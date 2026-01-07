Aktualizacja: 07.01.2026 16:28 Publikacja: 07.01.2026 12:49
W Rosji Boże Narodzenie obchodzone jest dwa tygodnie później niż w Polsce. Rosjanie świętują obecnie w cieniu wywołanej przez Putina wojny, masowych sankcji wobec ich kraju oraz ich samych, a także w sytuacji, kiedy ceny, wbrew państwowej propagandzie, rozpędzają się od początku roku.
„Styczeń rozpocznie się od przebudowy cenników (w salonach dealerów – red). Skala zmian stanie się jasna pod koniec pierwszego tygodnia roboczego, ale już teraz wiadomo, że podwyżki będą powszechne i długotrwałe” – napisał w analizie Siergiej Celikow, prezes agencji analitycznej Awtostat.
W nowym roku producenci aut rosyjskich marek Łada, Moskwicz, UAZ, białorusko-chińskich Belgee i chińskich Omoda, Tenet, Tank, a nawet Xcite, który wyprzedaje ostatnie egzemplarze, zmienili swoje cenniki. Według Olega Mosejewa, eksperta rynku motoryzacyjnego i byłego prezesa Rosyjskiego Stowarzyszenia Dealerów Samochodowych, kolejne sześć marek podniosło ceny w ciągu ostatnich dwóch dni roboczych 2025 r.
Chiński producent samochodów Chery podniósł ceny wszystkich modeli i wersji wyposażenia na lata 2024-2025, od budżetowego Tiggo 4 do flagowego Tiggo 9, o 45 000 do 90 000 rubli, czyli o około 2-3 proc., przed Nowym Rokiem. Oleg Mosejew uważa, że podwyżki cen są nieuniknionym trendem długoterminowym.
– Chociaż na dziś ceny nowych aut wzrosły średnio o 2-4 proc., czyli o 40 tys. – 80 tys. rubli, to są to dopiero pierwsze korekty, a kolejne będą, jak uważa Celikow, co miesiąc, jeśli nie częściej. Uważa on, że jeśli kurs rubla utrzyma się na stabilnym poziomie, producenci samochodów najpierw „odzyskają” wprowadzone przez Kreml podwyżki podatku VAT (który wzrósł z 20 proc. do 22 proc. w styczniu) oraz opłat recyklingowych (preferencyjne stawki dla pojazdów o mocy powyżej 160 KM zostały zniesione 1 grudnia, a od stycznia stawki są indeksowane o 10-20 proc.). Potrwa to około trzech miesięcy, w tym czasie ceny samochodów w Rosji wzrosną średnio o 5-6 proc.
Podwyżka podatku VAT, wprowadzenie „podatku technologicznego” i obowiązkowego etykietowania, a także globalny niedobór pamięci RAM, zapowiadają rosyjskim konsumentom gwałtowny wzrost także cen elektroniki w 2026 r.
Ceny smartfonów mogą wzrosnąć o około 10 proc., a laptopów o 20-30 proc., poinformowali Forbes sprzedawcy detaliczni i producenci. Według Kirilla Agejewa, szefa grupy zakupowej w Merlion i Citilink, nowe cenniki pojawią się już w pierwszym kwartale: ceny komputerów stacjonarnych i tabletów wzrosną o 7-20 proc., a w drugiej połowie roku ceny laptopów mogą wzrosnąć o jedną trzecią, w zależności od modelu.
Andriej Tarasow, dyrektor wykonawczy diHouse, formułuje podobne prognozy: w zależności od rodzaju elektroniki i ilości użytych komponentów pamięci, ceny komputerów i laptopów mogą wzrosnąć o 30 proc., a smartfonów o około 12 proc. Producent elektroniki Fplus przewiduje wzrost o 10-15 proc.
– Podwyżki cen wydają się nieuniknione – zauważa Władimir Czernow, analityk z Freedom Finance Global. Od 1 września 2026 r. Kreml wprowadził nowy podatek: technologiczny na gotowy sprzęt, a później również na komponenty. Dodatkowe koszty pojawią się również w związku z wprowadzeniem etykiety „Honest Sign”.
– Każdy nowy podatek lub cło wygeneruje dodatkowe koszty na każdym etapie łańcucha dostaw: dystrybutor będzie obliczał swoją marżę, a państwo będzie pobierało podatek VAT, zwiększony do 22 proc., od ceny produktu, uwzględniając podatek technologiczny – zauważa Jewgienij Charitonow, redaktor naczelny Ferra.ru.
– To jak cło na paczki o wartości powyżej 200 euro z zagranicy – wyjaśnia. – Samo cło nie wydaje się groźne, ale jest nieuchronnie uzupełniane opłatą celną i opłatą za obsługę celną – dodaje.
Podwyżki cen w Rosji już skutkują spadkiem aktywności konsumenckiej. Sprzedaż smartfonów i laptopów spadła już w zeszłym roku o 10 proc.: wysoka stopa procentowa Banku Rosji zamroziła kredyty konsumpcyjne i wpłynęła na aktywność zakupową, zauważa Czernow. Rosjanie masowo przeszli na tryb oszczędzania: wydatki konsumpcyjne na elektronikę spadły w grudniu o blisko 13 proc. rok do roku, a na sprzęt AGD o 13,2 proc.
Popyt w 2026 r. będzie podtrzymywany przez podstawową wymianę przestarzałych urządzeń, przewiduje Czernow. – Ludzie nadal kupują sprzęt w razie potrzeby, ale struktura popytu przesuwa się w kierunku tańszych modeli – mówi.
Wszystko to nie dociera do rosyjskiego reżimu. Spadające gwałtownie dochody z eksportu ropy i gazu, które dotąd finansowały wojnę Putina, wymuszają szukanie pieniędzy w kieszeniach Rosjan. Gospodarka rosyjska przeszła już w fazę recesji, a reżim Putina przeszedł do ręcznego sterowania.
W minionym tygodniu Putin zażądał od rządu zwiększenia wpływów podatkowych przy jednoczesnym zmniejszeniu inflacji do 4-5 proc. (obecnie przekracza 10 proc.).
