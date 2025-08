Polak nie będzie premierem Litwy. Socjaldemokraci wybrali Ingę Ruginienė

Dlaczego z walki wycofał się faworyt Mindaugas Sinkevičius, tymczasowy szef Partii Socjaldemokratycznej?

Partia Socjaldemokratyczna ma 52 posłów w 141-mandatowym Sejmie. To, że nowy premier będzie wywodził się z tego ugrupowania, uchodziło od dymisji Paluckasa za pewne. Do objęcia stanowiska przez Ruginienė upłynie jeszcze co najmniej kilkanaście dni, podczas których najpierw trzeba uzgodnić, czy koalicja pozostanie w starym składzie. Premiera mianuje prezydent i on musi zaaprobować nowy rząd, na którego przedstawienie jest 15 dni.

Jak się dowiedziała „Rzeczpospolita”, prezydent Gitanas Nausėda chciał, by socjaldemokraci postawili na Mindaugasa Sinkevičiusa, który po rezygnacji Paluckasa tymczasowo stoi na czele ich partii. Sinkevičius, mer rejonu janowskiego, jednak w ostatniej chwili ogłosił, że nie kandyduje. To on cieszył się największym poparciem oddziałów regionalnych Partii Socjaldemokratycznej.

Sinkevičius tajemniczo tłumaczył, że decyzję podjął „po poważnych rozmyślaniach” i w uzgodnieniu z rodziną. Najprawdopodobniej przestraszył się jednak, że dziennikarze śledczy, którzy grzebali w przeszłości Paluckasa, zajmą się i nim. Wiadomo o aferze, która na jakiś czas uniemożliwiała Sinkevičiusowi zajmowanie ważnych stanowisk państwowych i start w wyborach. Został w zeszłym roku skazany przez sąd rejonowy za nadużycia i fałszowanie dokumentów. W tym roku Sąd Najwyższy umorzył jego sprawę, ale potwierdził, że do naruszeń doszło. Sinkevičius, podobnie jak Paluckas, daje opozycji szansę przedstawiania socjaldemokratów jako aferzystów.

Inga Ruginienė ma krótki staż w partii, ale długo była szefową Konfederacji Związków Zawodowych, a sprawy pracownicze to podstawa programu socjaldemokratów. Do partii przyciągnął ją Duchniewicz, jest członkinią kierowanego przez niego oddziału w rejonie wileńskim.

Robert Duchniewicz zostaje w rejonie wileńskim

Robert Duchniewicz w zeszłym roku prowadził – zwycięską, jak się okazało – kampanię socjaldemokratów przed wyborami do Sejmu. Jest nieformalnym liderem litewskich Polaków, którzy są krytycznie nastawieni do Akcji Wyborczej Polaków na Litwie (AWPL), zwanej czasem „polską partią”. Nieoczekiwanie pokonał dwa lata temu kandydata AWPL w wyborach na mera rejonu wileńskiego (sąsiadującego z trzech stron ze stolicą), wcześniej bastionu „polskiej partii”.