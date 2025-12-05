Aktualizacja: 05.12.2025 22:18 Publikacja: 05.12.2025 21:05
Ministerstwa Sprawiedliwości opublikowało w piątek stanowisko dotyczące najnowszej uchwały podjętej w środę przez 23 sędziów z dwóch połączonych Izb Sądu Najwyższego: Kontroli Nadzwyczajnej i Spraw Publicznych oraz Pracy i Ubezpieczeń Społecznych. Uznali oni m.in., że w następstwie przystąpienia do Unii Europejskiej Polska nie przekazała sądom ani instytucjom europejskim kompetencji do określania zasad działania krajowego wymiaru sprawiedliwości lub kontrolowania polskich przepisów w tej dziedzinie. Uchwała ta ma obalać ustanowioną niedawno w SN zasadę prawną, zgodnie z którą wyrok wydany przez tzw. neosędziów w Izbie Kontroli Nadzwyczajnej należy uznać za nieistniejący i niebyły.
Resort sprawiedliwości nie podziela poglądu wyrażonego w uchwale z 3 grudnia. Jak zaznacza, swoje stanowisko opiera na wyroku Trybunału Sprawiedliwości UE oraz uchwałach legalnych składów SN, a nie na obiektywnie przesądzonym stanie prawnym.
„Uchwała Sądu Najwyższego z 3 grudnia br. (I NZP 7/25) jest w ocenie Ministerstwa sprzeczna z Konstytucją RP oraz prawem Unii Europejskiej, a w świetle orzecznictwa TSUE i ETPC powinna być traktowana jako prawnie wadliwa i niewiążąca. Ta uchwała nie ma żadnych skutków dla polskiego porządku prawnego. Nieprawidłowo powołani sędziowie, nieważne, w jakiej liczbie się zbiorą, nie mogą odejść od uchwały o mocy zasady prawnej podjętej przez prawidłowo powołanych sędziów SN. Wydali nieistniejące orzeczenie” – podkreśla wiceminister sprawiedliwości Dariusz Mazur.
W ocenie MS, skład 23 osób, który wydał uchwałę, nie spełnia kryteriów sądu, o jakim mówi Konstytucja RP, a także Konwencja o ochronie praw człowieka i podstawowych wolności i Traktat UE. "Wynika to bezpośrednio z wyroku Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej (TSUE) z dnia 4 września 2025 r. (C-225/22). Sąd Najwyższy potwierdził nieprawidłowość powołania tych sędziów w uchwale składu połączonych Izb z 23 stycznia 2020 r. (sygn. BSA I 4110 1/20)„ - przypomina MS.
Resort sprawiedliwości uważa też, że uchwała narusza fundamentalną zasadę prawa rzymskiego i demokratycznego państwa prawa - „nikt nie może być sędzią we własnej sprawie”. Dlaczego? Bo tzw. neosędziowie, czyli nieprawidłowo powołani, orzekali na temat ważności uchwały legalnego składu sędziowskiego, uznającego orzeczenia wydane przez takie osoby za niebyłe i nieistniejące. „To stanowi konflikt interesów i naruszenie zasad niezależności sądów" - twierdzi MS.
Ministerstwo przypomina, że Polska, jako członek UE i Rady Europy, jest zobowiązana do wykonywania wiążących orzeczeń TSUE i ETPC w granicach wynikających z Konstytucji RP. W tym kontekście uchwała z 3 grudnia „ma charakter antyeuropejski i służy budowaniu niechęci wobec instytucji Unii Europejskiej i Rady Europy”, a jej autorzy „deklarują chęć odsunięcia Polski od standardów praworządności związanych z członkostwem w Unii”.
„Uchwała ma charakter manifestu polityczno‑prawnego i stoi w sprzeczności z wiążącymi Polskę standardami UE i Rady Europy, dlatego nie powinna być stosowana przez sądy. Wrześniowa uchwała legalnych sędziów Sądu Najwyższego powinna być nadal traktowana jako obowiązująca zasada prawna" - wskazało Ministerstwo Sprawiedliwości.
