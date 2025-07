Wakacyjne saksy już mniej atrakcyjne dla Polaków

Młodzi ludzie zatrudniając się na umowie-zleceniu przy pracach sezonowych w kraju mogą zarobić nie mniej niż na Zachodzie

Jak przypomina Krzysztof Inglot, w sytuacji gdy młodzi ludzie do 26. roku życia są zwolnieni z PIT, to minimalna stawka godzinowa 30,5 zł brutto jest dla nich stawką netto. Wyjeżdżają więc głównie ci, których do saksów zachęca też chęć poznania świata, nauki języka. Nie tylko zarobki, które już w kraju, w przeliczeniu na euro wynoszą ponad 7 euro na godzinę, czyli niewiele poniżej stawek przy prostych pracach w Niemczech (9-12 euro „na rękę”). – Do tego jednak trzeba doliczyć wyższe koszty noclegu, wyżywienia i dojazdu – wylicza Inglot.

Również Tomasz Dudek przyznaje, że młodzi ludzie, zatrudniając się na umowie-zleceniu przy pracach sezonowych w kraju, mogą zarobić nie mniej niż na Zachodzie. Tym bardziej, że w części branż, w tym np. w budownictwie, czy w przemyśle najniższe stawki sezonowych pracowników przewyższają godzinowe minimum. – Młodzi ludzie bez kwalifikacji zarobią na budowie 35-50 zł na rękę – twierdzi Krzysztof Inglot, dodając, że od kilku lat na rynku sezonowej pracy w Niemczech Polacy mają silną konkurencję uchodźców z Ukrainy.

Spadek zainteresowania pracą za granicą. Pomógł spadek inflacji

Kamil Szabłowski z portalu Olx Praca wspomina, że rekordowe zainteresowanie pracą za granicą notowano tam w okresie bardzo wysokiej, dwucyfrowej inflacji w Polsce. – Teraz, gdy inflacja w kraju zelżała i obserwujemy jej niskie jednocyfrowe wartości, to i zainteresowanie pracą za granicą nie jest tak wysokie – przyznaje Szabłowski. Ten spadek widać też w raportach Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej dotyczących działalności agencji zatrudnienia. Według nich, po rekordowej liczbie osób skierowanych do pracy za granicą w 2022 roku (prawie 165 tys.), gdy wysoki kurs euro zwiększał atrakcyjność saksów, w ostatnich dwóch latach ta liczba spadała i w zeszłym roku (150,6 tys.) była najmniejsza od 2017 r. Ten rok może tu przynieść kolejny spadek, choć warto pamiętać, że statystyki agencji obejmują tylko część rynku – wielu Polaków wyjeżdża do pracy na Zachodzie na własną rękę.

Według danych Olx Praca, przy porównywalnej jak w 2024 r. liczbie ofert pracy za granicą (najwięcej z nich dotyczy pracy w Niemczech, Holandii i Belgii), liczba aplikacji jest podobna jak przed rokiem, ale o 25 proc. poniżej szczytu w 2023 r. Jak wynika z danych portalu, na dobre zarobki i atrakcyjne warunki najczęściej mogą liczyć robotnicy wykwalifikowani (w tym deficytowi w całej Europie spawacze) a także chętni do ciężkiej pracy fizycznej na budowach, albo przy zbiorach. Np. w ofercie pracy przy dwutygodniowych zbiorach winogron w Szampanii zarobki wynoszące ok. 12 euro brutto za godzinę nie są może wysokie, ale – jak zaznacza Kamil Szabłowski – pracodawca w pełni pokrywa koszty transportu, zakwaterowania i wyżywienia.