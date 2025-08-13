Ronson Development publikuje raport finansowy za I półrocze 2025 roku. Deweloper znalazł chętnych na 183 lokale. Dla porównania – w I półroczu 2024 r. sprzedał ich 258.

Będzie większy ruch na rynku mieszkań

W pierwszej połowie roku spółka oddała do użytku 399 lokali (381 w I półroczu 2024 r.). Przychody Ronsona ze sprzedaży lokali mieszkalnych i usługowych wyniosły 261 mln zł (236,3 mln zł w I półroczu 2024 r.).

Jak podaje firma w komunikacie, motorami sprzedaży były osiedla Ursus Centralny w Warszawie (67 sprzedanych lokali) i Nowa Północ w Szczecinie (40). W ofercie spółki jest dziś 771 lokali.

Komentując wyniki, Andrzej Gutowski, dyrektor działu sprzedaży w spółce Ronson, mówi o „ostrożnej strategii przyjętej w obliczu niepewności rynkowej". – Zamiast forsować sprzedaż w warunkach spowolnienia, przygotowywaliśmy się na lepszy czas, aż warunki gospodarcze zaczną sprzyjać aktywizacji klientów – podkreśla Andrzej Gutowski.