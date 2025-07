Tydzień wakacji za granicą może być droższy niż w Polsce. Jak wynika z analiz portalu Rankomat.pl, para urlopowiczów za pokój w hotelu przy plaży na Wyspach Kanaryjskich zapłaci co najmniej 2,1 tys. zł, a za prywatną kwaterę – niespełna 1,4 tys. zł. Rodzina z dwójką dzieci musi się liczyć z wydatkiem ponad 3,5 tys. zł za hotel i niemal 2,8 tys. zł za kwaterę.

Na tygodniowy pobyt w hotelu na Sycylii para musi wyłożyć 2,3 tys. zł, rodzina dwa plus dwa – prawie 3,8 tys. zł. Wakacje w prywatnej kwaterze to wydatek niemal 1,9 i niemal 3,2 tys. zł, odpowiednio. Na Krecie tydzień urlopu kosztuje ponad 1,9 tys. zł (hotel dla pary) i ponad 3,7 tys. zł (dla rodziny z dwójką dzieci). Za prywatną kwaterę na tej greckiej wyspie dwójka urlopowiczów zapłaci ponad 1,8 tys. zł, a rodzina z dziećmi – ok. 3,4 tys. zł.

Do cen noclegów trzeba dodać koszty dojazdu, jedzenia, atrakcji turystycznych.

Dla porównania – cena siedmiu noclegów w pokoju hotelowym w Ustce to dla pary wydatek ponad 3,5 tys. zł, dla rodziny – ponad 4,6 tys. zł. Wakacje w prywatnej kwaterze w tym polskim kurorcie to koszt ponad 1,6 tys. zł (para) i 3,1 tys. zł (rodzina dwa plus dwa).