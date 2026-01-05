Z tego artykułu się dowiesz: Jakie konsekwencje dla Rosji mogą wynikać z obalenia Nicolasa Maduro?

Jakie były inwestycje Rosji w Wenezueli pod rządami Maduro i jego poprzedników?

Jakie są obawy rosyjskiego biznesu w kontekście zmieniającej się sytuacji w Wenezueli?

Jakie mogą być potencjalne scenariusze dla gospodarki Rosji w wyniku obecnych perturbacji?

Upadek Nicolasa Maduro, który został pojmany przez amerykańskie siły specjalne i stanie przed sądem w Nowym Jorku pod zarzutem handlu narkotykami, postawił pod znakiem zapytania los miliardów dolarów inwestycji i pożyczek, jakie Wenezuela otrzymała od Rosji. W latach 2006–2017 Kreml przeznaczył łącznie 17 mld dol. dla wenezuelskiego reżimu i państwowej spółki naftowej PDVSA, podliczyła agencja Reutera.

Dolary Kremla za ropę

Pierwszy kredyt, 2,2 mld dol., trafił do poprzednika Maduro, Hugo Cháveza, który w 2009 r. podpisał kontrakt na zakup rosyjskiej broni – czołgów T-72 i systemów przeciwlotniczych S-300. Osiem lat później Wenezuela była winna Moskwie już 3,5 mld dol., których nie była w stanie spłacić z powodu wywołanego przez nieudolne i skorumpowane rządy gigantycznego kryzysu gospodarczego. Sankcje nałożone wtedy przez USA odcięły wenezuelski reżim od dochodów z ropy. W 2017 r. Putin zgodził się na odroczenie spłaty kredytu na 10 lat. Rząd w Caracas miał uregulować długi w latach 2024–2027.

Łaska Kremla miała swoją cenę. Pod koniec pierwszej dekady XXI wieku państwowy koncern paliwowy Rosnieft stał się głównym wierzycielem Maduro, otrzymując w zamian udziały w głównych wenezuelskich złożach ropy naftowej. Reżim Maduro wykorzystał rosyjskie fundusze, aby uniknąć niewypłacalności na światowej arenie, spłacając Kreml ropą, którą Rosnieft odsprzedawał na rynku globalnym, poinformowały źródła Reutersa.