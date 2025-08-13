Rzeczpospolita

Nieruchomości
Ronson liczy na wzrost sprzedaży mieszkań

W I półroczu Ronson Development sprzedał 183 mieszkania. Całkowite przychody spółki ze sprzedaży lokali mieszkalnych i usługowych to 261 mln zł.

Publikacja: 13.08.2025 16:55

Ursus Centralny - osiedle spółki Ronson Development w Warszawie

Ursus Centralny - osiedle spółki Ronson Development w Warszawie

Foto: mat.prasowe

aig

Ronson Development publikuje raport finansowy za I półrocze 2025 roku. Deweloper znalazł chętnych na 183 lokale. Dla porównania – w I półroczu 2024 r. sprzedał ich 258.

Będzie większy ruch na rynku mieszkań

W pierwszej połowie roku spółka oddała do użytku 399 lokali (381 w I półroczu 2024 r.). Przychody Ronsona ze sprzedaży lokali mieszkalnych i usługowych wyniosły 261 mln zł (236,3 mln zł w I półroczu 2024 r.).

Jak podaje firma w komunikacie, motorami sprzedaży były osiedla Ursus Centralny w Warszawie (67 sprzedanych lokali) i Nowa Północ w Szczecinie (40). W ofercie spółki jest dziś 771 lokali.

Komentując wyniki, Andrzej Gutowski, dyrektor działu sprzedaży w spółce Ronson, mówi o „ostrożnej strategii przyjętej w obliczu niepewności rynkowej". – Zamiast forsować sprzedaż w warunkach spowolnienia, przygotowywaliśmy się na lepszy czas, aż warunki gospodarcze zaczną sprzyjać aktywizacji klientów – podkreśla Andrzej Gutowski.

Firma rozpoczęła budowę osiedli we Wrocławiu, Poznaniu i Szczecinie. – Patrząc na perspektywy drugiej połowy roku, zakładamy wyraźny wzrost sprzedaży wsparty rosnącym optymizmem nabywców – mówi dyrektor Gutowski.

A Boaz Haim, prezes spółki Ronson Development, dopowiada, że firma stopniowo rozszerzała ofertę, wykorzystując sprzyjające czynniki – m.in. obniżkę stóp procentowych.

Bank ziemi dewelopera

W banku ziemi Ronson ma tereny, na których może powstać 4 460 mieszkań, w tym 526 lokali PRS (na wynajem instytucjonalny realizowany przez platformę dewelopera LivingGo.)

Ronson Development buduje mieszkania w Warszawie, Poznaniu, Wrocławiu i Szczecinie.

