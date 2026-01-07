Chiński producent samochodów Chery podniósł ceny wszystkich modeli i wersji wyposażenia na lata 2024-2025, od budżetowego Tiggo 4 do flagowego Tiggo 9, o 45 000 do 90 000 rubli, czyli o około 2-3 proc., przed Nowym Rokiem. Oleg Mosejew uważa, że podwyżki cen są nieuniknionym trendem długoterminowym.

– Chociaż na dziś ceny nowych aut wzrosły średnio o 2-4 proc., czyli o 40 tys. – 80 tys. rubli, to są to dopiero pierwsze korekty, a kolejne będą, jak uważa Celikow, co miesiąc, jeśli nie częściej. Uważa on, że jeśli kurs rubla utrzyma się na stabilnym poziomie, producenci samochodów najpierw „odzyskają” wprowadzone przez Kreml podwyżki podatku VAT (który wzrósł z 20 proc. do 22 proc. w styczniu) oraz opłat recyklingowych (preferencyjne stawki dla pojazdów o mocy powyżej 160 KM zostały zniesione 1 grudnia, a od stycznia stawki są indeksowane o 10-20 proc.). Potrwa to około trzech miesięcy, w tym czasie ceny samochodów w Rosji wzrosną średnio o 5-6 proc.

Rosyjskie podatki w górę

Podwyżka podatku VAT, wprowadzenie „podatku technologicznego” i obowiązkowego etykietowania, a także globalny niedobór pamięci RAM, zapowiadają rosyjskim konsumentom gwałtowny wzrost także cen elektroniki w 2026 r.

Ceny smartfonów mogą wzrosnąć o około 10 proc., a laptopów o 20-30 proc., poinformowali Forbes sprzedawcy detaliczni i producenci. Według Kirilla Agejewa, szefa grupy zakupowej w Merlion i Citilink, nowe cenniki pojawią się już w pierwszym kwartale: ceny komputerów stacjonarnych i tabletów wzrosną o 7-20 proc., a w drugiej połowie roku ceny laptopów mogą wzrosnąć o jedną trzecią, w zależności od modelu.

Andriej Tarasow, dyrektor wykonawczy diHouse, formułuje podobne prognozy: w zależności od rodzaju elektroniki i ilości użytych komponentów pamięci, ceny komputerów i laptopów mogą wzrosnąć o 30 proc., a smartfonów o około 12 proc. Producent elektroniki Fplus przewiduje wzrost o 10-15 proc.