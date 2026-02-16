Tematem zajmuje się Radio Olsztyn, które wyjaśnia, że decyzja o nieprzedłużaniu dzierżawy wynika z planów rozszerzenia Strefy Płatnego Parkowania w okolicach Starego Miasta. Dodatkowe miejsca mają powstać między innymi w miejscu obecnego parkingu strzeżonego przy ul. Nowowiejskiej.

– Uwolnienie tej przestrzeni jest szczególnie istotne w weekendy i dni wolne od pracy, zwiększy sumarycznie liczbę miejsc postojowych w centrum miasta – poinformował Radio Olsztyn Michał Koronowski, rzecznik olsztyńskiego Zarządu Dróg Zieleni i Transportu.

Olsztyn: dzierżawca nie chce oddać miastu terenu, na którym stworzył parking

Decyzja Wojciecha Kozioła, dotychczasowego dzierżawcy, o odmowie wydania terenu (mężczyzna nadal go użytkuje i płaci podwójny czynsz) sprawiła, że sprawa przeniosła się do sądu. – Jako właściciel terenu domagamy się wydania nieruchomości, oczyszczenia gruntu z budki strażniczej, bram oraz ogrodzenia, udzielenia zgody na zastępcze oczyszczenie terenu, jeśli dotychczasowy dzierżawca sam tego nie zrobi. Do tego zasądzenie kosztów postępowania, na rzecz gminy Olsztyn – przekazał Michał Koronowski.

Tymczasem sam przedsiębiorca przewiduje, że prędzej czy później parking będzie musiał oddać miastu. Rozważa wystąpienie do ratusza o dzierżawę niewykorzystanej działki, która jest dziś tzw. dzikim parkingiem przy ul. Mochnackiego.