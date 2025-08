W pozostałych metropoliach średnie ceny metra kwadratowego nowych mieszkań utrzymały poziom z czerwca: w Warszawie – ok. 18 tys. zł za mkw., w Krakowie – ok. 16,7 tys. zł za mkw., we Wrocławiu – ok. 14,7 tys. zł za mkw., w Poznaniu – niespełna 13,6 tys. zł za mkw., a w miastach Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii – ok. 11,4 tys. zł za mkw.

Porównując średnie ceny metra kwadratowego nowych mieszkań z lipca tego roku i analogicznego okresu roku ubiegłego, wciąż widać różnicę. – Warto jednak zwrócić uwagę, że w większości metropolii jest ona coraz mniejsza, a we wszystkich jest już jednocyfrowa – zaznacza Marek Wielgo. – Na przykład we Wrocławiu jeszcze w styczniu tego roku różnica wynosiła 12 proc., w czerwcu – 5 proc., a w lipcu skurczyła się do 3 proc. W Trójmieście średnia cena metra kwadratowego była w czerwcu o 10 proc. wyższa niż rok temu, zaś w lipcu – liczona rok do roku – 7 proc.

Po siedmiu miesiącach o tytuł najbardziej stabilnej cenowo metropolii w 2025 r. rywalizują Warszawa i Łódź. – W obu metropoliach zmiana średniej ceny metra kwadratowego nowych mieszkań w okresie 12 miesięcy wynosiła w lipcu tylko 1 proc. Z kolei w Krakowie, podobnie jak we Wrocławiu, było to 3 proc., w Poznaniu – 4 proc., a w Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii – 5 proc.

Klienci deweloperów czekają na kolejne obniżki stóp procentowych

– Na horyzoncie są kolejne obniżki stóp procentowych. Pierwsza być może już nawet we wrześniu. To może powstrzymywać niektórych przed zawieraniem umów deweloperskich. Szczególnie, jeśli rozważają oni zaciągnięcie kredytu o przejściowo stałej stopie procentowej, która nie zmieni się przez pięć lat – przyznaje Marek Wielgo.