Nieruchomości
Wynajem. Gdańskie Noli Studios z refinansowaniem

Urban Partners podpisał z Santander Bank Polska umowę kredytową o wartości ponad 200 mln zł na refinansowanie trzech obiektów co-livingowych w Gdańsku.

Publikacja: 07.01.2026 09:41

Gdańskie Noli Studios

Foto: mat.prasowe

Aneta Gawrońska

Bankowe finansowanie obejmuje trzy obiekty co-livingowe z portfela Urban Partners. To Noli Gdansk Wrzeszcz, Noli Gdansk Riverside i Noli Gdansk Old Town.

Mimo wyzwań rynek najmu mieszkań wciąż przyciąga kapitał
Nieruchomości mieszkaniowe
Koniunktura na rynku najmu. „Schron dla kapitału”

Mieszkanie, coworki, strefy rekreacji 

Urban Partners (wcześniej Nrep) zarządza w Polsce portfelem obejmującym ponad 1,5 tys. lokali na wynajem w ramach platform Lett i Noli Studios. Kolejne 1 tys. lokali jest w budowie. Nieruchomości są dostępne w Warszawie i Gdańsku.

Obiekty oferują lokale – studia połączone z rozbudowanymi wspólnymi powierzchniami, jak coworking, strefy rekreacyjne, wspólne kuchnie, sauny i siłownie. 

Wszystkie nieruchomości mają centralne adresy blisko starówki lub stacji SKM. Noli Gdansk Old Town jest zlokalizowany w historycznych Czerwonych Koszarach. Obiekt wykorzystuje geotermię, panele fotowoltaiczne i system zarządzania energią.

– Refinansowanie gdańskich Noli Studios to ważny krok w umacnianiu naszej obecności w segmencie nowoczesnych form najmu w największych polskich miastach. Gdańsk jako dynamicznie rozwijający się rynek, doskonale wpisuje się w naszą strategię – łączy silny potencjał gospodarczy, rozbudowany sektor akademicki i rosnące zapotrzebowanie na elastyczne przestrzenie do życia wysokiej jakości – powiedział Maciej Piotrowicz, szef Urban Partners w Polsce. 

Noli Studios to koncept stworzony przez skandynawski fundusz Nrep. Goście mogą zamieszkać w pełni wy
Nieruchomości
Noli Gdansk Old Town. Najem w historycznych murach

Duży popyt na wynajem w Gdańsku

– Gdańsk jest rynkiem o rosnącym zapotrzebowaniu na nowoczesne formy najmu, wspieranym przez rozwój sektora usług i technologii, studentów i dynamiczny ruch turystyczny – mówią przedstawiciele Urban Partners. –Nasz model odpowiada na potrzeby użytkowników ceniących mobilność, elastyczność i możliwość łączenia życia prywatnego z pracą i aktywnością społeczną.

– Ekologiczne podejście do projektowania i zarządzania budynkami staje się jednym z kluczowych czynników determinujących wartość i konkurencyjność nieruchomości. Gdański portfel Urban Partners pokazuje, że efektywność energetyczna i komfort użytkowników mogą działać w jednym, spójnym modelu – dodała Magdalena Terefenko, wiceprezes Urban Partners, odpowiedzialna za transakcję. 

Cytowana w komunikacie Renata Grzonkowska, dyrektor ds. klientów korporacyjnych w Biurze Nieruchomości Komercyjnych w Santander Bank Polska, ocenia, że projekty  Urban Partners są ciekawym przykładem połączenia dbałości o odbudowę historycznych zabudowań lub wbudowanie nowych projektów w istniejącą tkankę miejską, efektywnie wykorzystując ich potencjał. – Chętnie wspieramy inicjatywy, które przekładają się na rozwój mieszkalnictwa i podniesienie jego standardów dla lokalnej społeczności – dodała.   

O Urban Partners

Urban Partners (wcześniej Nrep) to europejska firma inwestycyjna z 20-letnim doświadczeniem. Zarządza aktywami o wartości 22 mld euro w ramach strategii obejmujących inwestycje kapitałowe w nieruchomości, finansowanie dłużne nieruchomości oraz fundusze venture capital.

Mieszkania wynajem długoterminowy PRS
