„Trwa przegląd nadzorczy sprawozdawczości SIM z udziałem KZN oraz prace techniczne i projektowe nad uruchomieniem nowej funkcjonalności strony internetowej KZN w liczbach, która w przejrzysty sposób prezentować będzie aktualne dane dotyczące działalności KZN. Zakończenie prac, które pozwoli na opublikowanie danych w łatwo dostępny sposób – ogółem oraz w podziale na województwa i SIM-y – planowane jest na IV kwartał tego roku” – odpowiedziało biuro prasowe KZN.

Społeczne Inicjatywy Mieszkaniowe, czyli joint venture samorządów z władzą centralną

SIM to rodzaj joint venture, które nie jest nastawione na zysk. Do takich spółek przystępują gminy oraz KZN jako koordynator. Gmina może wnieść konkretną działkę albo skorzystać z parceli KZN-u. Samorządy zajmują się naborem najemców, a całą resztą SIM. Spółki te mogą korzystać z finansowego wsparcia państwa oraz preferencyjnego kredytu SBC od Banku Gospodarstwa Krajowego. SIM-y to z natury domena mniejszych samorządów, gdzie jest zapotrzebowanie na lokale, ale nie tak znaczące, by zajęli się tym deweloperzy. Najemcami są osoby, które nie mogą liczyć na kredyt, ale też nie kwalifikują się do otrzymania lokalu komunalnego. W SIM-ach jest przewidziane dojście do własności.

Kiedy Polska 2050 przejmowała resort funduszy i nadzór nad KZN, ministra Pełczyńska-Nałęcz mówiła o likwidowaniu bizancjum. Według wspomnianego raportu NIK, sytuacja w SIM-ach jest jeszcze daleka od doskonałości (resort odrzucił zarzuty w uwagach do wystąpienia pokontrolnego). Krytykiem SIM-ów jest wiceminister Tomasz Lewandowski, który na czwartkowym spotkaniu ze stroną społeczną nazwał stworzony przez Zjednoczoną Prawicę mechanizm uwłaszczeniem się zarządów spółek na majątku publicznym pod pozorem rozwoju budownictwa. Co do zasady należy jednak uznać, że w mniejszych gminach takie inwestycje są potrzebne – ale muszą być poprzedzone analizą.

Najwięcej budują prywatni inwestorzy. Budownictwo społeczne na wynajem mocno podupadło

Według danych GUS, w I połowie 2025 r. przedsiębiorcy rozpoczęli budowę 68 tys. lokali, a inwestorzy indywidualni rozpoczęli stawianie 40,5 tys. domów. W ramach budownictwa dla najemców korzystających ze wsparcia państwa w kwestii czynszów ruszyła budowa... 1,9 tys. lokali, w tym 1,1 tys. społecznych czynszowych i 0,56 tys. komunalnych. Dwie dekady temu proporcje rynkowe wyglądały zupełnie inaczej. Wkład „trzeciego filara” sięgał 15 tys. lokali rocznie, jednak od 2012 r. to średnio 4,4 tys. rocznie. Kowalscy stawiali wtedy 59 tys. domów, a deweloperzy 32 tys. lokali.