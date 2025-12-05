Rzeczpospolita
Prawo
Ministerstwo Sprawiedliwości opublikowało stanowisko ws. kontrowersyjnej uchwały SN

Uchwała Sądu Najwyższego z 3 grudnia narusza fundamentalną zasadę prawa rzymskiego i demokratycznego państwa prawa: „nikt nie może być sędzią we własnej sprawie” - twierdzi Ministerstwo Sprawiedliwości. Wskazuje, jak ją traktować.

Publikacja: 05.12.2025 21:05

Ministerstwo Sprawiedliwości

Foto: Adobe Stock

Dorota Gajos-Kaniewska

Z tego artykułu się dowiesz:

  • Jakie jest stanowisko Ministerstwa Sprawiedliwości wobec uchwały Sądu Najwyższego z 3 grudnia?
  • Dlaczego uchwała z 3 grudnia jest uznawana przez Ministerstwo za sprzeczną z prawem UE
  • Dlaczego Ministerstwo uważa, że uchwała może wpływać na stosunki Polski z Unią Europejską?

Ministerstwa Sprawiedliwości opublikowało w piątek stanowisko dotyczące najnowszej uchwały podjętej w środę przez 23 sędziów z dwóch połączonych Izb Sądu Najwyższego: Kontroli Nadzwyczajnej i Spraw Publicznych oraz Pracy i Ubezpieczeń Społecznych. Uznali oni m.in., że w następstwie przystąpienia do Unii Europejskiej Polska nie przekazała sądom ani instytucjom europejskim kompetencji do określania zasad działania krajowego wymiaru sprawiedliwości lub kontrolowania polskich przepisów w tej dziedzinie. Uchwała ta ma obalać ustanowioną niedawno w SN zasadę prawną, zgodnie z którą wyrok wydany przez tzw. neosędziów w Izbie Kontroli Nadzwyczajnej należy uznać za nieistniejący i niebyły.  

Resort sprawiedliwości nie podziela poglądu wyrażonego w uchwale z 3 grudnia. Jak zaznacza, swoje stanowisko opiera na wyroku Trybunału Sprawiedliwości UE oraz uchwałach legalnych składów SN, a nie na obiektywnie przesądzonym stanie prawnym.

Czytaj więcej

Sądy i trybunały
Wiceminister Dariusz Mazur: uchwała prawnie wadliwa i niewiążąca

„Uchwała Sądu Najwyższego z 3 grudnia br. (I NZP 7/25) jest w ocenie Ministerstwa sprzeczna z Konstytucją RP oraz prawem Unii Europejskiej, a w świetle orzecznictwa TSUE i ETPC powinna być traktowana jako prawnie wadliwa i niewiążąca. Ta uchwała nie ma żadnych skutków dla polskiego porządku prawnego. Nieprawidłowo powołani sędziowie, nieważne, w jakiej liczbie się zbiorą, nie mogą odejść od uchwały o mocy zasady prawnej podjętej przez prawidłowo powołanych sędziów SN. Wydali nieistniejące orzeczenie” – podkreśla wiceminister sprawiedliwości Dariusz Mazur.

W ocenie MS, skład 23 osób, który wydał uchwałę, nie spełnia kryteriów sądu, o jakim mówi Konstytucja RP, a także Konwencja o ochronie praw człowieka i podstawowych wolności i Traktat UE. "Wynika to bezpośrednio z wyroku Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej (TSUE) z dnia 4 września 2025 r. (C-225/22). Sąd Najwyższy potwierdził nieprawidłowość powołania tych sędziów w uchwale składu połączonych Izb z 23 stycznia 2020 r. (sygn. BSA I 4110 1/20)„ - przypomina MS. 

Czytaj więcej

Antyeuropejska uchwała SN. Waldemar Żurek o konsekwencjach wobec sędziów
Sądy i trybunały
Antyeuropejska uchwała SN. Waldemar Żurek o konsekwencjach wobec sędziów

MS: zasada „Nemo Iudex in Causa Sua” naruszona

Resort sprawiedliwości uważa też, że uchwała narusza fundamentalną zasadę prawa rzymskiego i demokratycznego państwa prawa - „nikt nie może być sędzią we własnej sprawie”. Dlaczego? Bo tzw. neosędziowie, czyli nieprawidłowo powołani, orzekali na temat ważności uchwały legalnego składu sędziowskiego, uznającego orzeczenia wydane przez takie osoby za niebyłe i nieistniejące. „To stanowi konflikt interesów i naruszenie zasad niezależności sądów" - twierdzi MS.

Czytaj więcej

Małgorzata Manowska: Minister Żurek narusza trójpodział władzy i urąga standardom
Sądy i trybunały
Małgorzata Manowska: Minister Żurek narusza trójpodział władzy i urąga standardom

Którą uchwałę stosować

Ministerstwo przypomina, że Polska, jako członek UE i Rady Europy, jest zobowiązana do wykonywania wiążących orzeczeń TSUE i ETPC w granicach wynikających z Konstytucji RP. W tym kontekście uchwała z 3 grudnia „ma charakter antyeuropejski i służy budowaniu niechęci wobec instytucji Unii Europejskiej i Rady Europy”, a jej autorzy „deklarują chęć odsunięcia Polski od standardów praworządności związanych z członkostwem w Unii”. 

„Uchwała ma charakter manifestu polityczno‑prawnego i stoi w sprzeczności z wiążącymi Polskę standardami UE i Rady Europy, dlatego nie powinna być stosowana przez sądy. Wrześniowa uchwała legalnych sędziów Sądu Najwyższego powinna być nadal traktowana jako obowiązująca zasada prawna" - wskazało Ministerstwo Sprawiedliwości.

Czytaj więcej

Marlena Pecyna: Praworządność w praktyce, czyli kilka uwag po wyroku TSUE
Rzecz o prawie
Marlena Pecyna: Praworządność w praktyce, czyli kilka uwag po wyroku TSUE

Źródło: rp.pl

Polityka Rząd Ministerstwo Sprawiedliwości Unia Europejska (UE) Sądy i Trybunały Sąd Najwyższy praworządność
