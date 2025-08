W dość nietypowych okolicznościach Tomasz Lewandowski, wiceminister resortu rozwoju – który to, po rekonstrukcji rządu, jest pod auspicjami ministra finansów i gospodarki Andrzeja Domańskiego – wziął w czwartek po południu udział w spotkaniu strony społecznej zorganizowanym przez macierzystą formację – Lewicę – w Warszawie. Zanim przybyli przedstawili swoje problemy związane głównie z funkcjonowaniem spółdzielni, TBS-ów i zasobu komunalnego, wiceminister opowiedział o procedowanej i szykowanej legislacji, a także o generalnym zarysie polityki rządu.

Ambicją państwa powinno być budowanie 20-25 tys. mieszkań czynszowych rocznie

– Jeżeli państwo będzie docelowo budowało 20-25 tys. mieszkań z dostępnym czynszem, będę to uważać za sukces – powiedział Lewandowski. Ten cel ma być realizowany ze wsparciem z budżetu przez gminy, w różnych formach: budownictwa komunalnego, społecznego i spółdzielczego. Wiceminister zaznaczył, że budownictwo czynszowe musi być oparte na długoterminowych programach, na 20-50 lat do przodu, z konsekwentnie realizowanymi założeniami i ewaluacją tychże co jakiś czas. Fundamentem jest czekająca na podpis prezydenta, przyjęta niedawno przez Sejm, a procedowana od początku 2024 r. tzw. ustawa Kukuckiego-Lewandowskiego (Krzysztof Kukucki był poprzednikiem Lewandowskiego w resorcie rozwoju – formalnie to nowelizacja ustawy o społecznych formach rozwoju mieszkalnictwa), która zakłada nakłady do 45 mld zł do 2030 r. na budowę nowych mieszkań i remonty istniejącego zasobu, a także do 4,5 mld zł na budowę i remonty akademików.

Wiceminister podkreślił, że co do zasady nowy zasób budowany przez państwo nie powinien być prywatyzowany, czyli służyć wynajmowi (poprawką Polski 2050 w miastach poniżej 100 tys. mieszkańców jest przewidziane dojście do własności w ciągu 15 lat). Szykowane są także zmiany mające likwidować przypadki korzystania z zasobu czy preferencyjnych stawek czynszu przez osoby, których dochody zwiększyły się ponad limit. Sytuacja lokatorów ma być weryfikowana, ale nie będzie to oznaczało wypowiedzenia najmu – czynsze będą adekwatnie dostosowywane. Nie będzie też automatycznego dziedziczenia najmu w zasobach komunalnych – takie osoby też będą weryfikowane.

Lewandowski powiedział też o podjęciu działań zmierzających do tego, by minister właściwy do spraw mieszkalnictwa miał kompetencje do przejmowania nieruchomości będących w zasobie Skarbu Państwa, aby zwiększyć podaż gruntów na społeczne budownictwo czynszowe.