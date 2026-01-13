Rzeczpospolita
Prawo
Reklama

Wraca użytkowanie wieczyste. Z preferencyjną opłatą

Rząd chce dać spółdzielniom mieszkaniowym roszczenie o ustanowienie użytkowania wieczystego gruntów oraz o nieodpłatne przeniesienie własności znajdujących się na nich budynków. Projekt trafił właśnie do konsultacji publicznych.

Publikacja: 13.01.2026 13:28

Wraca użytkowanie wieczyste. Z preferencyjną opłatą

Foto: PAP/Albert Zawada

Dorota Gajos-Kaniewska

Ustawa ma rozwiązać problem spotykany zwłaszcza w Warszawie: budynki mieszkalne spółdzielni mieszkaniowych stoją na gruntach o nieuregulowanym stanie prawnym. Mieszkania w takich budynkach nie mogą być przedmiotem spółdzielczego prawa do lokalu. Utrudniony jest także ich wykup, bo nie można dla nich założyć księgi wieczystej, a więc również zaciągnąć kredytu hipotecznego na ich zakup. W obowiązującym stanie prawnym, spółdzielnie mieszkaniowe mogą ustanawiać spółdzielcze prawa jedynie w budynkach stanowiących własność lub współwłasność spółdzielni. 

Dane Ministerstwa Rozwoju i Technologii mówią, że na gruntach o nieuregulowanym stanie prawnym znajduje się 711 budynków i 48 906 lokali. 

Czytaj więcej

W całej Polsce z powodu nieuregulowanego prawa do gruntu cierpi nawet milion mieszkańców.
Nieruchomości
Spółdzielcy będą wreszcie na swoim. Rząd chce rozwiązać problem z PRL

Użytkowanie wieczyste na cele mieszkaniowe

Resort  rozwoju i technologii za przedwczesną uznał rezygnację z możliwości ustanawiania dobrze funkcjonującego przed 1 stycznia 2019 r. prawa użytkowania wieczystego. Zwłaszcza, że nie wprowadzono do systemu prawnego innego prawa rzeczowego zapewniającego spółdzielniom trwały tytuł prawny. Dlatego  zaproponował przywrócenie użytkowania wieczystego na cele mieszkaniowe. 

Jak przewiduje projekt,  spółdzielnie mają otrzymać roszczenie o ustanowienie użytkowania wieczystego gruntów w trybie administracyjnym (zamiast umownego) oraz możliwość przeniesienia własności budynków. W umowie użytkowania wieczystego dopuszczalne będzie zastrzeżenie, że prawo to nie ulegnie przekształceniu we własność z mocy prawa.

Reklama
Reklama

W użytkowanie wieczyste na cele mieszkaniowe (zwłaszcza budownictwo czynszowe) będą oddawane spółdzielniom grunty Skarbu Państwa oraz jednostek samorządu terytorialnego. Ma to zwiększyć dostępność gruntów publicznych, na których gminy, TBS-y czy uczelnie będą mogły budować bloki. 

Spółdzielniom mieszkaniowym posiadającym grunty o nieuregulowanym stanie prawnym również będzie przysługiwało roszczenie o ustanowienie na ich rzecz prawa użytkowania wieczystego gruntów oraz nieodpłatnego przeniesienia własności położonych na nich budynków. Bez znaczenia będzie, kiedy wzniesione zostały budynki. Jednak warunkiem skutecznego wystąpienia z roszczeniem będzie uprawniony charakter władania polegający na uprzednim zawarciu z właścicielem umowy o odpłatne korzystanie z gruntu.

Czytaj więcej

Spóldzielnie mieszkaniowe: bloki w Warszawie bez tytułów prawnych
Samorząd
Spóldzielnie mieszkaniowe: bloki w Warszawie bez tytułów prawnych

Jest już znana preferencyjna stawka opłaty rocznej

Ustanowienie użytkowania wieczystego na cele mieszkaniowe nie będzie bezpłatne. Ale spółdzielnie  także obecnie ponoszą spore koszty umów dzierżawy lub użytkowania i to bez perspektywy zabezpieczenia ich praw do lokali.  

Ministerstwo zaproponowało preferencyjną stawkę opłaty rocznej z tytułu użytkowania wieczystego w wysokości 0,3 proc. ceny gruntu oraz pierwszą opłatę z tytułu użytkowania wieczystego na poziomie nie wyższym niż 10 proc. ceny nieruchomości.  

Projektodawca chce, żeby nowe przepisy weszły w życie już po 14 dniach od ogłoszenia w Dzienniku Ustaw.

© Licencja na publikację
© ℗ Wszystkie prawa zastrzeżone
Źródło: rp.pl

Nieruchomości Spółdzielnie Mieszkaniowe Własność Nieruchomości Użytkowanie Wieczyste
Poseł PiS Zbigniew Ziobro
Prawo karne
Zbigniew Ziobro z azylem na Węgrzech
Sędzia Dariusz Łubowski na sali Sądu Okręgowego w Warszawie
Prawo karne
Sędzia uchylił ENA dla Marcina Romanowskiego. Został wyłączony ze sprawy
Problem przekształcania domów jednorodzinnych w kwatery pracownicze systematycznie powraca.
Nieruchomości
Rząd walczy z plagą. Chodzi o hotele dla pracowników
Zmiany w harmonogramie wypłat 800 plus w styczniu 2026. Kiedy rodzice otrzymają przelewy z ZUS?
Praca, Emerytury i renty
Kiedy wypłaty 800 plus w styczniu 2026? Zmiany w terminach przelewów
Wyprzedaż rocznika 2025. Samochody dostawcze FORD PRO już od 64 900 zł
Materiał Promocyjny
Wyprzedaż rocznika 2025. Samochody dostawcze FORD PRO już od 64 900 zł
Advertisement
Resort sprawiedliwości szykuje reformę dyscyplinarek sędziowskich. Co się zmieni?
Sądy i trybunały
Resort sprawiedliwości szykuje reformę dyscyplinarek sędziowskich. Co się zmieni?
Wyprzedaż w salonach Jeep®! Tylko teraz Jeep Avenger z korzyścią do 30 000 zł!
Materiał Promocyjny
Wyprzedaż w salonach Jeep®! Tylko teraz Jeep Avenger z korzyścią do 30 000 zł!
Advertisement
Reklama
Reklama
e-Wydanie
REKLAMA: automatycznie wyświetlimy artykuł za 15 sekund.
Reklama
Reklama