SKO nie oceni postanowienia starosty

Wojewoda podkreślił, że w świetle k.p.a. co do zasady organami wyższego stopnia nad organami samorządu terytorialnego są samorządowe kolegia odwoławcze. Wyjątki od tej zasady muszą wynikać z ustaw szczególnych. A takiej regulacji w ocenie wojewody nie zawiera ani prawo budowlane, ani żaden inny akt prawny dotyczący tych kwestii.

W praktyce do załatwienia zażalenia inwestora nie kwapili się więc ani urzędnicy SKO, ani województwa. Tak spór o to, kto powinien ocenić postanowienie starosty, blokujące plany przedsiębiorcy – z inicjatywy wojewody – trafił do NSA. I okazało się, że rację ma jednak SKO. NSA uznał bowiem, że organem wyższego stopnia, właściwym do rozpoznania zażalenia na postanowienie starosty o odmowie wydania zaświadczenia o milczącym załatwieniu sprawy, dotyczącym zgłoszenia zamiaru wykonania robót budowlanych, jest wojewoda.

Sąd zaczął od przypomnienia, że spory, których rozstrzyganie należy do jego właściwości, powstają w związku z odmienną oceną zakresu kompetencji organów jednostek samorządu terytorialnego w rozumieniu k.p.a., a organów administracji rządowej określonej w przepisach prawa. Jako spór kompetencyjny określa się obiektywnie istniejącą sytuację prawną, w której zachodzi rozbieżność stanowisk między organami administracji publicznej co do zakresu ich działania, w tym przede wszystkim co do upoważnienia do załatwienia tej samej sprawy administracyjnej.

W spornym przypadku pomiędzy wojewodą a SKO zaistniał tzw. spór negatywny. Oba organy twierdzą bowiem, że nie są właściwe w sprawie rozpoznania zażalenia od postanowienia starosty o odmowie wydania zaświadczenia o milczącym załatwieniu sprawy.

Przechodząc do meritum sprawy, NSA zgodził się z kolegium, że podstawy do wydania zaświadczenia o milczącym załatwieniu sprawy należy upatrywać w art. 122f k.p.a. Jest ono wydawane wedle odrębnych reguł, niż określają to przepisy działu VII k.p.a. dotyczącego zaświadczeń. Zdaniem sądu świadczy o tym chociażby to, że doręcza się je wszystkim stronom w sprawie załatwionej milcząco.

NSA zgodził się też, że elementem zaświadczenia o milczącym załatwieniu sprawy jest m.in. treść jej rozstrzygnięcia oraz powołanie podstawy prawnej. Na wniosek strony organ administracji publicznej, w drodze postanowienia, wydaje zaświadczenie o milczącym załatwieniu sprawy albo odmawia wydania takiego postanowienia.