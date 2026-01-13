Ustawa ma rozwiązać problem spotykany zwłaszcza w Warszawie: budynki mieszkalne spółdzielni mieszkaniowych stoją na gruntach o nieuregulowanym stanie prawnym. Mieszkania w takich budynkach nie mogą być przedmiotem spółdzielczego prawa do lokalu. Utrudniony jest także ich wykup, bo nie można dla nich założyć księgi wieczystej, a więc również zaciągnąć kredytu hipotecznego na ich zakup. W obowiązującym stanie prawnym, spółdzielnie mieszkaniowe mogą ustanawiać spółdzielcze prawa jedynie w budynkach stanowiących własność lub współwłasność spółdzielni.

Dane Ministerstwa Rozwoju i Technologii mówią, że na gruntach o nieuregulowanym stanie prawnym znajduje się 711 budynków i 48 906 lokali.

Użytkowanie wieczyste na cele mieszkaniowe

Resort rozwoju i technologii za przedwczesną uznał rezygnację z możliwości ustanawiania dobrze funkcjonującego przed 1 stycznia 2019 r. prawa użytkowania wieczystego. Zwłaszcza, że nie wprowadzono do systemu prawnego innego prawa rzeczowego zapewniającego spółdzielniom trwały tytuł prawny. Dlatego zaproponował przywrócenie użytkowania wieczystego na cele mieszkaniowe.

Jak przewiduje projekt, spółdzielnie mają otrzymać roszczenie o ustanowienie użytkowania wieczystego gruntów w trybie administracyjnym (zamiast umownego) oraz możliwość przeniesienia własności budynków. W umowie użytkowania wieczystego dopuszczalne będzie zastrzeżenie, że prawo to nie ulegnie przekształceniu we własność z mocy prawa.