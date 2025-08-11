Wzrosty cen nowych mieszkań przewiduje 11,5 proc. ankietowanych firm deweloperskich, a spadki – 8,5 proc.

– To optymalna sytuacja: rynek osiągnął stan równowagi – komentują autorzy raportu z portalu Tabelaofert.pl.

Jak dodają, mimo ożywienia sprzedaży mieszkań w lipcu, deweloperzy są bardzo ostrożni. W najbliższym czasie nie przewidują korekt cen.

Czas na porównywanie ofert mieszkań

– Duża oferta nowych mieszkań daje klientom swobodę wyboru i czas na spokojne porównanie propozycji. W takich warunkach naturalne jest, że firmy nie spieszą się z podnoszeniem cen i koncentrują się na sprzedaży lokali po obecnych stawkach – mówi Robert Chojnacki, wiceprezes i założyciel portalu mieszkaniowego Tabelaofert.pl.

Już drugi miesiąc z rzędu indeks zmiany cen mieszkań utrzymuje się powyżej zera. – To oznacza, że deweloperzy kolejny raz sygnalizują, że szeroko dyskutowana w mediach potrzeba obniżania cen raczej nie znajdzie odzwierciedlenia w rzeczywistych ofertach sprzedaży mieszkań – uważa Jacek Matuszko, dyrektor sprzedaży w RedNet 24