Jest wniosek pięciu sędziów Trybunału Stanu. Chodzi o sprawę Małgorzaty Manowskiej

Małgorzata Manowska nie zwołuje posiedzenia Trybunału Stanu

Jedno z przestępstw, które zarzucane jest Małgorzacie Manowskiej, dotyczy właśnie funkcji Przewodniczącego Trybunału Stanu. 20 marca 2024 r. sześciu członków tego organu złożyło na ręce Manowskiej wiążący ją pisemny wniosek o zwołanie posiedzenia pełnego składu TS. Z przepisów regulaminu Trybunału wynika bowiem, iż na pisemny wniosek co najmniej piątki członków Przewodniczący jest zobowiązany do zwołania posiedzenia Trybunału w terminie 45 dni od dnia złożenia wniosku. Termin ów minął na początku kwietnia ubiegłego roku – a mimo to posiedzenie Trybunału Stanu do dziś nie zostało zwołane.

Zdaniem prokuratora zaniechanie to jest „działaniem na szkodę interesu publicznego, przejawiającego się w niezakłóconym funkcjonowaniu konstytucyjnego organu państwa, jakim jest Trybunał Stanu, oraz możliwości realizowania przez niego ustawowych kompetencji”.