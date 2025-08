Inwestowanie w rozwój zakładów, tworzenie nowych miejsc pracy czy współpraca z polskimi przedsiębiorstwami to jedno, ale VELUX wspiera też lokalne społeczności i pomaga w wyrównywaniu szans dzieci i młodzieży. To właśnie z potrzeby konkretnego wpływu zrodziło się zaangażowanie Fundacji VELUX i Fundacji Pracowniczej Grupy VKR, czyli dwóch filarów działalności społecznej firmy, która dziś świętuje 35-lecie obecności nad Wisłą.

– Czujemy, że jako lider, mamy do odegrania ogromną rolę w społeczeństwie. Chcemy coś więcej dać od siebie. Dla naszych pracowników, dla polskiej gospodarki, dla lokalnej społeczności – po prostu dla nas wszystkich – mówi Przemysław Pokorski, dyrektor rynku VELUX Polska.

Stolica eXperymentu w Gnieźnie to centrum naukowe, powstałe przy pomocy środków Fundacji VELUX Foto: Velux

W modelu właścicielskim Holdingu VKR zysk wypracowywany przez firmę nie trafia do indywidualnych inwestorów czy na giełdy, lecz wraca do społeczeństwa. To nie VELUX posiada fundację, tylko Fundacja jest właścicielem firmy. Dzięki temu aż 90 procent dywidendy przeznaczane jest ponownie na cele społeczne, głównie poprzez działania Fundacji VILLUM i Fundacji VELUX. Od 2003 roku tylko w Polsce wsparcie trafiło do 33 organizacji, które realizowały 43 duże projekty społeczne o łącznej wartości 176 mln zł. Pomoc ta obejmuje m.in. programy stypendialne, inwestycje w infrastrukturę edukacyjną, wsparcie dla dzieci i młodzieży zagrożonych wykluczeniem. Dobrym przykładem takiego działania jest powstałe w Gnieźnie Centrum Nauki - Stolica eXperymentu. Jest to interaktywna przestrzeń edukacyjna inspirowana warszawskim Centrum Nauki Kopernik. Dzieci rozwijają swoje kompetencje i zainteresowania dzięki nauce i zabawie. Wspierane były również działania Fundacji Dajemy Dzieciom Siłę oraz inne projekty społeczne w Warszawie, Poznaniu czy mniejszych miejscowościach. Za każdym razem są to działania osadzone w rzeczywistych potrzebach, a nie kampanie marketingowe. A to oznacza, że pomoc trafia tam, gdzie jest najbardziej potrzebna i gdzie może przynieść trwałą zmianę.

Drugim filarem społecznego zaangażowania firmy jest Fundacja Pracownicza Grupy VKR. Jej zadaniem jest bezpośrednie wspieranie pracowników firmy oraz osób i organizacji działających w bezpośrednim sąsiedztwie zakładów produkcyjnych. Fundacja niesie pomoc pracownikom w sytuacjach życiowych, jak choroba, nagła utrata zdrowia, wypadki, a także wtedy, gdy potrzebne jest wsparcie w edukacji dzieci pracowników. Ponadto Fundacja wspiera edukację ponadpodstawową dzieci pracowników oraz projekty społeczne dotyczące społeczności lokalnych. Pomoc trafia również do lokalnych szkół, przedszkoli, ochotniczych straży pożarnych, klubów sportowych i organizacji społecznych działających w promieniu 50 kilometrów od siedziby spółki czy fabryk. Dzięki tej formule wsparcia zakupiono nowoczesne kombinezony ochronne dla jednostek OSP, zmodernizowano boiska sportowe, wyposażono szkoły w sprzęt multimedialny, no i dzieci otrzymały lepsze warunki do rozwoju. Wiele z tych inicjatyw powstało dzięki wnioskom samych pracowników, którzy zgłaszają potrzebujące placówki i instytucje. W taki sposób buduje się wspólnota i poczucie wpływu; ludzie czują po prostu, że uczestniczą w tworzeniu lepszego otoczenia wokół siebie.

Kluby Pasjonatów to miejsca, w których pracownicy VELUX wspólnie oddają się swoim hobby. Na zdjęciu: Klub Nordic Walking Foto: Velux

Fundacja Pracownicza Grupa VKR działa od ponad 30 lat i jak wynika z danych firmy, tylko w ostatnich latach 2022-2023 przyznała ponad prawie 660 grantów. Przyznano 428 grantów na kwotę 3,6 mln zł dla pracowników znajdujących się w trudnej sytuacji np. nieszczęśliwe wypadki oraz 76 grantów na kwotę 0,7 mln zł na edukację dzieci pracowników. Z kolei 153 granty, o wartości 8,5 mln zł zostały przeznaczone na wsparcie działalności lokalnych instytucji i organizacji, w tym na realizację projektów związanych z programem „Tereny Zielone”. VELUX promuje też wolontariat i to w aktywny sposób; otóż w ramach programu „Live a Dream” pracownicy uczestniczą w działaniach społecznych, takich jak renowacja budynków dla osób w kryzysie bezdomności we współpracy z Habitat for Humanity.

Ów społeczny wymiar działalności firmy idzie w parze z konkretnym wpływem gospodarczym. VELUX jest liderem w produkcji okien dachowych, ale również stał się znaczącym inwestorem, jest stabilnym pracodawcą i partnerem dla tysięcy firm z sektora MŚP. W ciągu 35 lat obecności w Polsce holding rozwinął pięć zakładów produkcyjnych i zatrudnia dziś prawie 3600 osób. W latach 2022–2023 Grupa VELUX i spółki siostrzane zainwestowały w rozwój fabryk 235 mln zł. W 2023 roku firma wpłaciła 17,5 mln zł podatku CIT do budżetu państwa. Polska jest jednym z ważniejszych punktów na mapie Grupy VELUX. W Warszawie znajduje się centrum Group Business Services, które obsługuje 60 podmiotów z 27 krajów w zakresie finansów, podatków i operacyjnych procesów. Polscy specjaliści zarządzają operacjami o globalnym zasięgu. To świadectwo zaufania, jakim nasz kraj cieszy się wewnątrz Grupy.

Znaczenie ma również wpływ VELUX na rozwój polskich firm. Wielu z dostawców i partnerów zaczynało od współpracy z jednym zakładem, a dziś, dzięki długofalowym relacjom, rozwijają działalność na rynkach międzynarodowych. Swoje relacje opierają przede wszystkim na wspólnych wartościach, a nie na cenie. Te wartości to jakość, stabilność, uczciwość i odpowiedzialność za łańcuch dostaw. Firma nie przenosi produkcji tam, gdzie taniej tylko tam, gdzie ma pewność, że zasady, na których buduje się zaufanie, będą respektowane.

Fabryka VELUX Foto: Velux

Grupa VELUX dziś współpracuje na stałe z ponad 860 partnerami handlowymi, 3745 firmami wykonawczymi oraz przeszło 2000 dostawcami. Wielu z nich, dzięki wieloletnim kontraktom i stabilnym zamówieniom mogło rozwinąć działalność eksportową, dostarczając komponenty produkowane w Polsce do zakładów VELUX na całym świecie. Ten mechanizm wzmacnia konkurencyjność polskich firm, a przy okazji przekłada się na wzrost zatrudnienia, na rozwój lokalnych społeczności i budowę nowoczesnego sektora przemysłowego.

Sukces gospodarczy VELUX nie byłby możliwy bez ludzi, dlatego firma tak dużą wagę przywiązuje do budowania dobrych, partnerskich relacji ze swoimi pracownikami. Wewnątrz samej organizacji widać, że firmowe wartości nie są pustymi hasłami, tylko codzienną praktyką. Taka jest skandynawska kultura pracy, która opiera się na partnerskich relacjach, wsparciu dla różnorodności, przeciwdziałaniu dyskryminacji i tworzeniu środowiska pracy otwartego na potrzeby różnych grup społecznych. I tak, kobiety zajmują w VELUX stanowiska menedżerskie, firma wspiera młodych rodziców, seniorów oraz osoby powracające na rynek pracy. Podejście to przekłada się na trwałość zespołów i stabilność zatrudnienia, a są to cechy rzadko spotykane na dzisiejszym, tak elastycznym rynku pracy. Zamiast tradycyjnych ocen rocznych wdrożono system tzw. dynamicznych dialogów. Są to otwarte rozmowy, które mogą się odbywać przez cały rok i których celem jest lepsze zrozumienie wzajemnych potrzeb. Kultura organizacyjna firmy oparta jest na szacunku, inkluzywności i transparentności. Pracownicy są częścią zespołu, ale czują też, że są częścią idei. Niektórzy są z firmą od samego początku, czyli od przeszło trzech dekad.

– Urodziliśmy się w Danii, ale z własnego wyboru zamieszkaliśmy w Polsce. I nie jako sąsiad czy inwestor, ale jako część tej społeczności – słowa Przemysława Pokorskiego często są w firmie powtarzane, bo też znajdują potwierdzenie w liczbach oraz w działaniach, które podejmuje firma, a które dotyczą ludzi, myślenia o środowisku i przyszłości.

Społeczna odpowiedzialność, jaką reprezentuje Grupa VELUX, wpisuje się w szerszą, europejską debatę o przyszłości przemysłu, o odpowiedzialności firm i budowaniu długofalowej konkurencyjności w oparciu o wartości. W czasie, gdy Polska wraz z Danią i Cyprem tworzy trio prezydencji w Radzie Unii Europejskiej, coraz wyraźniej podkreśla się konieczność wzmacniania potencjału gospodarczego wspólnoty i już nie chodzi wyłącznie o inwestycje w technologię i cyfryzację, ale także o budowę kapitału społecznego. Model, jaki realizuje VELUX, staje się tu przykładem, bo firma inwestuje w ludzi i w zakłady; buduje trwałe fundamenty wzrostu.

Warto też wspomnieć o działaniu firmy na rzecz ochrony klimatu, bo firma VELUX promuje zrównoważone budownictwo, energooszczędne rozwiązania i produkty przyjazne środowisku. Grupy VELUX ma plany, aby do roku 2030 ograniczyć niemalże do zera emisje z zakresu 1 i 2 i o 50% z zakresu 3, ten ostatni stanowi 98% emisji całej firmy. To co firmie udało się do tej pory dokonać, to zredukować o połowę emisje. Dodatkowo firma dąży do osiągnięcia neutralności klimatycznej do 2041 roku – w setną rocznicę założenia firmy.

Tytuł TOP Employer przyznany Grupie VELUX w Polsce trzy razy z rzędu Foto: Velux

Można stwierdzić, że 35-lecie obecności firmy VELUX w Polsce to niewątpliwie historia sukcesu biznesowego, ale nie tylko. Firma zmienia rzeczywistość i nie robi tego wyłącznie dzięki innowacyjnym produktom. Znaczenie ma odpowiedzialność, która wykracza poza mury biur i fabryk. Dzieci dzięki fundacyjnym programom zaczynają bardziej wierzyć w siebie. Rodziny, które mogą liczyć na pomoc, czują się bezpiecznie. Małe firmy zyskują nowe rynki. No i wreszcie buduje się wspólnota, a pracownicy mają świadomość, że są częścią czegoś większego. Velux Polska mówiąc: „Jesteśmy stąd” daje więcej od siebie innym.

