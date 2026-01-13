Aktualizacja: 13.01.2026 13:39 Publikacja: 13.01.2026 13:28
Foto: PAP/Albert Zawada
Ustawa ma rozwiązać problem spotykany zwłaszcza w Warszawie: budynki mieszkalne spółdzielni mieszkaniowych stoją na gruntach o nieuregulowanym stanie prawnym. Mieszkania w takich budynkach nie mogą być przedmiotem spółdzielczego prawa do lokalu. Utrudniony jest także ich wykup, bo nie można dla nich założyć księgi wieczystej, a więc również zaciągnąć kredytu hipotecznego na ich zakup. W obowiązującym stanie prawnym, spółdzielnie mieszkaniowe mogą ustanawiać spółdzielcze prawa jedynie w budynkach stanowiących własność lub współwłasność spółdzielni.
Dane Ministerstwa Rozwoju i Technologii mówią, że na gruntach o nieuregulowanym stanie prawnym znajduje się 711 budynków i 48 906 lokali.
Resort rozwoju i technologii za przedwczesną uznał rezygnację z możliwości ustanawiania dobrze funkcjonującego przed 1 stycznia 2019 r. prawa użytkowania wieczystego. Zwłaszcza, że nie wprowadzono do systemu prawnego innego prawa rzeczowego zapewniającego spółdzielniom trwały tytuł prawny. Dlatego zaproponował przywrócenie użytkowania wieczystego na cele mieszkaniowe.
Jak przewiduje projekt, spółdzielnie mają otrzymać roszczenie o ustanowienie użytkowania wieczystego gruntów w trybie administracyjnym (zamiast umownego) oraz możliwość przeniesienia własności budynków. W umowie użytkowania wieczystego dopuszczalne będzie zastrzeżenie, że prawo to nie ulegnie przekształceniu we własność z mocy prawa.
W użytkowanie wieczyste na cele mieszkaniowe (zwłaszcza budownictwo czynszowe) będą oddawane spółdzielniom grunty Skarbu Państwa oraz jednostek samorządu terytorialnego. Ma to zwiększyć dostępność gruntów publicznych, na których gminy, TBS-y czy uczelnie będą mogły budować bloki.
Spółdzielniom mieszkaniowym posiadającym grunty o nieuregulowanym stanie prawnym również będzie przysługiwało roszczenie o ustanowienie na ich rzecz prawa użytkowania wieczystego gruntów oraz nieodpłatnego przeniesienia własności położonych na nich budynków. Bez znaczenia będzie, kiedy wzniesione zostały budynki. Jednak warunkiem skutecznego wystąpienia z roszczeniem będzie uprawniony charakter władania polegający na uprzednim zawarciu z właścicielem umowy o odpłatne korzystanie z gruntu.
Ustanowienie użytkowania wieczystego na cele mieszkaniowe nie będzie bezpłatne. Ale spółdzielnie także obecnie ponoszą spore koszty umów dzierżawy lub użytkowania i to bez perspektywy zabezpieczenia ich praw do lokali.
Ministerstwo zaproponowało preferencyjną stawkę opłaty rocznej z tytułu użytkowania wieczystego w wysokości 0,3 proc. ceny gruntu oraz pierwszą opłatę z tytułu użytkowania wieczystego na poziomie nie wyższym niż 10 proc. ceny nieruchomości.
Projektodawca chce, żeby nowe przepisy weszły w życie już po 14 dniach od ogłoszenia w Dzienniku Ustaw.
