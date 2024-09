Prezes UODO Mirosław Wróblewski przestawił raport z działalności urzędu za zeszły rok (czyli jeszcze za kadencji poprzedniego prezesa Jana Nowaka). Wynika z niego, że w 2023 r. do Urzędu wpłynęło prawie 7000 skarg, z czego ponad 2600 dotyczyło sektora prywatnego, a ok. 1300 – sektora publicznego. Ok. 1500 odnosiło się z kolei do sektora finansowego i nieco mniej – do spraw z zakresu zatrudnienia, zdrowia i edukacji. Najczęstszymi kwestiami podnoszonymi w skargach było przetwarzanie danych w innym celu, niż zostały zebrane, brak realizacji obowiązków informacyjnych czy udostępnianie danych osobom nieuprawnionym.

Reklama

Wiele rozpatrywanych przez UODO skarg dotyczyło funkcjonowania spółdzielni i wspólnot mieszkaniowych. Zdarzały się przypadki, w których ktoś uzyskiwał nieuzasadniony dostęp do informacji o stanie zdrowia (np. chcąc sprawdzić, czy małżonek przebywa na zwolnieniu lekarskim). Zawiadamiający Urząd kwestionowali także udostępnianie zapisu monitoringu wizyjnego lub zwracali uwagę na powierzenie danych firmom windykacyjnym bez podstawy prawnej. W sektorze publicznym zaś najczęstszym problemem były bezpodstawne odmowy usunięcia danych z systemu informacyjnego policji oraz nieprawidłowa anonimizacja przy udzieleniu informacji publicznej.

Urząd Ochrony Danych Osobowych: część spraw z zeszłego roku będzie ponownie rozpatrywana

Mirosław Wróblewski wskazał jednak, że nie wszystkie z tych spraw zostały prawidłowo rozpatrzone. Chodzi tu między innymi o przekazanie danych wyborców Poczcie Polskiej przy okazji organizacji tzw. wyborów kopertowych, mimo że nie było do tego podstaw prawnych. Prezes cofnął w tej kwestii skargi kasacyjne wniesione do NSA przez swojego poprzednika, wskazując, że nie ma sensu dalsze odmawianie zajęcia się nimi, gdy zapadły już pierwsze prawomocne wyroki wskazujące na liczne nieprawidłowości w przekazaniu tych danych.