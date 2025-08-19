Wiaczesław Fiodoriszczew, gubernator obwodu samarskiego, gdzie znajdują się główne zakłady produkcyjne AwtoWAZ wezwał właśnie Kreml do ratowania koncernu.

Reklama Reklama

„Poprosiłem rząd o wsparcie przedsiębiorstwa. Popierają je. Pomoc będzie federalna, ale z naszym współfinansowaniem. Kwota jest jeszcze ustalana” – wyjaśnił gubernator, podkreślając, że „obciążenie koncernu maleje”.

Potrzebne niższe podatki

Według urzędnika, w samych zakładach AwtoWAZ w obwodzie samarskim pracuje 40 tys. osób, a kolejne 15 tys. zatrudnionych jest w firmach współpracujących z producentem Ład.

Wśród przyczyn złej sytuacji koncernu gubernator Fiodoriszczew nie wymienia jednak wojny Putina skutkującej opuszczeniem Rosji przez współwłaściciela i dostawcy nowoczesnych technologii – francuski Renault. Spowodowało to odcięcie rosyjskiego producenta nie tylko od zachodniej technologii, modeli i części, ale też od IT.