– Refinansowanie gdańskich Noli Studios to ważny krok w umacnianiu naszej obecności w segmencie nowoczesnych form najmu w największych polskich miastach. Gdańsk jako dynamicznie rozwijający się rynek, doskonale wpisuje się w naszą strategię – łączy silny potencjał gospodarczy, rozbudowany sektor akademicki i rosnące zapotrzebowanie na elastyczne przestrzenie do życia wysokiej jakości – powiedział Maciej Piotrowicz, szef Urban Partners w Polsce.

Duży popyt na wynajem w Gdańsku

– Gdańsk jest rynkiem o rosnącym zapotrzebowaniu na nowoczesne formy najmu, wspieranym przez rozwój sektora usług i technologii, studentów i dynamiczny ruch turystyczny – mówią przedstawiciele Urban Partners. –Nasz model odpowiada na potrzeby użytkowników ceniących mobilność, elastyczność i możliwość łączenia życia prywatnego z pracą i aktywnością społeczną.

– Ekologiczne podejście do projektowania i zarządzania budynkami staje się jednym z kluczowych czynników determinujących wartość i konkurencyjność nieruchomości. Gdański portfel Urban Partners pokazuje, że efektywność energetyczna i komfort użytkowników mogą działać w jednym, spójnym modelu – dodała Magdalena Terefenko, wiceprezes Urban Partners, odpowiedzialna za transakcję.

Cytowana w komunikacie Renata Grzonkowska, dyrektor ds. klientów korporacyjnych w Biurze Nieruchomości Komercyjnych w Santander Bank Polska, ocenia, że projekty Urban Partners są ciekawym przykładem połączenia dbałości o odbudowę historycznych zabudowań lub wbudowanie nowych projektów w istniejącą tkankę miejską, efektywnie wykorzystując ich potencjał. – Chętnie wspieramy inicjatywy, które przekładają się na rozwój mieszkalnictwa i podniesienie jego standardów dla lokalnej społeczności – dodała.