Z kolei Ewa Palus, główny analityk serwisu Tabelaofert.pl, ocenia, że wysypu letnich promocji nie ma. – Wakacje nie przyniosły większej liczby promocji niż ostatnie tygodnie. Lato to czas rozluźnienia, także w biurach sprzedaży mieszkań – mówi ekspertka.

Jak dodaje, transakcji sprzedaży w letnich miesiącach jest zwykle mniej. – A promocje, które stosują deweloperzy, są bardzo standardowe. To rabaty, korzystny harmonogram płatności, obniżka ceny miejsca postojowego – potwierdza. – Niektórzy deweloperzy organizują dni otwarte, w czasie których pokazują swoje inwestycje, wykorzystując nowoczesne makiety czy atrakcyjne materiały marketingowe.

Marek Wielgo zwraca uwagę, że pewną nowością w strategiach marketingowych firm deweloperskich jest promowanie osiedli, na których mieszkania na kredyt mogą kupić także osoby nieposiadające oszczędności na wymagany przez banki wkład własny. – Chodzi o to, że takie mieszkania spełniają kryteria cen rządowego programu, który umożliwia skorzystanie z gwarancji wkładu własnego na zakup pierwszego lokalu – przypomina ekspert.

Dodaje, że lipiec i sierpień to tradycyjnie czas urlopów, więc biura sprzedaży firm deweloperskich wyraźnie pustoszeją. – Oczywiście, zdarzają się wyjątki od tej wakacyjnej reguły, np. w lipcu 2023 roku w ofercie banków pojawił się „Bezpieczny kredyt 2 proc.”, co spowodowało, że kupujący nowe mieszkania ruszyli na zakupy. Wielu przyspieszyło decyzję z uwagi na presję rosnących cen – przypomina Wielgo. – W tej sytuacji deweloperzy nie musieli organizować akcji promocyjnych typu „Sezon gorących cen” czy „Festiwal letnich cen”. Normalnie jednak w miesiącach letnich promocje są niemal stałym elementem strategii sprzedażowej w branży deweloperskiej. Są one sposobem na utrzymanie zainteresowania i zachęcenie niezdecydowanych. W tym roku do walki o klientów może zmusić niektórych deweloperów zaostrzająca się konkurencja na rynku – przewiduje.