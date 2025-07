Nie zmienia to jednak faktu, że zaskarżone rozporządzenie o utworzeniu gminy nie poddaje się kontroli sądowoadministracyjnej. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi nie przewiduje właściwości sądu administracyjnego w sprawie skargi na rozporządzenie jako źródło prawa powszechnie obowiązującego.

Czy gmina, z której rząd utworzył nową jednostkę może kwestionować rozporządzenie?

Kluczowe zaś zdaniem NSA jest to, że domniemanie właściwości sądu administracyjnego co do kontroli spornego rozporządzenia jest wyłączone, z uwagi na właściwość Trybunału Konstytucyjnego. To on orzeka w sprawach konstytucyjnej zgodności przepisów wydawanych przez centralne organy państwowe. W konsekwencji konstytucyjnie chroniona samodzielność jednostek samorządu terytorialnego w sprawie utworzenia nowej gminy lub zmiany granic może być realizowana wyłącznie przed Trybunałem Konstytucyjnym.

Zdaniem NSA, pomimo że rozporządzenie o utworzeniu gminy ma szczególny charakter, to pozostaje ono aktem prawa powszechnie obowiązującego, podejmowanym przez centralny organ administracji rządowej. I nie podlega zaskarżeniu do sądu administracyjnego. Wyrok jest prawomocny.

Sygnatura akt: III OSK 892/25