Po pierwsze, chcemy zacząć od wyznaczenia około 40 subregionalnych ośrodków, w większości byłych miast wojewódzkich, które dostaną szerokie wsparcie w połączeniu z odpowiednim transportem publicznym. To najlepszy i jedyny sposób, by zapewnić wysoką jakość usług publicznych w zrównoważony sposób rozłożonych po Polsce. Pokutuje obraz Polski A i B, opozycji wschód–zachód, tymczasem jak się spojrzy na mapę kraju przez pryzmat średnich zarobków na gminę, to obszar między dużymi miastami ma największy deficyt rozwojowy i najmniejsze szanse.

O jakim wsparciu mowa?

Część rzeczy się już dzieje, jest to elementem Krajowego Planu Odbudowy (KPO) i funduszy spójności. Po pierwsze, to dostęp do szybkiego internetu, do końca 2026 roku zlikwidujemy większość białych plam. Po drugie, kluczową kwestią, jeśli chodzi o wyrównywanie możliwości rozwojowych, jest transport publiczny i wykluczenie komunikacyjne. Dlatego też, między innymi, rozpoczęłam dyskusję o tym, jak jest zaprojektowany CPK w części kolejowej. Nie powinniśmy wszystkich środków koncentrować na połączenia między dużymi miastami. Trzeba też zadbać o połączenia subregionalne – to otwiera dostęp do rynku pracy bez konieczności przeprowadzania się. Siatka komunikacyjna musi służyć zrównoważonemu rozwojowi, a nie wyłącznie podbijaniu siły wielkich metropolii.

Kolejna kwestia to mieszkalnictwo, zwłaszcza budownictwo społeczne. O kryteriach naboru lokatorów decydują gminy i to też jest instrument realizacji ich polityki rozwoju – zdarza się, że kluczem nie są wyłącznie kryteria dochodowe, to mogą być np. zawody i specjalności, które dla danego miasta są ważne. Kolejną istotną kwestią jest budownictwo dla seniorów.

Pani resort bezpośrednio ma potencjał realizować tę politykę, mając nadzór nad Krajowym Zasobem Nieruchomości, który z kolei ma w pieczy społeczne inicjatywy mieszkaniowe, czyli wehikuły, do których przystępują gminy – głównie te mniejsze – które dzięki środkom z budżetu państwa mogą budować mieszkania na tani wynajem. Najpierw jednak zapytamy o sam KZN. To instytucja, która powstała, by konsolidować grunty na potrzeby Mieszkania+. Z jednej strony uchodzi za wielki rezerwuar niepotrzebnie mrożonych gruntów. Druga szkoła mówi o tym, że jakość tych działek jest słaba. Jaka jest prawda?

W KZN jest ponad 806 ha gruntów, z których do zabudowania na cele mieszkaniowe nadaje się na ten moment około 630 ha. To ułamek tego, co mają w dyspozycji różne inne instytucje czy spółki Skarbu Państwa. Generalnie idziemy w stronę zwiększania podaży gruntów pod budownictwo mieszkaniowe – o tym mówi projekt ustawy przygotowany przez Ministerstwo Rozwoju i Technologii (MRiT). Różnimy się tu w pewnej kwestii. MRiT chce, aby grunty trafiały bezpośrednio do samorządów, ale naszym zdaniem należałoby to jednak robić przez KZN. Powinien działać jako hub, który zgromadził kompetencje, jeśli chodzi o zarządzanie i przygotowanie gruntów pod budownictwo społeczne. KZN ma spojrzenie ogólnokrajowe, a myślenie o gruntach musi być zdecydowanie wykraczać poza jeden powiat.

Dlatego potrzebne są odpowiednie rozwiązania prawne ułatwiające pozyskiwanie gruntów przez KZN. Wiele spółek Skarbu Państwa z jednej strony ma ziemię, ale z drugiej nie może jej przekazać nieodpłatnie, bo zarząd narazi się na zarzut działania na szkodę. Trzeba się zastanowić, jak to formalnie rozwiązać.

Jak wygląda bilans społecznych inicjatyw mieszkaniowych (SIM)?

Do końca 2024 r. powstało 47 społecznych inicjatyw mieszkaniowych. Do SIM-ów należy, co jest imponujące, 513 gmin, czyli co piąta gmina w Polsce – to najczęściej małe i średnie ośrodki. To pokazuje, że samorządowcy uznali, że to jest dobry instrument.