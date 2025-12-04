Z tego artykułu dowiesz się: Jakie regulacje proponują posłowie Polski 2050 w projekcie ustawy o najmie krótkoterminowym

Jakie wymagania będą musieli spełnić właściciele lokali

Od kiedy przepisy mają objąć prowadzących już najem krótkoterminowy

Kto może liczyć na ulgę i jaką

Jakie prawa będą mieć samorządy

Jakie prawa będą mieć wspólnoty/spółdzielnie

Przygotowany przez posłów Polski 2050 projekt ustawy regulującej najem krótkoterminowy prowadzony w mieszkaniach został złożony w Sejmie i skierowany do Biura Legislacyjnego oraz Biura Ekspertyz i Oceny Skutków Regulacji Kancelarii Sejmu.

Projektowana ustawa wprowadza definicję najmu krótkoterminowego: to odpłatna usługa najmu umeblowanego domu jednorodzinnego, lokalu mieszkalnego lub ich części (dalej: „lokal”), świadczona na podstawie jednej umowy na okres nie dłuższy niż 30 dni, wykonywana stale lub tymczasowo, za pośrednictwem internetowej platformy handlowej lub w inny sposób. Najem może obejmować również świadczenie innych usług, jak sprzątanie lub dostarczenie pościeli.

Ustawa ma wejść w życie po półrocznym vacatio legis. Ponadto podmioty, które prowadziły najem krótkoterminowy przed wejściem ustawy w życie, będą to mogły robić na dotychczasowych zasadach jeszcze przez 12 miesięcy.