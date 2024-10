Ponad połowa osób w wieku 18–30 lat uważa, że to oni są przede wszystkim odpowiedzialni za zapewnienie sobie przyzwoitego poziomu życia na emeryturze. Co dziewiąty natomiast uważa, że nie jest to jego rola. W zeszłym roku uważał tak co szósty ankietowany. Opinie młodych na temat emerytur i oszczędzania trzeci rok bada dr hab. Katarzyna Sekścińska z UW. Przedstawia je w ekspertyzie „Świadomość finansowa młodego pokolenia, postawy i przekonania wobec emerytury i oszczędzania na ten okres w życiu” przygotowanej dla Izby Gospodarczej Towarzystw Emerytalnych.

Reklama

Tomasz Sitarski

Ile młodzi chcą mieć na emeryturze, a ile mogą dostać z ZUS?

Zapytano, na ile emerytura z ZUS powinna zaspokoić potrzeby i wydatki. Przeciętnie młodzi wskazali 71 proc. wydatków, przy czym co czwarty uważa, że powinna wystarczyć na godne życie. Wiedzą jednak, że są to zawyżone wymagania, bo tylko 27 proc. spodziewa się ich spełnienia. Dodatkowo połowa szacuje przyszłą stopę zastąpienia (to, jaką część ostatniej pensji będzie stanowić emerytura) na co najmniej 69 proc., a 31 proc. spodziewa się, że będzie to 100 proc. Jedynie co ósma osoba wskazała na tyle, ile wynoszą przewidywania ekonomistów, czyli ok. 25 proc. Podobnie przeszacowali stopę zastąpienia młodzi ankietowani w zeszłorocznym badaniu. Mimo zawyżonych oczekiwań większość (84 proc.) zakłada, że emerytura z ZUS wystarczy na podstawowe wydatki.

Co więcej, tylko 12 proc. respondentów uważa, że system emerytalny jest raczej stabilny, w tym 1 proc. widzi go jako zdecydowanie stabilny. Pozostali powątpiewają w trwałość systemu, a co czwarta osoba określiła go jako „zdecydowanie niestabilny”.

Dodatkowo dla 51 proc. temat systemu emerytalnego i oszczędzania na emeryturę jest ciekawy (5 proc. więcej wskazań niż w 2023 r.), ale dla pozostałych – nudny. Prawie dla takiej samej liczby samo osób jest trudny (72 proc.) i ważny (71 proc.). Rok temu miało z nim trudności 74 proc., a wagę rozumiało 65 proc.