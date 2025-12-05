Z tego artykułu się dowiesz: Jakie jest stanowisko Ministerstwa Sprawiedliwości wobec uchwały Sądu Najwyższego z 3 grudnia?

Dlaczego uchwała z 3 grudnia jest uznawana przez Ministerstwo za sprzeczną z prawem UE

Dlaczego Ministerstwo uważa, że uchwała może wpływać na stosunki Polski z Unią Europejską?

Ministerstwa Sprawiedliwości opublikowało w piątek stanowisko dotyczące najnowszej uchwały podjętej w środę przez 23 sędziów z dwóch połączonych Izb Sądu Najwyższego: Kontroli Nadzwyczajnej i Spraw Publicznych oraz Pracy i Ubezpieczeń Społecznych. Uznali oni m.in., że w następstwie przystąpienia do Unii Europejskiej Polska nie przekazała sądom ani instytucjom europejskim kompetencji do określania zasad działania krajowego wymiaru sprawiedliwości lub kontrolowania polskich przepisów w tej dziedzinie. Uchwała ta ma obalać ustanowioną niedawno w SN zasadę prawną, zgodnie z którą wyrok wydany przez tzw. neosędziów w Izbie Kontroli Nadzwyczajnej należy uznać za nieistniejący i niebyły.

Reklama Reklama

Resort sprawiedliwości nie podziela poglądu wyrażonego w uchwale z 3 grudnia. Jak zaznacza, swoje stanowisko opiera na wyroku Trybunału Sprawiedliwości UE oraz uchwałach legalnych składów SN, a nie na obiektywnie przesądzonym stanie prawnym.

Wiceminister Dariusz Mazur: uchwała prawnie wadliwa i niewiążąca

„Uchwała Sądu Najwyższego z 3 grudnia br. (I NZP 7/25) jest w ocenie Ministerstwa sprzeczna z Konstytucją RP oraz prawem Unii Europejskiej, a w świetle orzecznictwa TSUE i ETPC powinna być traktowana jako prawnie wadliwa i niewiążąca. Ta uchwała nie ma żadnych skutków dla polskiego porządku prawnego. Nieprawidłowo powołani sędziowie, nieważne, w jakiej liczbie się zbiorą, nie mogą odejść od uchwały o mocy zasady prawnej podjętej przez prawidłowo powołanych sędziów SN. Wydali nieistniejące orzeczenie” – podkreśla wiceminister sprawiedliwości Dariusz Mazur.