adresatem tego aktu terroru jest zdecydowanie nasze biuro – podsumował. - Tutaj naprawdę komuś coś mogło się stać - stwierdził też.

