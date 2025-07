Objęcie przez niego teki pełnoprawnego ministra nie spotkało się z większym zaskoczeniem w PSL. Od miesięcy już się mówiło, że wobec słabości minister Pauliny Hennig-Kloski z Polski 2050 to on w praktyce zarządzał resortem klimatu. Co nie zmienia faktu, że jako „superminister superresortu” musi liczyć się z jeszcze większymi wyzwaniami. Zdaniem ekspertów powinien m.in. szybko wysłać do parlamentu nowelizację ustawy offshorowej.

Jednak – jak wynika z naszych rozmów w PSL – Motyka chce zająć się nie tylko polską energetyką, ale też utrwaleniem swojego nazwiska w pamięci wyborców i spełnieniem marzenia o zostaniu posłem. Bowiem mimo licznych sukcesów politycznych jego kariera wyborcza to głównie pasmo porażek. Bez powodzenia kandydował do rady gminy Tokarnia w 2014 roku, sejmiku małopolskiego w 2018 roku, a w latach 2019 i 2023 do Sejmu. Wyborczy sukces odniósł tylko raz, zostając wybranym do sejmiku małopolskiego w wyborach samorządowych w 2024 roku.