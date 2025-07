Jest następca Adama Bodnara na fotelu ministra sprawiedliwości. Kim jest Waldemar Żurek?

Waldemar Żurek będzie kolejnym po Leszku Kubickim i Barbarze Piwnik sędzią, któremu powierzono funkcję ministra sprawiedliwości – prokuratora generalnego. Specjalizuje się w prawie cywilnym, od 20 lat orzeka w Sądzie Okręgowym w Krakowie. Przez dwie kadencje był członkiem Krajowej Rady Sądownictwa (w latach 2010–2018), przy czym w wyborach na drugą kadencję w 2014 otrzymał rekordowe poparcie 150 głosów. Wówczas sędziowskich członków KRS wybierały zgromadzenia ogólne SN, NSA, a także WSA, sądów apelacyjnych i okręgowych oraz sądów wojskowych.

Sędzia Waldemar Żurek, twarz starej Krajowej Rady Sądownictwa, a teraz minister, następca Adama Bodnara

W marcu 2018 r., po wejściu w życie obecnej ustawy o KRS i wyborze sędziowskich członków tego organu przez Sejm, kadencja sędziego Żurka została skrócona z mocy prawa. We wrześniu 2023 r. Europejski Trybunał Praw Człowieka uznał, że skrócenie kadencji z mocy prawa bez możliwości odwołania się od tej decyzji naruszyło prawo do sądu. W tym samym wyroku ETPC uwzględnił skargę sędziego Żurka na naruszenie prawa do wyrażania opinii. Trybunał uznał, że szereg skierowanych w stosunku do niego środków, takich jak odwołanie z funkcji rzecznika prasowego SO w Krakowie, wszczęcie kontroli przez Centralne Biuro Śledcze, odtajnienie oświadczenia majątkowego czy postępowanie dyscyplinarne następowały w reakcji na krytykę działań władzy w obszarze sądownictwa.

Jeśli chodzi o sprawy dyscyplinarne, ochoczo wytaczane przeciwko sędziom, którzy najmocniej krytykowali reformy sądownictwa za czasów Zbigniewa Ziobry, Waldemar Żurek był rekordzistą – w ponad 20 postępowaniach postawiono mu blisko 70 zarzutów. Postępowania zostały umorzone po zmianie władzy.