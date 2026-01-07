Aktualizacja: 07.01.2026 16:34 Publikacja: 07.01.2026 09:41
Gdańskie Noli Studios
Foto: mat.prasowe
Bankowe finansowanie obejmuje trzy obiekty co-livingowe z portfela Urban Partners. To Noli Gdansk Wrzeszcz, Noli Gdansk Riverside i Noli Gdansk Old Town.
Urban Partners (wcześniej Nrep) zarządza w Polsce portfelem obejmującym ponad 1,5 tys. lokali na wynajem w ramach platform Lett i Noli Studios. Kolejne 1 tys. lokali jest w budowie. Nieruchomości są dostępne w Warszawie i Gdańsku.
Obiekty oferują lokale – studia połączone z rozbudowanymi wspólnymi powierzchniami, jak coworking, strefy rekreacyjne, wspólne kuchnie, sauny i siłownie.
Wszystkie nieruchomości mają centralne adresy blisko starówki lub stacji SKM. Noli Gdansk Old Town jest zlokalizowany w historycznych Czerwonych Koszarach. Obiekt wykorzystuje geotermię, panele fotowoltaiczne i system zarządzania energią.
– Refinansowanie gdańskich Noli Studios to ważny krok w umacnianiu naszej obecności w segmencie nowoczesnych form najmu w największych polskich miastach. Gdańsk jako dynamicznie rozwijający się rynek, doskonale wpisuje się w naszą strategię – łączy silny potencjał gospodarczy, rozbudowany sektor akademicki i rosnące zapotrzebowanie na elastyczne przestrzenie do życia wysokiej jakości – powiedział Maciej Piotrowicz, szef Urban Partners w Polsce.
– Gdańsk jest rynkiem o rosnącym zapotrzebowaniu na nowoczesne formy najmu, wspieranym przez rozwój sektora usług i technologii, studentów i dynamiczny ruch turystyczny – mówią przedstawiciele Urban Partners. –Nasz model odpowiada na potrzeby użytkowników ceniących mobilność, elastyczność i możliwość łączenia życia prywatnego z pracą i aktywnością społeczną.
– Ekologiczne podejście do projektowania i zarządzania budynkami staje się jednym z kluczowych czynników determinujących wartość i konkurencyjność nieruchomości. Gdański portfel Urban Partners pokazuje, że efektywność energetyczna i komfort użytkowników mogą działać w jednym, spójnym modelu – dodała Magdalena Terefenko, wiceprezes Urban Partners, odpowiedzialna za transakcję.Cytowana w komunikacie Renata Grzonkowska, dyrektor ds. klientów korporacyjnych w Biurze Nieruchomości Komercyjnych w Santander Bank Polska, ocenia, że projekty Urban Partners są ciekawym przykładem połączenia dbałości o odbudowę historycznych zabudowań lub wbudowanie nowych projektów w istniejącą tkankę miejską, efektywnie wykorzystując ich potencjał. – Chętnie wspieramy inicjatywy, które przekładają się na rozwój mieszkalnictwa i podniesienie jego standardów dla lokalnej społeczności – dodała.
O Urban Partners
Urban Partners (wcześniej Nrep) to europejska firma inwestycyjna z 20-letnim doświadczeniem. Zarządza aktywami o wartości 22 mld euro w ramach strategii obejmujących inwestycje kapitałowe w nieruchomości, finansowanie dłużne nieruchomości oraz fundusze venture capital.
