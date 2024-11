Wenezuela przed Rosją i Mozambikiem. Oto liderzy realnych stóp procentowych

Podwyżka z końca października, gdy Bank Rosji podniósł bazową stopę procentową do 21 proc. wyniosła Rosję na drugie miejsce na świecie pod względem realnych (po wyłączeniu inflacji) stóp procentowych. Przy rocznej inflacji wynoszącej oficjalnie 8,6 proc. realna stopa w Rosji wynosi 11,4 proc. (wartość tę oblicza się przy zastosowaniu reguły procentu składanego), wynika z danych Trading Economics dotyczących stóp i inflacji w różnych krajach, przytaczanych przez „The Moscow Times".

Realna inflacja wyższa w Wenezueli

Rosję wyprzedza jedynie Wenezuela z realną stopą procentową wynoszącą 26,6 proc. (stopa bazowa to w Wenezueli 59,3 proc., a oficjalna inflacja 25,75 proc. Dane te są podważane przez niezależnych ekspertów jako zaniżone, podobnie jak to ma miejsce w wypadku Rosji. W lutym 2019 r. inflacja w Wenezueli osiągnęła 344 509,5 proc. w ujęciu rocznym, a rok temu było to już tylko 300 proc., a we wrześniu oficjalnie spowolniła do 25,75 proc. Tak ogromnego spadku inflacji nie widać jednak w wenezuelskiej gospodarce, która dalej szoruje po dnie.

Oczywiście są kraje z bazową stopę wyższą aniżeli w Rosji. W Turcji stopa wynosi 50 proc., ale inflacja to 49 proc., a w Argentynie i Zimbabwe stopa procentowa to 35 proc. przy inflacji wynoszącej odpowiednio 209 proc. i 57,5 proc.. Oznacza to, że w dwóch ostatnich krajach stopa nominalna jest niższa, ale stopy realne są ujemne.