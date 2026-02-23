- Nie słyszałem tej wypowiedzi, ona jest niezgodna z faktami. II wojna światowa trwała, jak wszyscy wiemy, od 1 września 1939 roku do maja 1945 roku, dłużej niż cztery lata. Nie wiem skąd takie wyliczenia u pana kanclerza – mówił Kierwiński pytany o wypowiedź Merza.

Szef MSWiA wyraził też sprzeciw wobec porównywania II wojny światowej do wojny na Ukrainie. - Nie na darmo dwa konflikty zbrojne w XX wieku nazywa się wojnami światowymi, ponieważ ich skala była tak gigantyczna, że nigdy wcześniej w historii nie mieliśmy z takimi globalnymi wydarzeniami do czynienia. Porównywanie jakiegokolwiek konfliktu, który nas przecież tak blisko dotyka, z II wojną światową jest nieporozumieniem, nieporozumieniem historycznym i nie powinno być dokonywane – stwierdził.

- Polska jako kraj, który najbardziej ucierpiał w czasie II wojny światowej ma szczególne prawo aby domagać się w tym zakresie prawdy historycznej. i to mówię z pełną odpowiedzialnością. Wypowiedź pana kanclerza jest niefortunna, a przede wszystkim nieprecyzyjna - dodał.

Jednocześnie Kierwiński stwierdził, że „nawet jeśli słowa kanclerza są nieprecyzyjne”, to „w kontekście tego, co dzieje się za naszą wschodnią granicą, bardziej zajmujemy się tym jak pomóc Ukrainie, aby wygrała tę wojnę, a nie rozliczaniem naszych partnerów z nieprecyzyjności jeśli chodzi o wyliczenia długości trwania II wojny światowej”.

Jak ambasador Niemiec w Polsce wyjaśnił wypowiedź kanclerza Merza o II wojnie światowej trwającej krócej niż cztery lata?

Do sprawy odniósł się w poniedziałek ambasador Niemiec w Polsce, Miguel Berger. We wpisie w serwisie X wyjaśnił, ze kanclerz Niemiec „nie wymazał niczego z historii II wojny światowej”, a jedynie „pomylił porównanie z długością wojny (Niemiec) z ZSRR”.