Jest projekt ustawy o najmie krótkoterminowym. Co przygotowali posłowie?

Będą gminne ewidencje mieszkań i domów wynajmowanych na doby, gminy i wspólnoty mieszkaniowe uzyskają duże uprawnienia, za łamanie regulacji będzie groziło do 50 tys. zł grzywny – to wynika z projektu ustawy posłów Polski 2050.

Publikacja: 04.12.2025 08:07

Będą gminne ewidencje mieszkań i domów wynajmowanych na doby

Adam Roguski

Z tego artykułu dowiesz się:

  • Jakie regulacje proponują posłowie Polski 2050 w projekcie ustawy o najmie krótkoterminowym
  • Jakie wymagania będą musieli spełnić właściciele lokali
  • Od kiedy przepisy mają objąć prowadzących już najem krótkoterminowy
  • Kto może liczyć na ulgę i jaką
  • Jakie prawa będą mieć samorządy
  • Jakie prawa będą mieć wspólnoty/spółdzielnie

Przygotowany przez posłów Polski 2050 projekt ustawy regulującej najem krótkoterminowy prowadzony w mieszkaniach został złożony w Sejmie i skierowany do Biura Legislacyjnego oraz Biura Ekspertyz i Oceny Skutków Regulacji Kancelarii Sejmu.

Projektowana ustawa wprowadza definicję najmu krótkoterminowego: to odpłatna usługa najmu umeblowanego domu jednorodzinnego, lokalu mieszkalnego lub ich części (dalej: „lokal”), świadczona na podstawie jednej umowy na okres nie dłuższy niż 30 dni, wykonywana stale lub tymczasowo, za pośrednictwem internetowej platformy handlowej lub w inny sposób. Najem może obejmować również świadczenie innych usług, jak sprzątanie lub dostarczenie pościeli.

Ustawa ma wejść w życie po półrocznym vacatio legis. Ponadto podmioty, które prowadziły najem krótkoterminowy przed wejściem ustawy w życie, będą to mogły robić na dotychczasowych zasadach jeszcze przez 12 miesięcy.

Obowiązki właścicieli mieszkań wynajmowanych na doby

Działalność trzeba będzie zarejestrować w gminnej ewidencji. Za wpis pobierana będzie opłata – 100 zł. Wpis będzie ważny przez maksymalnie 10 lat.

Prowadzenie najmu krótkoterminowego będzie wymagało zgody wspólnoty/zarządu spółdzielni mieszkaniowej – uchwała będzie podstawą do ubiegania się o wpis do gminnej ewidencji.

Zgody wspólnoty/zarządu nie będą potrzebowały osoby, które wynajmują przez maksymalnie trzy miesiące w roku lokal, który co do zasady służy ich celom mieszkaniowym. Taki lokal też będzie musiał być zgłoszony do ewidencji – z podaniem okresu najmu oraz oświadczeniem, że lokal jest miejscem pobytu stałego wnioskodawcy.

W ogłoszeniach najmu trzeba będzie podawać numer ewidencyjny oraz informacje o opłatach lokalnych i określonych przez gminę zasadach najmu.

Wynajmujący będzie musiał przekazać wspólnocie/zarządowi spółdzielni numer kontaktowy osoby odpowiedzialnej za prowadzenie najmu.

Każdy lokal puszczony w krótki najem będzie musiał być oznaczony.

Prowadzenie najmu bez wpisu do ewidencji lub z naruszeniem zasad określonych przez gminę będzie zagrożone grzywną do 50 tys. zł. Sankcjami będą też objęte osoby lokali niewymagających zgód wspólnoty/spółdzielni, które przekroczą trzymiesięczny limit.

Naruszenie wymogów będzie mogło skutkować wykreśleniem z ewidencji – o ponowny wpis będzie można się ubiegać dopiero po 12 miesiącach.

Prawa i obowiązki wspólnot/zarządów spółdzielni mieszkaniowych

Wspólnota/zarząd spółdzielni na decyzję o udzieleniu zgody bądź odmowie będzie mieć do 6 miesięcy – przekroczenie terminu będzie traktowane jako zgoda. Może odmówić zgody, gdyby najem był w sprzeczności z wymaganiami m.in. sanitarnymi czy przeciwpożarowymi lub naruszał porządek lub bezpieczeństwo. Odmowa musi mieć formę uchwały z uzasadnieniem.

Uchwała będzie mogła być zaskarżona w sądzie.

Wspólnoty/spółdzielnie będą mogły wnioskować o wykreślenie lokali z ewidencji w razie trzykrotnego naruszenia porządku lub bezpieczeństwa lub zasad najmu określonych przez gminę.

Wspólnoty/spółdzielnie będą mogły nakładać na lokale wynajmowane na krótko wyższe opłaty na utrzymanie części wspólnych.

Prawa i obowiązki samorządów

Rada gminy, w drodze uchwały, będzie mogła określić szczegółowe zasady najmu krótkoterminowego na swoim terenie, w tym: określić limit liczby dni najmu krótkoterminowego w ciągu roku, określić minimalne wymogi powierzchni użytkowej lokalu w przeliczeniu na liczbę gości oraz zakazać oddawania lokali w najem krótkoterminowy na określonym terenie.

Gmina będzie mogła odmówić wpisu lokalu do ewidencji, jeżeli wniosek nie spełnia wymogów (zasady najmu określone przez gminę, naruszenie wymagań sanitarnych).

Gmina będzie mogła wykreślić lokal z ewidencji w razie trzykrotnego naruszenia porządku lub bezpieczeństwa lub zasad najmu określonych przez gminę.

Gminy będą mogły wnioskować do platform o wykaz obiektów pojawiających się w ogłoszeniach.

Samorządy i służby (m.in. Państwowa Straż Pożarna, Państwowa Inspekcja Sanitarna, nadzór budowlany) będą mieć prawo do prowadzenia kontroli – z urzędu lub na podstawie zgłoszenia mieszkańców czy wspólnot/zarządów spółdzielni. Kontrolerzy będą mogli w razie potrzeby korzystać ze wsparcia policji.

Wkrótce rządowy projekt ustawy o krótkim najmie

Polska 2050 wyszła z poselską inicjatywą, tłumacząc to opieszałością rządu – Ministerstwo Sportu i Turystyki pracuje nad regulacją krótkiego najmu, co wynika m.in. z konieczności implementacji przepisów unijnych (głównie stworzenie rejestru mieszkań wynajmowanych na doby). Przygotowanie ustawy regulującej krótki najem „jeszcze w tym roku” zapowiadał w styczniu 2024 r. ówczesny minister sportu i turystyki Sławomir Nitras. We wrześniu tego roku, na branżowej konferencji, wiceminister Ireneusz Raś zapowiadał skierowanie projektu do prac rządu „lada chwila”. 

Minister sportu Jakub Rutnicki poinformował w social mediach, że w ubiegłym tygodniu wystąpił o wpisanie projektu ustawy do wykazu prac rządu.

