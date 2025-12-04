Aktualizacja: 04.12.2025 14:26 Publikacja: 04.12.2025 13:11
Prezes NRA Przemysław Rosati
Foto: Adwokatura
Chodzi o nowelizację ustawy o spółdzielniach mieszkaniowych, która ma ukrócić proceder kupowania, wyłudzania czy fałszowania pełnomocnictw przez osoby, które w ten sposób zapewniają sobie większość na walnych zgromadzeniach, po to, by przeforsować podjęcie korzystnych dla siebie decyzji czy wprowadzić swoich ludzi do władz spółdzielni. Zbudowanie większości ułatwia im niska frekwencja podczas walnych. A kto rządzi spółdzielnią, ten decyduje o jej majątku, także o sprzedaży lokali czy gruntów, wyborze wykonawców robót czy ubezpieczyciela.
Jak pisaliśmy na łamach rp.pl, podczas pierwszego czytania projektu nowelizacji ustawy o spółdzielniach mieszkaniowych podczas posiedzenia sejmowej Komisji Infrastruktury udało się po miesiącach dyskusji uzgodnić kompromis, poparty przez koalicję, opozycję i spółdzielców. Zgodnie z nim pełnomocnikiem będzie mógł być tylko inny członek tej samej spółdzielni lub osoba bliska, tj. zstępny, wstępny, rodzeństwo, dzieci rodzeństwa, małżonek, osoba przysposabiająca i przysposobiona. Z tego katalogu wypadła osoba, która pozostaje faktycznie we wspólnym pożyciu z członkiem spółdzielni. Przeciwni możliwości udzielania pełnomocnictw takim osobom byli uczestniczący w pracach komisji i posłowie koalicyjni z Polski 2050, i opozycyjni z PiS, ale także sami spółdzielcy.
Czytaj więcej
Sąsiedzi jednak będą mogli reprezentować członków spółdzielni na walnych zgromadzeniach. Posłowie...
Posłowie zdecydowali też o wykluczeniu z grona pełnomocników adwokatów i radców prawnych. W tej sprawie apel wystosował prezes Naczelnej Rady Adwokackiej, mec. Przemysław Rosati. W piśmie zwraca uwagę na niepokojący przebieg prac nad projektem nowelizacji.
Przypomina, że rządowy projekt ustawy zakładał rozszerzenie katalogu pełnomocników członków spółdzielni o adwokatów i radców prawnych. „Rozwiązanie to zostało wprowadzone po analizach Rządowego Centrum Legislacji oraz uzyskało akceptację Rady Ministrów. Miało ono umożliwić członkom spółdzielni, zwłaszcza osobom starszym, schorowanym, samotnym lub przebywającym poza miejscem zamieszkania, skorzystanie z profesjonalnej reprezentacji podczas walnego zgromadzenia” – wskazuje szef NRA.
Zdaniem mec. Rosatiego wykreślenie adwokatów z katalogu pełnomocników stanowi „zmianę ingerującą w podstawowe gwarancje prawne obywateli, która została wprowadzona bez uzasadnienia i w sposób odbiegający od rządowej koncepcji projektu”. Jak dodaje, „negatywne konsekwencje dotkną także obywateli z uwagi na pozbawienie ich prawa do korzystania z profesjonalnej pomocy prawnej”.
Adresatami apelu prezesa NRA są: minister do spraw nadzoru nad wdrażaniem polityki rządu Maciej Berek, Marszałek Sejmu Włodzimierz Czarzasty oraz szefowie klubów Lewicy (Anna Żukowska), Platformy Obywatelskiej (Zbigniew Konwiński), PSL (Krzysztof Paszyk) oraz Polski 2050 (Szymon Hołownia).
Czytaj więcej
Do wynajmowania mieszkania na doby potrzebna ma być zgoda wspólnoty lub spółdzielni mieszkaniowej...
© Licencja na publikację
© ℗ Wszystkie prawa zastrzeżone
Źródło: rp.pl
We wtorek prezydent Karol Nawrocki poinformował o podpisaniu trzech ustaw oraz zawetowaniu tzw. ustawy łańcuchow...
Praktyka sądów stwierdzających zasiedzenie przez firmę służebności przesyłu przed 3 sierpnia 2008 r. jest niekon...
Czy to koniec ze sprawdzaniem majątków sędziów w internecie? Trybunał Konstytucyjny uznał jawność sędziowskich o...
W grudniu część osób otrzyma świadczenie 800 plus wcześniej niż zwykle. ZUS wypłaci środki przed terminem, jeśli...
Dzięki Funduszom Europejskim dla Polski Wschodniej (FEPW) firmy z tego regionu mają nowe możliwości na finansowanie innowacyjnych pomysłów. Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości (PARP) oferuje startupom w Polsce Wschodniej dostęp do siedmiu Platform startowych, które dają realne wsparcie lokalnych biznesów i zwiększenie konkurencyjność przedsiębiorstw. Są to partnerstwa ośrodków innowacji dające darmowe, kompleksowe programy wsparcia startupów od momentu rejestracji spółki.
Do wynajmowania mieszkania na doby potrzebna ma być zgoda wspólnoty lub spółdzielni mieszkaniowej – proponuje Po...
Robotyzacja procesów budowlanych przestała być futurystyczną wizją. Staje się realnym narzędziem, które można zastosować tu i teraz. Na współczesnym placu budowy rola człowieka będzie się zmieniać – mówi Mirosław Rzeszutko, Head of Product Management w firmie wienerberger.
Masz aktywną subskrypcję?
Zaloguj się lub wypróbuj za darmo
wydanie testowe.
nie masz konta w serwisie? Dołącz do nas