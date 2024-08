Pakiet mieszkaniowy z jedną preferencyjną stawką

Urzędnicy podkreślili, że preferencyjną 8-proc. stawkę VAT można zastosować wyłącznie do będących przedmiotem obrotu (sprzedaży) samodzielnych lokali mieszkalnych w rozumieniu art. 2 ust. 2 ustawy o własności lokali, służących zaspokajaniu „mieszkaniowych” potrzeb społeczeństwa. O tym zaś przesądza treść zaświadczenia wydanego przez starostę, a także treść aktu notarialnego, gdzie określa się przedmiot sprzedaży. Preferencja nie ma natomiast zastosowania do sprzedaży lokali użytkowych, czyli które nie pełnią funkcji mieszkaniowych.

Jak tłumaczył fiskus, istotne znaczenie dla ustalenia właściwej stawki VAT ma sposób sprzedaży przynależnej komórki lokatorskiej i jej przynależność do lokalu mieszkalnego. Chodzi o to, czy nie może ona być przedmiotem odrębnej własności, a przez to samodzielnego obrotu. W konsekwencji, czy może być sprzedawana i nabywana tylko i wyłącznie z lokalem mieszkalnym, do którego została przypisany, czy też odrębnie.

Jak tłumaczył fiskus, z wniosku spółki wynika, że komórka lokatorska nie może być przedmiotem samodzielnego obrotu. Ona i mieszkanie zostaną objęte jedną księgą wieczystą. Zatem w przypadku ich sprzedaży zastosowanie będzie miała jedna stawka VAT.

Urzędnicy nie mieli wątpliwości, że opisany we wniosku towar, tj. mieszkanie wraz z przynależną do niego komórką lokatorską, jest samodzielnym lokalem mieszkalnym posiadającym zaświadczenie starosty, o którym mowa w art. 2 ust. 3 ustawy o własności lokali. Nie jest też wymieniony w wyłączeniu z art. 41 ust. 12b ustawy o VAT.

A skoro tak, to zdaniem fiskusa dostawa towaru – mieszkania i komórki sprzedawanej w pakiecie na jednej księdze wieczystej – podlega 8-proc. stawce VAT.

Sygn. 0111-KDSB1-2.440.285.2024.1.MD