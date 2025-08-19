Czy mieszkanie na wynajem da jeszcze zarobić

Podobne spowolnienie można także zaobserwować po stronie popytu. Od czerwca liczba nowo najmowanych mieszkań nieznacznie malała. Przy czym korekta ta wystąpiła po dość intensywnym wzroście popytu w pierwszym półroczu. Chciałbym jednak wyraźnie podkreślić, iż są to zmiany o charakterze cyklicznym.

Z podobnymi zmianami mieliśmy do czynienia także w ubiegłych latach. Nie dzieje się dziś na rynku najmu mieszkań nic nadzwyczajnego z perspektywy krótkookresowych zmian po stronie popytu i podaży.

Analizując dane płynące z rynku (NBP NBP, GUS, Otodom, Rynek Pierwotny, ThinkCo i inne instytucje zajmujące się analizami rynku nieruchomości), można stwierdzić, że znajdujemy się w okresie stabilizacji rynku po bardzo silnym szoku popytowym i podażowym z pierwszej połowy 2022 r. To okres intensywnego napływu imigrantów z objętej wojną Ukrainy.

Według mnie okres 2022-2024 miał charakter bardzo trudnej „rekonwalescencji rynku najmu”. Nie można zapominać o tym, że do Polski przybyło bardzo wiele osób, które zwiększyły popyt. Duża część z nich pozostała i w dalszych latach planuje pozostać nad Wisłą. Polska stała się dla nich nowym domem. To jednak oznacza, że w sposób nienaturalny utrzymuje się zwiększony popyt na mieszkania w naszym kraju. Można więc stwierdzić, iż wspomniany szok popytowo-podażowy z 2022 r. w dalszym ciągu oddziałuje i wciąż będzie oddziaływał na poziomy równowagi.

W tym kontekście pojawia się zagadnienie dostępności i przystępności mieszkań na rynku najmu. Ostatnimi miesiącami jest to głośny temat – nie tylko wśród analityków rynku. Kryją się w nim dwa zagadnienia, co trzeba bardzo wyraźnie podkreślić. Z jednej strony mówi się o tym, że powinno się budować więcej mieszkań, aby poprawić ich dostępność dla Polaków. Z drugiej strony prowadzone są debaty o tym, że czynsze są za wysokie. To powoduje spadek przystępności mieszkań. Niepokojący jest fakt, że owe dwa aspekty są traktowane bardzo często oddzielnie od siebie. Jedne programy chcą poprawić dostępność, a zapominają o przystępności cenowej. Inne programy mają całkowicie przeciwstawną orientację. To sprawia, że żadne z nich nie będą skuteczne. Przykładów takich programów mieszkaniowych z ostatnich lat mamy bardzo wiele. W moim przekonaniu inne pytanie jest tu kluczowe. Jak wygląda realna możliwość najmu mieszkania w Polsce?

Będzie to oznaczało, że jest mnie stać na najem mieszkania, które jest dla mnie optymalne. Jednocześnie takie mieszkanie jest dostępne w aktualne ofercie rynkowej. Co z tego, że wybudujemy jeszcze więcej mieszkań, jak będą one poza zasięgiem cenowym lub też nie będą zgodne z potrzebami i oczekiwaniami potencjalnych najemców. Z pomocą może przyjść tu analiza możliwości najmu mieszkań w Polsce. Chciałbym w tym miejscu zasygnalizować, że wspólnie ze Stowarzyszeniem Mieszkanicznik udało nam się rozpocząć projekt w tym zakresie. Mam nadzieję, że niebawem opublikujemy pierwszy raport, który będzie ujawniał realne możliwości najmu mieszkań przez Polaków.