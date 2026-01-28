W ubiegłym roku obywatele do Urzędu Ochrony Danych Osobowych wnieśli 12986 skarg dotyczących ochrony szczególnie newralgicznych informacji na swój temat – prawie 5 tys. więcej niż w 2024 r. i ponad 6 tys. więcej niż w 2023 r. W ciągu ostatnich trzech lat wzrosła też liczba zgłoszonych naruszeń, sięgając w zeszłym roku progu niemal 22,5 tys. przypadków. Takie czyny nie pozostają jednak bez reakcji, bo w tym okresie prezes UODO nałożył 32 kary pieniężne, między innymi maksymalną 27-milionową sankcję na Pocztę Polską, w związku z przetwarzaniem danych obywateli przy przygotowaniu tzw. wyborów kopertowych. Łączna kwota kar w 2025 r. sięgnęła niemal 64,5 mln zł, a wysokość tych poszczególnych rośnie.

Prezes UODO o deepfake'ach: ochrona prawna niewystarczająca, czego dowodzi praktyka

Rolą prezesa UODO nie jest jednak jedynie reagowanie „po fakcie”, ale też zapobieganie katastrofalnym skutkom działalności, która albo nie jest jeszcze obwarowana odpowiednimi przepisami, albo też regulacje te nie są wystarczające. Jak mówił dziennikarzom pełniący tę funkcję Mirosław Wróblewski, podsumowując ostatnie dwa lata swojego urzędowania, jedną z takich kwestii są szerzące się deepfake'i.

– Ochrona prawna jest niewystarczająca, czego dowodzi praktyka. Stworzenie wyraźnych przepisów, które dałyby szybszą ochronę prawną, jest niezwykle istotne. Szczególnie w sytuacji, kiedy nie mamy wdrożonego Aktu o usługach cyfrowych, bo wiemy, że pan prezydent zawetował ustawę wprowadzającą go do polskiego porządku prawnego. Dlatego w tej sytuacji warto, aby te przepisy – zwłaszcza skierowane na ochronę najmłodszych – uchwalić jak najszybciej – podkreśla prezes UODO.