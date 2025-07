Tę zapowiadaną „walkę” o praworządność ma teraz pokierować nowy prokurator generalny, który już wcześniej z oskarżenia prywatnego – jeszcze jako sędzia – zaczął ścigać „osoby podszywające się pod sędziów”. Niektórzy już są przesłuchiwani. I to po kilka godzin.

Skład zrekonstruowanego rządu Donalda Tuska Foto: PAP

Czeka nas więc upalny sierpień. Nie wiem, jakie będą temperatury powietrza, ale temperatura polityczna będzie wysoka. Pojawiła się bowiem wśród wyborców PO nadzieja, że choć nie uda się do wyznaczonego na 6 sierpnia zaprzysiężenia prezydenta elekta przeliczyć jeszcze raz wszystkich głosów tak, by wykazać, że jednak zwycięstwo odniósł Rafał Trzaskowski, to jednak można te wybory po prostu unieważnić. Nie można nie brać pod uwagę tego światłego pomysłu – ostatecznie przedstawił go poważny uczony – doktor nauk społecznych (zdaje się, że ekonomicznych). Tryb się na to jakiś zapewne znajdzie. Mało to nie tylko doktorów, ale i profesorów nauk prawnych, którzy się tego podejmą?

Przypomnę tylko, że w 1944 roku po ogłoszeniu Manifestu PKWN 22 lipca – 1 sierpnia wybuchło Powstanie Warszawskie.