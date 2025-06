U pochodzącej z Odessy Nastii wykryto ostrą białaczkę limfoblastyczną, rzadką chorobę krwi, w której dochodzi do niekontrolowanego rozrostu niedojrzałych komórek limfoidalnych (limfoblastów) w szpiku kostnym, krwi i czasem w innych narządach. Najczęściej na chorobę tę zapadają dzieci.

Chorobę wykryto u dziewczynki w 2022 roku. Na Ukrainie przeszła chemioterapię. Jej stan najpierw się poprawił, ale potem nastąpił nawrót choroby.

O śmierci obywateli Ukrainy w Bat Jam ambasada Ukrainy informowała 14 czerwca. Wówczas nie podawano personaliów zabitych w ataku pięciorga ukraińskich obywateli

Matka dziewczynki, Maria, pisała w mediach społecznościowych, że odkąd u jej córki wykryto chorobę nowotworową, „żyła w równoległej rzeczywistości”. – Głównym celem było ocaleć. Oddychać. Nie poddawać się – podkreślała.

Gdy stan dziecka zaczął się pogarszać, rodzina zaczęła szukać terapii, które dawałyby nadzieję na uratowanie Nastii. Dzięki pieniądzom przekazanym przez darczyńców rodzina mogła skorzystać ze specjalistycznego leczenia w Izraelu, gdzie dziewczynka przeszła przeszczep szpiku kostnego. Mimo to doszło do kolejnego nawrotu choroby. W tym roku dziewczynka znów trafiła na leczenie do Izraela, gdzie przyjechała z babcią i braćmi, Konstantynem i Ilją (mieli 9 i 13 lat). Bracia Nastii zaczęli naukę w izraelskiej szkole.

7-latka z Ukrainy i jej bliscy przenieśli się do Izraela w związku z rosyjskimi atakami na Odessę

Przenosiny do Izraela miały nie tylko dać nadzieję na wyleczenie Nastii, ale też uchronić dziewczynkę i jej bliskich przed rosyjskimi atakami na Odessę.