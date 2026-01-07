Rzeczpospolita

Nieruchomości
Reklama

PFR Nieruchomości i PKP budują mieszkania na wynajem w Szczecinie

Fundusz Sektora Mieszkań dla Rozwoju powiększy się o 330 lokali w Szczecinie. Dzięki prefabrykacji mieszkania trafią na rynek w I połowie 2028 r.

Publikacja: 07.01.2026 13:09

Osiedle PFR Nieruchomości w Szczecinie. Prefabrykacja pozwala przyspieszyć budowę mieszkań.

Osiedle PFR Nieruchomości w Szczecinie. Prefabrykacja pozwala przyspieszyć budowę mieszkań.

Foto: mat. prasowe

Adam Roguski

Inwestycja Funduszu Sektora Mieszkań dla Rozwoju przy ul. Starkiewicza jest pierwszą  w formule PRS w Szczecinie. Inwestycja realizowana jest wspólnie z PKP. Ta spółka wniosła 6-ha działkę, która stanowiła zaplecze kolejowe Szczecina. PFR Nieruchomości odpowiada za finansowanie prac projektowych i budowlanych.

Generalnym wykonawcą inwestycji jest należąca do giełdowej grupy Pekabex firma Pekabex BET. Dzięki zastosowaniu prefabrykacji, inwestycja ma zostać oddana w I połowie 2028 r.

Czytaj więcej

W Śremie powstaną mieszkania społeczne z gigantycznym udziałem finansowania zewnętrznego. Zastosowan
Nieruchomości
Śrem buduje ekologiczne mieszkania społeczne z symbolicznym wkładem własnym

Popyt na najem instytucjonalny mieszkań nie tylko w największych aglomeracjach

330 mieszkań to I etap osiedla, docelowo może tam powstać około 800 lokali. W ofercie będą dominować najchętniej wybierane przez najemców lokale dwu- i trzypokojowe, do 74 mkw.

– Wejście do Szczecina to dla PFR Nieruchomości ważny krok w realizacji strategii rozwoju segmentu najmu instytucjonalnego poza największymi aglomeracjami – powiedział Grzegorz Tomaszewski, prezes PFR Nieruchomości. – Szczecin to miasto z dużym potencjałem mieszkaniowym i rosnącym zapotrzebowaniem na stabilną, profesjonalną ofertę najmu, która do tej pory nie była tu dostępna w formule PRS. Chcemy zaoferować mieszkańcom nowoczesne lokale na wynajem, realizowane przez profesjonalnego inwestora i zarządcę, co podnosi standard i bezpieczeństwo najmu – dodał.

Reklama
Reklama

PFR Nieruchomości z PFR TFI zarządzają dwoma funduszami inwestycyjnymi (Funduszem Sektora Mieszkań dla Rozwoju i Funduszem Mieszkań na Wynajem), w których powstało ponad 8 tys. lokali na wynajem.

Czytaj więcej

Gdańskie Noli Studios
Nieruchomości
Wynajem. Gdańskie Noli Studios z refinansowaniem

Prefabrykacja pozwala przyspieszyć budowę mieszkań

Dla Pekabeksu to kolejna umowa we współpracy z PFR Nieruchomości. Do tej pory zrealizowano projekty w Toruniu, Elblągu i Sianowie, trwa budowa osiedli w Sochaczewie.

– Będzie to piąty wspólny projekt. Kontynuacja tego partnerstwa stanowi potwierdzenie tego, że prefabrykacja sprawdza się w praktyce – pozwala realizować inwestycje niezawodnie, w szybkim tempie i przy zachowaniu wysokiej jakości, odpowiadając na wyzwania i potrzeby polskiego rynku mieszkaniowego – powiedział prezes Pekabeksu Robert Jędrzejowski.

© Licencja na publikację
© ℗ Wszystkie prawa zastrzeżone
Źródło: rp.pl

Firmy Nieruchomości Mieszkania Poznańska Korporacja Budowlana PEKABEX PRS
Część klientów szuka alternatywy dla zatłoczonych górskich kurortów
Nieruchomości
Ferie 2026. Morze czy góry?
Gdańskie Noli Studios
Nieruchomości
Wynajem. Gdańskie Noli Studios z refinansowaniem
W Śremie powstaną mieszkania społeczne z gigantycznym udziałem finansowania zewnętrznego. Zastosowan
Nieruchomości
Śrem buduje ekologiczne mieszkania społeczne z symbolicznym wkładem własnym
Gdy na rynku pojawia się duża pula mieszkań znacznie droższych od rynkowej średniej, na ogół podwyżs
Nieruchomości
Deweloperzy dosypują do oferty. Gdańsk depcze po piętach stolicy
Wyprzedaż rocznika 2025. Samochody dostawcze FORD PRO już od 64 900 zł
Materiał Promocyjny
Wyprzedaż rocznika 2025. Samochody dostawcze FORD PRO już od 64 900 zł
Advertisement
Sprzedaż nowych mieszkań jest stabilna
Nieruchomości
Duża oferta nowych mieszkań blokuje wzrost cen. Na razie
Wyprzedaż w salonach Jeep®! Tylko teraz Jeep Avenger z korzyścią do 30 000 zł!
Materiał Promocyjny
Wyprzedaż w salonach Jeep®! Tylko teraz Jeep Avenger z korzyścią do 30 000 zł!
Advertisement
Reklama
Reklama
e-Wydanie
REKLAMA: automatycznie wyświetlimy artykuł za 15 sekund.
Reklama
Reklama