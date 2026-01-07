Aktualizacja: 07.01.2026 16:15 Publikacja: 07.01.2026 13:09
Osiedle PFR Nieruchomości w Szczecinie. Prefabrykacja pozwala przyspieszyć budowę mieszkań.
Foto: mat. prasowe
Inwestycja Funduszu Sektora Mieszkań dla Rozwoju przy ul. Starkiewicza jest pierwszą w formule PRS w Szczecinie. Inwestycja realizowana jest wspólnie z PKP. Ta spółka wniosła 6-ha działkę, która stanowiła zaplecze kolejowe Szczecina. PFR Nieruchomości odpowiada za finansowanie prac projektowych i budowlanych.
Generalnym wykonawcą inwestycji jest należąca do giełdowej grupy Pekabex firma Pekabex BET. Dzięki zastosowaniu prefabrykacji, inwestycja ma zostać oddana w I połowie 2028 r.
330 mieszkań to I etap osiedla, docelowo może tam powstać około 800 lokali. W ofercie będą dominować najchętniej wybierane przez najemców lokale dwu- i trzypokojowe, do 74 mkw.
– Wejście do Szczecina to dla PFR Nieruchomości ważny krok w realizacji strategii rozwoju segmentu najmu instytucjonalnego poza największymi aglomeracjami – powiedział Grzegorz Tomaszewski, prezes PFR Nieruchomości. – Szczecin to miasto z dużym potencjałem mieszkaniowym i rosnącym zapotrzebowaniem na stabilną, profesjonalną ofertę najmu, która do tej pory nie była tu dostępna w formule PRS. Chcemy zaoferować mieszkańcom nowoczesne lokale na wynajem, realizowane przez profesjonalnego inwestora i zarządcę, co podnosi standard i bezpieczeństwo najmu – dodał.
PFR Nieruchomości z PFR TFI zarządzają dwoma funduszami inwestycyjnymi (Funduszem Sektora Mieszkań dla Rozwoju i Funduszem Mieszkań na Wynajem), w których powstało ponad 8 tys. lokali na wynajem.
Dla Pekabeksu to kolejna umowa we współpracy z PFR Nieruchomości. Do tej pory zrealizowano projekty w Toruniu, Elblągu i Sianowie, trwa budowa osiedli w Sochaczewie.
– Będzie to piąty wspólny projekt. Kontynuacja tego partnerstwa stanowi potwierdzenie tego, że prefabrykacja sprawdza się w praktyce – pozwala realizować inwestycje niezawodnie, w szybkim tempie i przy zachowaniu wysokiej jakości, odpowiadając na wyzwania i potrzeby polskiego rynku mieszkaniowego – powiedział prezes Pekabeksu Robert Jędrzejowski.
Źródło: rp.pl
