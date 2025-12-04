Rzeczpospolita
Prawo
Reklama

Zawodowi prawnicy nie będą pełnomocnikami spółdzielców. Prezes adwokatury apeluje

Prezes Naczelnej Rady Adwokackiej skierował apel do rządu i szefów klubów poselskich o pilną interwencję w sprawie zmian w ustawie o spółdzielniach mieszkaniowych. Na etapie prac w Sejmie zrezygnowano z rozwiązania, które umożliwiało członkowi spółdzielni ustanowienie swoim pełnomocnikiem adwokata lub radcy prawnego.

Publikacja: 04.12.2025 13:11

Prezes NRA Przemysław Rosati

Prezes NRA Przemysław Rosati

Foto: Adwokatura

Mateusz Adamski

Chodzi o nowelizację ustawy o spółdzielniach mieszkaniowych, która ma ukrócić proceder kupowania, wyłudzania czy fałszowania pełnomocnictw przez osoby, które w ten sposób zapewniają sobie większość na walnych zgromadzeniach, po to, by przeforsować podjęcie korzystnych dla siebie decyzji czy wprowadzić swoich ludzi do władz spółdzielni. Zbudowanie większości ułatwia im niska frekwencja podczas walnych. A kto rządzi spółdzielnią, ten decyduje o jej majątku, także o sprzedaży lokali czy gruntów, wyborze wykonawców robót czy ubezpieczyciela.

Jak pisaliśmy na łamach rp.pl, podczas pierwszego czytania projektu nowelizacji ustawy o spółdzielniach mieszkaniowych podczas posiedzenia sejmowej Komisji Infrastruktury udało się po miesiącach dyskusji uzgodnić kompromis, poparty przez koalicję, opozycję i spółdzielców. Zgodnie z nim pełnomocnikiem będzie mógł być tylko inny członek tej samej spółdzielni lub osoba bliska, tj. zstępny, wstępny, rodzeństwo, dzieci rodzeństwa, małżonek, osoba przysposabiająca i przysposobiona. Z tego katalogu wypadła osoba, która pozostaje faktycznie we wspólnym pożyciu z członkiem spółdzielni. Przeciwni możliwości udzielania pełnomocnictw takim osobom byli uczestniczący w pracach komisji i posłowie koalicyjni z Polski 2050, i opozycyjni z PiS, ale także sami spółdzielcy.

Czytaj więcej

Wieżowce w Rzeszowie
Nieruchomości
Mniej pełnomocników na walnych zgromadzeniach w spółdzielniach mieszkaniowych

Prezes NRA: zmiana ingerująca w podstawowe gwarancje prawne obywateli

Posłowie zdecydowali też o wykluczeniu z grona pełnomocników adwokatów i radców prawnych. W tej sprawie apel wystosował prezes Naczelnej Rady Adwokackiej, mec. Przemysław Rosati. W piśmie zwraca uwagę na niepokojący przebieg prac nad projektem nowelizacji.

Przypomina, że rządowy projekt ustawy zakładał rozszerzenie katalogu pełnomocników członków spółdzielni o adwokatów i radców prawnych. „Rozwiązanie to zostało wprowadzone po analizach Rządowego Centrum Legislacji oraz uzyskało akceptację Rady Ministrów. Miało ono umożliwić członkom spółdzielni, zwłaszcza osobom starszym, schorowanym, samotnym lub przebywającym poza miejscem zamieszkania, skorzystanie z profesjonalnej reprezentacji podczas walnego zgromadzenia” – wskazuje szef NRA. 

Reklama
Reklama

Zdaniem mec. Rosatiego wykreślenie adwokatów z katalogu pełnomocników stanowi „zmianę ingerującą w podstawowe gwarancje prawne obywateli, która została wprowadzona bez uzasadnienia i w sposób odbiegający od rządowej koncepcji projektu”. Jak dodaje, „negatywne konsekwencje dotkną także obywateli z uwagi na pozbawienie ich prawa do korzystania z profesjonalnej pomocy prawnej”. 

Adresatami apelu prezesa NRA są: minister do spraw nadzoru nad wdrażaniem polityki rządu Maciej Berek, Marszałek Sejmu Włodzimierz Czarzasty oraz szefowie klubów Lewicy (Anna Żukowska), Platformy Obywatelskiej (Zbigniew Konwiński), PSL (Krzysztof Paszyk) oraz Polski 2050 (Szymon Hołownia). 

Czytaj więcej

Projekt przewiduje, że właściciele mieszkań, którzy będą chcieli wynajmować je na doby, zostaną zobo
Nieruchomości
Wspólnoty i spółdzielnie będą mogły zakazać Airbnb? Jest projekt ustawy

© Licencja na publikację
© ℗ Wszystkie prawa zastrzeżone
Źródło: rp.pl

Adwokaci Radcowie Prawni Nieruchomości Spółdzielnie Mieszkaniowe
Prezydent Karol Nawrocki
Prawo w Polsce
Karol Nawrocki zawetował kolejną ustawę. „Kojce wielkości miejskich kawalerek”
Zapadł wyrok, który otwiera drogę do odszkodowań za stare słupy
Nieruchomości
Zapadł wyrok, który otwiera drogę do odszkodowań za stare słupy
Majątki sędziów nie będą już jawne? TK o sędziowskich oświadczeniach
Sądy i trybunały
Majątki sędziów nie będą już jawne? TK o sędziowskich oświadczeniach
W grudniu terminy wypłat 800 plus ulegną zmianie. Jak wygląda nowy harmonogram?
Praca, Emerytury i renty
Aż cztery zmiany w grudniu 2025. Nowy harmonogram wypłat 800 plus
Startupy poszukiwane — dołącz do Platform startowych w Polsce Wschodniej i zyskaj nowe możliwości!
Materiał Promocyjny
Startupy poszukiwane — dołącz do Platform startowych w Polsce Wschodniej i zyskaj nowe możliwości!
Projekt przewiduje, że właściciele mieszkań, którzy będą chcieli wynajmować je na doby, zostaną zobo
Nieruchomości
Wspólnoty i spółdzielnie będą mogły zakazać Airbnb? Jest projekt ustawy
Nowa era budownictwa: roboty w służbie ludzi i środowiska
Materiał Promocyjny
Nowa era budownictwa: roboty w służbie ludzi i środowiska
Reklama
Reklama
e-Wydanie
REKLAMA: automatycznie wyświetlimy artykuł za 15 sekund.
Reklama
Reklama