Wakacje na rynku mieszkań rozpoczęły się od obniżki stóp procentowych o 25 punktów bazowych. Stopa referencyjna spadła do 5 proc. – Zmiana ta rynku mieszkań jednak nie rozgrzała. Nie było fali transakcji ani masowego wzrostu zainteresowania zakupem nieruchomości – wskazują autorzy barometru cen mieszkań publikowanego przez portal mieszkaniowy Tabelaofert.pl.

Ceny nowych mieszkań już nie galopują

W lipcu sprzedaż mieszkań na dziesięciu największych rynkach wzrosła o 7,9 proc. – To pozytywny sygnał, ale należy go traktować jako odreagowanie po słabym czerwcu, a nie jako zapowiedź trwałego trendu – uważa Robert Chojnacki wiceprezes i założyciel portalu Tabelaofert.pl. – Dopiero kolejne miesiące pokażą, czy rynek wraca na ścieżkę wzrostu. Kluczowe będą decyzje Rady Polityki Pieniężnej. Jeśli dojdzie do dalszych obniżek stóp procentowych, kredyty hipoteczne staną się bardziej dostępne, co może się przełożyć na większą aktywność kupujących - dodaje.

Ceny nowych mieszkań się stabilizują. Z analiz portalu Tabelaofert.pl wynika, że średnia cena metra kwadratowego typowego mieszkania na dziesięciu największych rynkach (wskaźnik Tabelaofert TOP 10) od trzech miesięcy pozostaje na niemal niezmienionym poziomie. W lipcu wyniosła 14 182 zł, w czerwcu 14 190 zł, a w maju 14 171 zł.