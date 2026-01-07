Inwestycja Funduszu Sektora Mieszkań dla Rozwoju przy ul. Starkiewicza jest pierwszą w formule PRS w Szczecinie. Inwestycja realizowana jest wspólnie z PKP. Ta spółka wniosła 6-ha działkę, która stanowiła zaplecze kolejowe Szczecina. PFR Nieruchomości odpowiada za finansowanie prac projektowych i budowlanych.

Generalnym wykonawcą inwestycji jest należąca do giełdowej grupy Pekabex firma Pekabex BET. Dzięki zastosowaniu prefabrykacji, inwestycja ma zostać oddana w I połowie 2028 r.

Popyt na najem instytucjonalny mieszkań nie tylko w największych aglomeracjach

330 mieszkań to I etap osiedla, docelowo może tam powstać około 800 lokali. W ofercie będą dominować najchętniej wybierane przez najemców lokale dwu- i trzypokojowe, do 74 mkw.

– Wejście do Szczecina to dla PFR Nieruchomości ważny krok w realizacji strategii rozwoju segmentu najmu instytucjonalnego poza największymi aglomeracjami – powiedział Grzegorz Tomaszewski, prezes PFR Nieruchomości. – Szczecin to miasto z dużym potencjałem mieszkaniowym i rosnącym zapotrzebowaniem na stabilną, profesjonalną ofertę najmu, która do tej pory nie była tu dostępna w formule PRS. Chcemy zaoferować mieszkańcom nowoczesne lokale na wynajem, realizowane przez profesjonalnego inwestora i zarządcę, co podnosi standard i bezpieczeństwo najmu – dodał.