I tak od 21 lipca do 3 sierpnia zakład stoi. Pracownicy przebywają na płatnych urlopach. Po ich zakończeniu, aż do końca sierpnia, przedsiębiorstwo będzie pracować w skróconym trybie – cztery dni w tygodniu. GAZ podkreśla, że „czterodniowy tydzień pracy może zostać utrzymany dłużej: decyzja w sprawie harmonogramu od września będzie podejmowana co miesiąc w zależności od sytuacji na rynku”.

Nie ma chętnych na nowe Łady

Producent Ład – AwtoWAZ ogłosił przejście na podobny reżim 22 lipca. Tu również powodem jest potężny spadek sprzedaży spowodowany wysokimi stopami procentowymi banku centralnego i konkurencją ze strony importu. W pierwszej połowie roku sprzedaż samochodów wyprodukowanych przez AwtoWAZ zmniejszyła się o 25 proc. i wyniosła 155,5 tys. sztuk. Według firmy, w 2025 roku rynek sprzedanych nowych samochodów osobowych w Rosji może zmniejszyć się o jedną czwartą do 1,1 miliona sztuk.

Według portalu branżowego Awtostat w pierwszej połowie 2025 roku w Rosji sprzedano 530,4 tys. nowych samochodów osobowych. Jeśli uwzględnimy również ciężarowe i autobusy, łączna sprzedaż wyniosła 601,8 tys. pojazdów. Oznacza to spadek na całym rynku samochodowym o 28 proc. w porównaniu z analogicznym okresem ubiegłego roku.

Drogie kredyty, biedniejące społeczeństwo to niejedyne powody przechodzenia rosyjskich zakładów na krótszy tydzień pracy. Odpływ milionów mężczyzn na wojnę Putina spowodował potężną wyrwę w rosyjskim rynku pracy. O dopuszczenie do rynku większej liczby migrantów zarobkowych apelują już nie tylko poszczególni przedsiębiorcy.

Robotnicy zagraniczni mają być kształceni na potrzeby Rosji

W czwartek szef „związku zawodowego oligarchów”, bo tak rosyjska ulica nazywa RSPP, najpotężniejszą organizację pracodawców Rosji, ogłosił, że na rynku pracy brakuje co najmniej 3 mln pracowników.