Z prośbą o odpowiedź na pytanie, czy nowelizacja prawa geodezyjnego i kartograficznego nie otworzyła zbyt szeroko dostępu do informacji, zwróciliśmy się do Urzędu Ochrony Danych Osobowych. Stanowisko UODO wpłynęło na kształt innej, procedowanej dosłownie w tym samym czasie, co przepisy o RCN, nowelizacji ustawy o ochronie praw nabywcy lokalu mieszkalnego lub domu jednorodzinnego oraz Deweloperskim Funduszu Gwarancyjnym (Dz.U. z 2025 r., poz. 1669), autorstwa Ministerstwa Rozwoju i Technologii. Zgodnie z nią w przyszłym roku ma zacząć działać portal Dom z cenami transakcyjnymi domów i mieszkań z rynku wtórnego i pierwotnego. Cel i powód identyczny jak w przypadku uwolnienia danych z RCN, ale inne wykonanie.

„Bez świadomości tego faktu (red. różnicy między cenami ofertowymi i transakcyjnymi) nabywcy mogą podejmować pochopne decyzje, np. wskutek stosowania przez sprzedawców technik marketingowych zachęcających do nieprzemyślanego zakupu” – pisze MRiT w uzasadnieniu i dodaje, że dysproporcja w dotarciu do wiarygodnych danych transakcyjnych stwarza na rynku mieszkaniowym asymetrię informacji, będącą w teorii ekonomii uznawaną za jedną z tzw. zawodności rynku (market failure), będących uzasadnieniem interwencji publicznej.

Dlatego MRiT zlecił Deweloperskiemu Funduszowi Gwarancyjnemu prowadzenie portalu, z zastosowaniem „mechanizmu ochrony prywatności nabywców, w szczególności informacji o konkretnych nabywcach i ich transakcjach”. Mechanizm polega na tym, że użytkownik portalu nie dostanie informacji o konkretnych transakcjach w lokalizacji, która go interesuje, ale średnią z minimum sześciu transakcji dokonanych przez minimum sześciu nabywców. W pierwotnym projekcie resort chciał, aby to była średnia z trzech transakcji, ale pod wpływem uwag UODO zwiększył ich liczbę do sześciu. Przyczyną była obawa urzędu, że średnia z trzech transakcji może nie zapewnić anonimizacji stron transakcji.

Lepiej wiedzieć, czy chronić życie prywatne?

Ostrożność UODO w przypadku portalu Dom nie dziwi dr. Pawła Litwińskiego, adwokata specjalizującego się w prawie ochrony informacji z kancelarii Barta Litwiński.

– Zniesienie opłat za udostępnianie danych z RCN doprowadziło do tego, że te dane stały się dostępne dla każdego, na masową skalę. W efekcie, udostępniono ogromny zasób danych dotyczący konsumentów i przedsiębiorców, co w pierwszej kolejności rodzi pytanie o zgodność takiego zabiegu z art. 51 Konstytucji RP. Bo skoro władze publiczne nie mogą pozyskiwać, gromadzić i udostępniać innych informacji o obywatelach niż niezbędne w demokratycznym państwie prawnym, to czy udostępnienie w Internecie informacji o tym, za ile została sprzedana nieruchomość i podanie jej w sposób, który w większości przypadków, pozwala powiązać ją z właścicielem jest niezbędne w demokratycznym państwie prawa? Moim zdaniem nie jest – mówi ekspert.