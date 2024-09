Sąsiedztwo lotnisk: wpływ na nieruchomości

Na obszarach ograniczonego użytkowania związanych z ruchem lotniczym mogą obowiązywać następujące ograniczenia lub zakazy dotyczące budownictwa:

w zakresie przeznaczenia określonych gruntów pod zabudowę mieszkaniową jedno- lub wielorodzinną albo związaną z czasowym pobytem dzieci i młodzieży (np. szkoły, przedszkola itp.) lub budynki pełniące funkcję szpitali lub domów opieki,

w zakresie lokalizacji nowych budynków o wyżej wymienionych funkcjach,

w zakresie zmiany funkcji dotychczasowych budynków na te opisane wyżej.

Ograniczenia mogą również dotyczyć maksymalnej wysokości budynków i masztów.

Inne ograniczenia związane z ruchem lotniczym to zakaz sadzenia, uprawy lub dopuszczania do nadmiernego wzrostu drzew lub krzewów stanowiących przeszkodę lotniczą lub zasłaniających systemy świetlne podejścia dla statków powietrznych. Właściciele nieruchomości mają obowiązek regularnego przycinania drzew i krzewów, a nawet ich wycinania, jeśli stanowią przeszkodę lotniczą (to każdy obiekt znajdujący się w pasie drogi startowej, co w praktyce dotyczy upraw na gruntach rolnych i leśnych).

Zakazane jest również hodowanie lub wypuszczanie ptaków w odległości do 3 km od końca drogi startowej oraz w odległości 1,5 km od osi tej drogi po obydwu stronach lotniska, co obejmuje na przykład hodowlę gołębi. Kolejnym ograniczeniem jest zakaz budowy lub rozbudowy obiektów sprzyjających obecności zwierząt, które mogą stanowić zagrożenie dla ruchu lotniczego, w odległości do 4 km od lotniska. To m.in. niezabezpieczone altany śmietnikowe, stawy hodowlane i inne miejsca, gdzie mogą gromadzić się ptaki szukające pożywienia.

Nieprzestrzeganie powyższych zakazów i ograniczeń jest zagrożone karą grzywny, ograniczenia wolności lub pozbawienia wolności do jednego roku. Oprócz sankcji karnych osoby łamiące te przepisy mogą zostać pociągnięte do odpowiedzialności cywilnej za szkody.