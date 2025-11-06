Tylko 27 proc. młodych Polaków świadomie oszczędza na emeryturę, a kolejne 27 proc. nie jest pewne, na co przeznaczy zgromadzone środki, nie wykluczając emerytury. 38 proc. nie oszczędza i nie planuje tego robić przy czym wśród nich 23 proc. nie zamierza zmienić swojego stanowiska w przyszłości.

Najbardziej powszechnymi formami oszczędności są konta oszczędnościowe (50 proc.), gotówka w domu (33 proc.) oraz lokaty (25 proc.). Zdaniem autorów badania może to z jednej strony wynikać z chęci wybierania możliwie najbezpieczniejszych rozwiązań, z drugiej zaś z potrzeby przechowywania środków w formie dającej możliwie najszybszy dostęp do środków w sytuacji nagłej potrzeby. Zainteresowanie instrumentami inwestycyjnymi jest mniejsze – obligacje, akcje, ETF czy kryptowaluty wykorzystuje około 14 proc. badanych, inwestycje w nieruchomości 13 proc., a instrumenty emerytalne (PPK, IKE, IKZE, PPE) łącznie 25 proc. Głównymi powodami niekorzystania z IKE i IKZE są niewystarczająca wiedza, brak wolnych środków, brak przemyślenia i brak zaufania do polityków, natomiast PPK cieszy się większym zainteresowaniem ze względu na dobrowolność i łatwy dostęp do środków. Czynnikiem istotnym w podejmowaniu decyzji inwestycyjnych są również opinie innych osób – znajomych, rodziny, ekspertów i doradców finansowych. Młodzi Polacy częściej wybierają instrumenty, które są dla nich jasne, bezpieczne i dają możliwość dziedziczenia zgromadzonych środków.

Na tle tych pesymistycznych danych pozytywnie wyróżnia się jeden wskaźnik: w ciągu ostatnich 12 miesięcy odsetek osób uważających, że oszczędzanie na emeryturę ma sens, wzrósł o 6 pkt. proc. Zdaniem autorów badania może to wskazywać na rosnącą gotowość do podejmowania działań, choć nadal brakuje wystarczającej wiedzy, która mogłaby przekuć tę postawę w konkretne, długofalowe decyzje finansowe.

Eksperci: Wyniki badania niestety nie zaskakują

– Wyniki tego badania nie zaskakują, w tym sensie, że także z innych źródeł, innych badań oraz naszych obserwacji Instytutu Emerytalnego wyłania się taki obraz rzeczywistości. Nie jest to dobry prognostyk, ale tak jest – komentuje dr Marcin Wojewódka, prezes Instytutu Emerytalnego. – Niestety istnieje duży rozdźwięk między oczekiwaniami czy przekonaniami młodych ludzi a rzeczywistością. Co więcej, taki stan rzeczy pokazuje, że dotychczasowe działania czy to wprowadzanie coraz to nowych produktów długoterminowego oszczędzania zawierających zachęty podatkowe – a mamy przecież z produktów grupowych nie tylko PPK, ale także PPE, a z produktów indywidualnych IKE, IKZE oraz OIPE – a także dotychczasowe działania edukacyjne nie przynoszą pożądanych efektów – dodaje.